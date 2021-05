Die Nordschleife ist seit jeher eine der legendärsten und berüchtigtsten Rennstrecken der Welt. Im Schatten ihrer Strahlkraft ist dabei die Nürburgring-Südschleife in Vergessenheit geraten, die noch viel gefährlicher zu fahren war.

Die Nordschleife? Kennt jeder. Dass es aber auch jahrzehntelang eine Nürburgring-Südschleife gegeben hat, wissen nur die Wenigsten. Tatsächlich sind sowohl Nordschleife als auch Südschleife zusammen zwischen 1925 und 1927 erbaut worden. Die heutige Grand-Prix-Strecke gibt es erst seit 1984 und nutzt die Start- und Zielgeraden der 7,747 Kilometer langen Südschleife. In der Pionierzeit des Motorsports wurden die Rennen auf einer Kombination aus Nordschleife und Südschleife gefahren, was in der Summe mehr als 28 Kilometer pro Runde bedeutete. Die Nürburgring Südschleife galt dabei als besondere Herausforderung, weil sie einen Höhenunterschied von mehr als 150 Metern besaß und mangels langer Geraden kaum Möglichkeiten zum Überholen bot. Bereits die Nordschleife war unter Renn- und Touristenfahrern als Todesfalle berüchtigt, die Nürburgring-Südschleife jedoch bot noch weniger Streckenbegrenzungen und Auslaufzonen, besaß zudem einen unebenen Belag. Wer sich einmal mit den ohnehin nicht gerade sicheren Rennwagen der unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit verschätzte, landete schnurstracks im Eifelwald. Nicht selten mit herbem Ausgang.

Nürburgring-Südschleife: Streckenabschnitt bis heute größtenteils erhalten