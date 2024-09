So sieht der BMW X3 noch schneller aus

Die vorläufige Topversion M50 zeigt ihre vierflutige Auspuffanlage her, deren Endrohre dank M Pferformance in Carbon gehüllt sind.

Kaum vorgestellt, wird der BMW X3 der neuesten Generation auch schon getunt. Und zwar direkt ab Werk, oder besser gesagt: mit M Performance-Teilen, die das Münchner SUV optisch nachschärfen.

Kreuzchen in der Optionsliste sind für BMW hoch lukrativ. Je mehr, desto besser für die Bilanz. Und so kommt es, dass Liebhaber:innen rustikaler Sportlichkeit den künftigen BMW X3 nicht nur mit einem M Sportpaket aufrüsten können, sondern auch mit dem Sportpaket Pro und jetzt sogar mit M Performance Parts. Damit sieht das bayrische Familien-SUV dann aus, als wäre er durch die Hände einer Tuningschmiede gegangen. Technisch tut sich dabei nichts, optisch aber umso mehr. Am auffälligsten zeigt sich der große Dachflügel aus schwarzem, Aramid-verstärkten Kunststoff, der dem X3-Heck gemeinsam mit dem Diffusor eine martialische Note verleiht. Die vorläufige Spitzenversion M50 darf die vier Endrohre ihrer Auspuffanlage sogar mit Carbon bekleiden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars stellt den BMW X3 (2024) vor (Video):

Die BMW M Performance-Anbauteile für den X3 gibt es in allen erdenklichen Farben, vorausgesetzt es ist Schwarz

Dieser edle Verbundwerkstoff findet sich auch an den Einstiegsleisten, dem Tankverschluss, den Außenspiegeln und im Innenraum wieder. Je nach Wagenfarbe heben sich die durchweg schwarzen Teile mehr oder weniger vom Serien-X3 ab. Bei dem weißen Modell, das die Pressefotos abbilden, ist der Kontrast naturgemäß am stärksten. Aber auch das rote Exemplar kommt optisch gefährlicher daher als sein Pendant im Serientrimm. Ebenfalls ganz in Schwarz gehalten, zieht der dreiteilige Frontaufsatz den BMW X3 optisch in die Breite. Er lässt dabei aber noch Platz für kommende Widebody-Kits von Tuningschmieden, die den X3 mutmaßlich auf die Dimensionen eines X5 aufplustern werden. BMW hält hier mit den M Performance Parts noch Maß. Schließlich braucht auch die Münchner Designabteilung noch Spielraum, um den künftigen X3 M visuell zu eskalieren.

Auch interessant:

Die 22-Zoll-Performance-Reifen kleben wie Kaugummi

Die Dimensionen der Räder kommen dem künftigen Topmodell der Baureihe schon sehr nahe. Der M Performance-Katalog hält bis zu 22 Zoll großes Schuhwerk für den X3 bereit. In diesem Format werden die Alufelgen nur im Verbund mit Sommer-Performance-Gummis angeboten, die sich bei einer ersten Testfahrt als überaus klebrig erwiesen haben.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Wer es auch zwei Nummern kleiner mag, darf die natürlich ebenfalls schwarzen 20 Zoll-Kompletträder mit Sommer- oder Winterbereifung ordern. Preise und Verfügbarkeitsdaten für die M Performance-Teile hat BMW noch nicht kommuniziert. Vor der Auslieferung des neuen BMW X3, die im November 2024 beginnen soll, müssen die Anbauteile aber ohnehin nicht vorrätig sein.