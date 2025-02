Der Volvo muss mit Frontantrieb und ohne Sperrdifferential auskommen – und wird so zum Reifenfresser, sobald die 330 Nm des turbogeladenen Fünfzylinders an den Gummis zerren.

Feines Leder mit Holz, griffgünstiger Schaltknauf, großes Lenkrad. Der BMW versprüht am meisten Luxus, ist mit 123.000 Mark Einstiegspreis aber auch mit Abstand am teuersten.

Kündigte sich Nachwuchs an hieß es: Sportwagen ade, wilkommen in der Kombi-Tristesse. Nicht so mit unseren Classic Cars-Kontrahenten Audi RS2 Avant, BMW M5 Touring (E34) und Volvo 850 T5-R.

In den 1990ern kreuzten Autohersteller brave Kombis mit starken Maschinen und erschufen so den Audi RS2 Avant, den BMW M5 Touring (E34) und den Volvo 850 T5-R. Nun treffen sie im Classic Cars-Vergleich aufeinander.

Classic Cars-Vergleich: Audi RS2 Avant, BMW M5 Touring (E34) & Volvo 850 T5-R

Die Idee hinter Audi RS2 Avant, BMW M5 Touring (E34) und Volvo 850 T5-R, hier im Classic Cars-Vergleich, war genial: Fahrspaß und Familie verbinden, statt eines von beiden auszuschließen. Denn wenn der geliebte Sportwagen – egal ob das nun ein für kleines Geld scharf gemachter Scirocco oder ein dynamischer Elfer war – nach der Familiengründung weichen musste, hieß es plötzlich Kombi statt Coupé, Vernunft statt Freude, Langeweile statt guter Laune. Kein Wunder, dass diese vielen verging, denn Fahrzeuge wie ein Audi 80 Avant mit 1.9 TDI sind Stimmungskiller im Vergleich zu breitbereiften Zweitürern mit in der heimischen Garage hochgezüchteten Maschinen. Warum also sollte man nicht so einem Spießer-Kombi Beine machen und Motor, Fahrwerk sowie Bremsen von Ingenieur:innen bearbeiten lassen, die etwas von Sportwagen verstehen?

Porsche-Technik im Audi RS2 Avant

Die Basis war mit dem bis zu 230 PS (169 kW) starken Coupé S2 bereits vorhanden, doch Audi wollte in Sachen Leistung noch einen draufsetzen und lagerte die Entwicklung des intern P1 genannten Projekts an Porsche aus, die sich mit solchen Aufträgen für Fremdmarken einen Namen gemacht hatten und zu jener Zeit über Wasser hielten. Noch kurz bevor man mit dem RS2 startete, wurde der Mercedes E 500 in Weissach erdacht und in Zuffenhausen gebaut. Geplant war also ein praktischer Kombi mit den Fahrleistungen eines Sportwagens. Oder doch ein Sportwagen im Gewand eines Kombis? Egal. Wichtig war das Resultat, ein in Nogaro-Blau lackierter Audi 80 Avant mit Radnaben, Hochleistungsbremse und wunderschönen 17-Zoll-Cup-Felgen von Porsche. Dazu kamen Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten und Außenspiegel vom damals aktuellen Elfer, dem 993.

Im Zentrum der Faszination Audi RS2 Avant stand allerdings der längs eingebaute, nur 2,2 l große Fünfzylinder-Turbo, dessen Basis die Maschine aus dem legendären Ur-quattro bildete. Und damit das bis dazu stärkste Serienaggregat von Audi auch genügend frische Luft bekam, wurde ein Teil installiert, das uns wieder an die damaligen 911-Baureihe erinnert: die dreigeteilte Frontschürze mit großen, vergitterten Kühlluftöffnungen wie bei 993 Turbo und 4S. Aber nicht nur die Front ging auf den Elfer zurück – auch mit dem durchgehenden Leuchtenband am Heck samt heruntergesetztem Nummernschild drückten die Zuffenhausener:innen dem 80 Avant ihren Design-Stempel auf. 315 PS (232 kW) entwickelte das Turbo-Triebwerk – 85 PS (63 kW) mehr als im parallel gebauten S2 Coupé, mit dem es dank 350 Nm und 248 km/h Höchstgeschwindigkeit auch schon ordentlich zur Sache ging.

In Weissach bekam der Vierventiler einen größeren Abgas-Turbolader samt größerem Ladeluftkühler, eine spezifische Ansaugbrücke mit Porsche-Schriftzug plus neuem Steuergerät. So wurde der Motor für die höhere Leistung trainiert, denn der Reihenfünfer war höher verdichtet und durfte höher drehen. Das merkt man auch heute noch: Er erreichte seinen Leistungszenit im Audi RS2 Avant erst bei 6500 Touren (S2: 5900/min). Allerdings steht auch das maximale Drehmoment erst bei 3000 Touren an, darunter tut sich eher wenig im Antrieb. Jenseits dieser Marke aber setzt plötzlich der Schub ein, türmte sich spontan ein Drehmomentberg von 410 Nm auf, akustisch untermalt vom Sirren des sich im Abgasstrom immer schneller drehenden Verdichters. Und weil der Turbo-Punch so schlagartig einsetzt, wirkt der Druck gleich doppelt so heftig. Lupft man das Gas nur kurz für den Gangwechsel, schnauft, seufzt, ja stöhnt die Maschine des Classic Cars so herrlich wie ein Turbomotor nur schnaufen, seufzen und stöhnen kann.

Foto: Tom Kirkpatrick

Doch ist es nicht der enorme Schub allein, der für Gänsehaut im Audi RS2 Avant sorgt, sondern auch der so unverwechselbar kehlige Motorklang mit der Zündfolge 1-2-4-5-3. Hier legt sich kein künstlicher Klangteppich aus der Dose über die mit zunehmender Drehzahl immer intensiver tönende Maschine, hier mischt sich keine dominant röhrende Auspuffanlage in das heute vom Aussterben bedrohte Fünfzylinder-Soundspektakel ein. Wer nun glaubt, der RS2 sei einer, den nur Profis fahren können, der irrt. Okay, laut Papierform konnte es der RS2 locker mit den Dynamikhelden seiner Zeit aufnehmen und fährt noch heute locker auf der linken Spur mit. Entwicklungsauftrag war aber auch, dass das Kraftpaket nichts von seiner Alltagstauglichkeit einbüßen durfte. Fahrbarkeit stand ebenfalls im Lastenheft für den damals knapp 100.000 Mark teuren Familienwagen.

Also bekam der Audi RS2 den quattro genannten Allrad-Antriebstrang mit variabler Kraftverteilung dank Mittendifferenzial und dazu ein bis 25 km/h manuell sperrbares Hinterachsdifferenzial. Über Traktionsschwächen kann man sich also nicht beklagen, selbst nicht bei vollem Leistungseinsatz. Auch unter hoher Last sind die Krafteinflüsse in der Lenkung erträglich, wobei das servounterstützte Steuer selbst – trotz nicht zu großer Lenkwinkel – ein wenig Gefühl vermissen lässt. Überhaupt ist der Audi RS2 Avant weniger wendig, als man aufgrund der recht kompakten Maße meinen könnte. Und das ebenfalls bei Porsche abgestimmte Stahlfeder-Fahrwerk dürfte mehr Bodenkontakt vermitteln. So wankt und nickt der Kombi mit dem Serien-Set-up etwas zu viel und kommt in schnellen Kurven auch mal ein wenig aus dem Takt.

Was im Antrieb vor sich geht, kann man über sieben weiß hinterlegte Uhren ablesen, drei davon sitzen unter den Klimaknöpfchen vor dem Schaltknauf. Der Tacho reicht im Audi RS2 Avant bis 300 km/h. Außerdem gibt es eine Digitalanzeige zwischen den Hauptinstrumenten mit Tageskilometerzähler, Durchschnittsverbrauch und mehr. Weil für einen rund sechsstelligen Kaufpreis mehr erwartet wird als Audi 80-Optik von der Stange, trägt der RS2 das prestigeträchtige Logo mit Porsche-Schriftzug auf dem Lenkrad, ist mit Blenden in Sichtcarbon veredelt und Leder-Oberflächen innenverkleidet.

