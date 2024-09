3D Design macht dem M4 Beine

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der japanische Tuner 3D Design hat sich das Vorfaceliftmodell des BMW M4 (G82) vorgeknöpft und stellt ein umfassendes Tuningprogramm plus Leistungssteigerung zusammen. So brachial kommt der M4 nun daher.

Der BMW M4 ist bereits seit 2014 auf den Straßen dieser Welt unterwegs und hat sich schon längst als einer der Platzhirsche in seinem Segment etabliert. 2020 betrat mit dem intern G82 genannten M4 die zweite Generation des sportlichen Coupés die Bühne. Wie auch der Vorgänger entwickelte er sich schnell zu einer beliebten Basis für Umbauprojekte aller Art. Auch 3D Design, eine Tuningschmiede aus Japan, hat sich dem Vorfacelift des BMW M4 (G82) gewidmet und bietet ein umfangreiches Tuningpaket an.

3D Design verpasst dem BMW M4 (G82) mehr Leistung

Der BMW M4 Competition (Vorfacelift) ist mit 510 PS (375 kW) schon ab Werk üppig motorisiert ist. Die 3D Design entlockt dem Sechszylinder-Reihenmotor ganze 570 PS (419 kW), das Drehmoment steigt auf 770 Nm an. Nicht ganz unbeteiligt daran ist auch die Abgasanlage, die in Zusammenarbeit mit GReddy entwickelt wurde. Auch der Radsatz soll sich positiv auf die Performance auswirken, indem Gewicht gegenüber den Serienfelgen gespart wird. Die 20 Zoll großen Felgen geben zudem den Blick auf die nachgerüstete Brembo-Bremsanlage frei und sorgen darüber hinaus für einen satten Auftritt.

Carbon in Hülle und Fülle

Mit zahlreichen Carbon-Anbauteilen veredelt 3D Design zudem das Aussehen des BMW M4 (G82). Dazu zählen etwa die Carbonschweller, die Spoilerlippe mitsamt Luftleitelementen in der Front und ein Diffusorelement, das sich aber nur leicht vom Serienpendant unterscheidet, aber brachialer aussieht. Der Carbonlook wird durch einen großen Heckspoiler mit Winglets in Wagenfarbe abgerundet. Und wo wir gerade bei der Wagenfarbe sind: Der Farbton des Fahrzeugs in der Bildergalerie heißt "Twilight Purple" und stammt aus dem BMW Individual-Regal. Einen Preis nennt 3D Design nur auf Anfrage.