BMW fährt schwere CFK-Geschütze auf

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

BMW übertrifft sich am M5 (G90) selbst und legt dank M Performance Parts eine verschärfte Kohlefaser-Kollektion zum Nachrüsten auf.

Der BMW M5 (G90) schlug bei seinem Debüt auf wie ein Komet, was in Bezug auf sein Gewicht auch durchaus wörtlich zu nehmen ist. Leichter wird er wohl kaum durch das Kohlefaser-Werkstuning mit M Performance Parts – dafür aber brutaler.

Da haben wir uns kaum vom brachialen Debüt des BMW M5 (G90) samt martialischer Front, Brutalo-Heckdiffusor und 727-Hybrid-PS (534 kW) erholt, da setzt die Marke mit dem M Performance Parts-Werkstuning auch schon zum Nachschuss an. Das offizielle Zubehörprogramm des stärksten Buchstabens der Welt hat auch am Oberklassedynamiker noch Potenzial erkannt und legt eine Kohlefaser-Kollektion zum Nachrüsten auf. Vorne angefangen, präsentiert sich das gelbe Fotoauto mit einem zweigeteilten Frontaufsatz, der den Mittelsteg des Bugs fortführt. Gleichzeitig bringt die Applikation nochmal mehr Würze und Tiefe in das ohnehin schon von Überholprestige durchzogene Gesicht des Bimmers.

An die Schweller kann die Kundschaft derart ausufernde Kohlerfaser-Leisten montieren, dass man sie fast schon als Trittbrett bezeichnen möchte. Unmittelbar darüber hat BMW eine Folierung entworfen, die die Form der Schwelleraufsätze aufgreift und selbstverständlich Waschstraßen-beständig ist. Wem der sportliche Look der traditionellen M-Außenspiegel noch nicht reicht, kann auch hier fleißig über BMW CFK-izieren. Darüber hinaus bietet M Performance Parts ein Antennengehäuse aus dem Motorsport-gestählten Material Aramid an.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

Werkstuning mit M Performance Parts: BMW M5 (G90)

Anstatt auf einen mächtigen Spoiler zu setzen, belässt es der BMW M5 mit Werkstuning von M Performance Parts an der Kofferraumklappe bei einer einfachen Kohlefaser-Lippe. Dadurch liegt der Fokus auf dem Diffusor, der nochmal eine Stufe weiter eskaliert ist. Das zweiteilige Aerodynamik-Bauteil drückt sich nun noch ein paar Zentimeter weiter aus dem Heckabschluss heraus und rahmt die Abgasanlage mit Titan-Carbon-Blenden komplett ein. Den Übergang vom Radhaus zu den Endrohren übernimmt ein mächtiger Flap. Apropos Radhäuser: Ab Sommer 2025 sollen diese mit M Performance Leichtmetallrädern ausgefüllt werden können.

Auch interessant:

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:

Reifen und Schlüssel wohlig warm verpackt

Im Innenraum des BMW M5 feiert M Performance Parts das übliche Werkstuning-Programm ab: Fußmatten samt Ziernähten in Kontrastfarben schmeicheln den Augen der Waschanlagen-Mitarbeitenden beim Saugen des Business-Bombers, die M Performance Reifentaschen in M-Farben inklusive Radpositions-Markierung und verstärkten Griffen machen den Reifenwechsel etwas weniger müßig. Liebe zum Detail sollen wiederum die in Nappaleder bezogene Schlüsseltasche und die Tankverschluss-Klappe aus Kohlefaser ausstrahlen. Da alle Komponenten bereits mit dem M5 homologiert wurden, benötigt man keine gesonderte Eintragung bei der Zulassungsbehörde.