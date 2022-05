100 Kilo weniger, 40 PS zusätzlich – was das bewirkt, demonstriert der brandneue BMW M4 CSL (2022) auf der Nürburgring-Nordschleife. Gerne für prestigeträchtige Rundenzeiten genutzt, geht auch der bayerische Autobauer mit seinem Über-M4 auf dem ikonischen Eifelrund an den Start, um eine heiße Zeit in den Asphalt zu brennen. Wie schnell das 550-PS-Coupé wirklich war, zeigt das Video unten. Oben stellt Redakteurin Leslie Schraut den BMW M4 CSL (2022) im Detail vor. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW M4 CSL fährt Nürburgring-Rekord (Video):

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weiterlesen: