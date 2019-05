Die Reichweite gibt BMW mit 600 Kilometern an.

Die Fahrleistungen können sich sehen lassen: In vier Sekunden von Null auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

In der Seitenansicht der i4-Studie fällt vor allem die Fenstergrafik ins Auge, die fast symmetrisch ist. So haben Mitfahrer, egal auf welchem Platz, eine gute Sicht nach draußen.

Zum ersten Mal können wir auch einen Blick in den Innenraum des Erlkönigs werfen.

Einen Ausblick auf den BMW i4 (2021) gibt die viertürige Elektrostudie i Vision Dynamics. Neue Bilder zeigen, dass sich der Antriebsstrang des Serienmodells bereits im Testbetrieb befindet – die Karosserie scheint allerdings nicht dem finalen Auto zu entsprechen!

Lange war der BMW i4 (2021) von einem Nebel der Ungewissheit umgeben – nun sind erste Fotos aufgetaucht, die zeigen, dass der Testbetrieb bereits auf Hochtouren läuft. Die Karosserie des abgeschossenen Erlkönigs wirkt jedoch viel gewöhnlicher, als es die Bayern mit der Studie "i Vision Dynamics Concept" angekündigt haben. Wir vermuten, dass hier die Karosserie eines neuen 3er GT mit dem Antriebsstrang des i4 kombiniert wurde. Grundsätzlich können auch die normalen BMW-Modelle mit Elektroantrieb ausgestattet werden. BMW-Chef Harald Krüger erklärte bei der Präsentation der Studie "Mit dem BMW i Vision Dynamics zeigen wir, wie wir uns die Zukunft der Elektromobilität zwischen i3 und i8 vorstellen: als dynamisches und progressives, viertüriges Gran Coupé." Die Fahrleistungen der i4-Studie können sich sehen lassen: In vier Sekunden von Null auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h sollen für das i Vision Dynamics Concept kein Problem sein. Die Reichweite gibt BMW mit bis zu 600 Kilometern an. Optisch ist die i4-Studie mit den blauen Akzenten an die bisherigen i-Modelle von BMW angelehnt, wirkt mit ihrer großen, geschlossenen Niere und den schmalen, freistehenden LED-Leuchtelementen jedoch noch futuristischer. Die Karosserie des BMW i4 (2021) wirkt fließend und wie aus einem Guss. Mehr zum Thema: Das ist der neue 3er

Neue Fotos vom BMW i4 (2021)