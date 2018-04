Der BGH hat sein Urteil zum Thema Dashcam-Aufnahmen und deren Verwendung vor Gericht vertagt. Der Einbau einer Dashcam ins Auto ist grundsätzlich erlaubt, das permanente Filmen aber nicht. Ob Dashcam-Videos zukünftig als Beweismittel zugelassen werden, entscheidet der BGH am 15. Mai 2018.

Der Bundesgerichtshof (BGH) wird sein Urteil über die Frage, ob Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel zulässig sind, am 15. Mai 2018 um neun Uhr sprechen. Erwartet wird eine Grundsatzentscheidung, die für zukünftige Rechtsstreits maßgeblich sein könnte. In den Verhandlungen geht es um einen Unfall mit einer Schadenshöhe von knapp 1300 Euro in Magdeburg. Zwei Fahrzeuge hatten sich beim Abbiegen leicht gestriffen, der eine hatte seine Dashcam an der Windschutzscheibe die Zeit über in Betrieb. Da aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen weder Amts- noch Landgericht Magdeburg die Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel zuließen, zog der Anwalt des Klägers vor den BGH, wo der Fall seitdem verhandelt wird. Während Verkehrsrechtler gegen die Zulassung von Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel sind und dies mit dem personenbezogenen Datenschutz begründen, sehen Befürworter den Vorteil, Unfälla so besser aufklären zu können. Der Verkehrsgerichtshof hingegen stimme der Verwendung als Beweismittel vor Gericht nur bei schweren Verstößen oder einem drohenden Unfall zu und auch nur in Ausnahmefällen. Grundsätzlich ist das Filmen mit einer Dashcam während der Fahrt nicht verboten, allerdings kann das permanente Filmen des Verkehrs mit einem Bußgeld und einem Filmverbot geahnedet werden. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom werden Dashcams in Deutschland immer beliebter: Von 1000 befragten Autofahrern wollen sich dreizehn Prozent eine Kamera zulegen, 25 Prozent könnten es sich vorstellen. 80 der befragten Personen fahren bereits mit laufender Dashcam durch die Straßen.

Urteil des Amtsgerichts München zu Dashcam-Videos als Beweismittel:

Dashcam als Beweismittel vor Gericht: BGH-Urteil am 15. Mai 2018

Dürfen Dashcam-Videos – also die Aufnahme mit einer kleinen Videokamera in der Windschutzscheibe – vor Gericht als Beweismittel bei Schadenersatzklagen herangezogen werden? Das kommt auf den Einsatz der Dahcam an. Während die Aufnahmen in einigen Verhandlungen bereits als Beweismittel zugelassen wurden, sorgt nun ein vor dem Amtsgericht München verhandelter Fall für Aufsehen (Az.: 1112 OWi 300 Js 121012/17). Eine 52-jährige Autofahrerin hatte zwei Dashcams in ihrem Auto installiert, die aufzeichneten, als ein fremdes Fahrzeug ihren geparkten Wagen beschädigte. Sie wollte die Dashcam-Videos als Beweismittel geltend machen, bekam im Gegenzug aber ein Bußgeld von 150 Euro auferlegt. Die Begründung: Die Nutzung der Dashcam als Überwachungskamera sei nicht zulässig. Das anlasslose und fortlaufende Filmen verstieße gegen das Bundesdatenschutzgesetz und verletze das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Dritter. Eine permanente Überwachung des öffentlich Raumes durch Privatbürger sei nicht zulässig, weil dadurch Unbeteiligte zu schwerwiegend in ihren Rechten verletzt würden.

Bußgeldkatalog Bußgeldkatalog (2018): Punkte, zu schnell, Fahrverbot Punkte, Bußgeld und Fahrverbot ab wann?

OLG Stuttgart: Dashcam als Beweismittel unzulässig

Als Beweismittel erlaubt sind Dashcam-Videos jedoch, wenn sie einen Unfall aufzeichnen: Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart in einem konkreten Einzelfall (Az. 10 U 41/17) entschieden, wie die Behörde am Dienstag, 18. Juli 2017, bestätigte. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. In dem Fall ging es um einen Verkehrsunfall. Die Unfallgegner einigten sich auf einen Vergleich. Das Landgericht Rottweil hatte die Aufnahmen zuvor nicht als Beweismittel zugelassen, da sie demnach gegen das Selbstbestimmungsrecht anderer Verkehrsteilnehmer verstießen. Das Oberlandesgericht hingegen zog die Aufnahmen als Beweismittel heran, betonte aber, dass es den sogenannten Dashcam-Mitschnitt des Klägers aufgrund einer Interessenabwägung "im konkreten Einzelfall tendenziell für verwertbar" hält. Nach dem Vergleich zahlt die Unfallverursacherin zwei Drittel der Schadenssumme, der Kläger ein Drittel. Das OLG wies in der Verhandlung beide Seiten darauf hin, dass bei einer etwaigen Revision vor dem Bundesgerichtshof dieser das Ganze anders sehen könnte. Eine veröffentlichte Entscheidung eines höheren Gerichts zur Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen im Zivilprozess gebe es bisher nicht, hieß es.

Unfall: Gericht lässt Dashcam-Video als Beweismittel zu

Schon im Mai 2016 hatte das Oberlandesgericht Stuttgart (Az. 4 Ss 543/15) entschieden, dass Videos in einem schwerwiegenden Bußgeldverfahren zulässig seien. Als Beispiel nannte das Oberlandesgericht, wenn ein Verkehrsteilnehmer die mindestens sechs Sekunden lange Rotphase einer Ampel missachtet. So geschehen im vorliegenden Fall: Hier hatte das Amtsgericht Reutlingen gegen einen Autofahrer eine 200-Euro-Strafe verhängt, weil er über eine rote Ampel gefahren war. Das aber konnte nur mit einem Dashcam-Video eines anderen Verkehrsteilnehmers beweisen werden. Mit seiner Entscheidung bestätigte das Oberlandesgericht Stuttgart nun die Entscheidung des Amtsgerichtes. Das war nach eigener Angabe zugleich die erste obergerichtliche Entscheidung zur viel diskutieren, aber bislang noch unbeantworteten Frage, ob Dashcam-Videos als Beweismittel zugelassen werden können. Bereits seit Jahren wird juristisch wie datenschutzrechtlich stark diskutiert, ob die Dashcam-Videos bei der Rekonstruktion von Unfällen Hilfe leisten dürfen. Auf dem deutschen Verkehrsgerichtstag Anfang 2016 haben sich Experten mit dem Thema befasst und eine klare gesetzliche Regelung gefordert.

News Rote Ampel überfahren: Fahrverbot abwenden Rechenaufgabe hat Erfolg

Dashcam-Videos vor Gericht verwenden