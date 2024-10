Audi Van: Tuningumbau eines Seat Alhambra

Das VW-Markenkonglomerat förderte bereits einige Badge-Engineering-Projekte zutage. Ein Audi Van gehörte allerdings nicht dazu – bis jetzt. Denn ein findiger Niederländer hat einen Seat Alhambra in eine Premium-Familienkutsche verwandelt. Das Tuning-Projekt steht nun sogar zu Verkauf.

Audi und Seat – war da nicht was? 2008 brachte die Zusammenarbeit der VW-Tochtermarken den kurzlebigen Seat Exeo auf Audi A4-Basis hervor. Zuletzt sorgte der furiose Audi-Fünfzylinder im Formentor VZ5 der Seat-Submarke Cupra für Aufsehen. Doch beim Thema Familientransport winkte Ingolstadt bislang ab. Ein Audi Van passte einfach nicht zur Premiumstrategie. Dabei war das allererste in Ingolstadt produzierte Modell der vier Audi-Ringe der DKW Schnelllaster von 1949. Und mit Hinblick auf die Studie Audi urbansphere von 2022 scheinen sich die Zeiten zu ändern. Ob Richard De Wit, der Besitzer des hier gezeigten Audi Vans, das alles schon vor Jahren geahnt hat? Eher wollte er wohl einfach eine einzigartige Tuning-Kreation erschaffen, mit der er Köpfe verdrehen und gleichzeitig entspannt in den Familienurlaub düsen kann. Dazu schnappte er sich einen Seat Alhambra der ersten Generation und cleante alle schwarzen Kunststoff-Zierteile weg, die nicht zum Premiumanspruch passten. Im nächsten Schritt folgten dann dezente Kotflügelverbreiterungen, um größeren Audi-Rädern Platz zu schaffen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Audi urbansphere Concept (2022) im Video:

Tuning verwandelt Seat Alhambra in Audi Van

Noch beeindruckender wirkt der zum Audi Van hochgepimpte Seat Alhambra von vorne: Hier hat der Niederländer im Teileregal des ersten Audi Q5 (8R) gewildert und die komplette Frontmaske inklusive Singleframe-Grill und Scheinwerfern montiert. Auch die Motorhaube musste dafür umfangreich angepasst werden. Die Heckansicht vermittelt ebenfalls den Eindruck, einem Q5 mit extra hohem Dach zu folgen. Heckscheinwerfer, Stoßfänger, Kofferraumklappe, Spoiler – alles in Eigenregie umgebaut. Von außen verraten nur noch winzige Details, dass der Van 2006 als Seat Alhambra das Licht der Welt erblickte. Vom Innenraum zeigt De Wit hingegen keine Fotos, was darauf schließen lässt, dass hier deutlich mehr Seat übrig geblieben ist. Unter der Haube schwingt der blaue Familienbomber dann wieder die Performance-Keule in Form eines auf 241 PS (177 kW) aufgepumpten 2.0 TDI, der serienmäßig nur auf 140 PS (103 kW) kommt. Auch die 500 Newtonmeter Drehmoment überragen die Serienausbeute deutlich. Zum Stehen kommt der Audi Van problemlos dank einer Porsche-Bremsanlage, während die Querdynamik von einem um 3,5 Zentimeter tiefergelegten Fahrwerk profitiert. Diesel und Dachgepäckträger deuten bereits auf regelmäßige Langstreckennutzung hin, aber die Laufleistung von 470.000 Kilometern überrascht dann doch. Bereits 2011 und 2017 stand der Audi Van zum Verkauf – zuletzt für 14.500 Euro. Dieses Mal scheint De Wit ihn wirklich loswerden zu wollen, denn das Preisschild für den Tuning-Van von 6000 Euro dürfte nicht ansatzweise die Investitionen widerspiegeln, die in den vergangenen Jahren in den Audi-fizierten Alhambra geflossen sind.