BMW M5 Touring (E34) begründet Segment der Powerkombis

Anders als viele vermuten und die meisten behaupten, begründete der nur 2891 Mal gebaute Audo Avant RS2 allerdings nicht das Segment der Powerkombis, da war ihm ein anderer Bayer voraus: der BMW M5 Touring (E34). Mit 891 Exemplaren ist der Oberklasse-Kombi aus unserem Classic Cars-Vergleich heute noch seltener als ein Porsche-Audi, und vor fast 30 Jahren war er mit 123.000 Mark auch eine ganze Ecke teurer.

Dabei sieht man ihm seine enorme Leistungsfähigkeit noch nicht einmal an, denn, anders als der RS2 seine Porsche-Embleme, trägt das hier gezeigte, beinahe jungfräuliche Exemplar mit knapp 22.000 km auf dem Zähler – Erstzulassung 14. Juli 1993 – keine M-Logos an der Karosserie. Die Philosophie: nicht dick auftragen, sondern mit inneren Werten überzeugen. Und die hat der M5 in Form eines längs eingebauten Reihensechsers, der, wie im Fall des RS2, auch mit einer Legende verwandt ist: der M88 Maschine aus dem Sportwagen M1. Ursprünglich gab es den S38 genannten Motor im BMW M5 mit 3,5 l Hubraum (B36) und 315 PS (232 kW). Zur Überarbeitung der Baureihe und Einführung des M5 touring wurden jedoch die Bohrung erhöht und eine neue Kurbelwelle entwickelt, sodass der Hubraum auf 3,8 l stieg. S38B38 lautete die Kennzeichnung des nun 340 PS (250 kW) starken Saug-Aggregats, der ebenfalls eine Einzeldrosselklappenanlage hatte.

Foto: Tom Kirkpatrick

Diese Technik wurde damals vor allem im Rennsport verwendet, da man so Ansprechverhalten und Zylinderfüllung verbessern konnte. Allerdings handelt es sich beim BMW M5 touring der Baureihe E34 (hier zum Kaufratgeber des BMW E34) nicht um einen heiß gemachten Rundstrecken-Renner. Das Understatement, das der BMW-Kombi mit seiner hier im Classic Cars-Vergleich in Maritiusblau sonderlackierten, beinahe schlichten Karosserie ausstrahlt, zeigt er auch in Bewegung. Im Gegensatz zum krawallig angehauchten Audi RS2 Avant bewegt sich der hinterradgetriebene Münchner von gediegen bis leichtfüßig, und daran ist nicht nur der Reihensechser Schuld – aber doch zu einem großen Teil. Die Saugmaschine nimmt so fantastisch spontan Gas an, entfaltet ihre Kraft so unheimlich gleichmäßig und fein über das lange Drehzahlband bis rund 7000 Touren, kurbelt dabei so drehfreudig und laufruhig, dass es eine Freude ist.

Und obwohl man es dem wuchtigen E34 nicht ansieht mit seinen in schlichtem Grau gehaltenen Schwellerverkleidungen, so ist er doch ein echtes Fahrerauto. Das Trio aus Kupplung, Fünfgang-Schaltgetriebe (erst ab 1994 gab es sechs Gänge) und Gaspedal ist so perfekt eingespielt, dass man den bärenstarken BMW noch heute sofort als Alltagsauto einsetzen will – auch, weil der BMW M5 Touring (E34) extrem solide zusammengesteckt und mit hochwertigen Materialien ausstaffiert ist. Man hat das Gefühl, die Autos der 1990er seien für ein Menschenleben lang, nicht nur für ein Autoleben entwickelt und gebaut worden.

Das famose Fahrgefühl des BMW M5 Touring (E34) wird von einer Feder-Dämpfer-Abstimmung – in unserem Classic Cars-Vergleich ohne das adaptive EDC-Fahrwerk – unterstützt, die zwar Bewegung im Aufbau zulässt, den weit über 1,7 t schweren Trumm aber mit jeder Kurve gekonnt vereint und eine verlässliche Verbindung zwischen Hintern und Chassis schafft. Doch das wäre alles nichts wert, wenn die Lenkung nicht so fein agieren würde. Gut, heute bietet jeder Golf weniger Winkel. Allerdings ist die Eingewöhnungszeit im M5 kurz, weil man sich auf die Informationen verlassen kann, die einem das große Volant in beide Handflächen leitet. Wie stehts um die Seitenführung der Vorderreifen? Geht da noch ein bisschen? Zieht die Hinterachse mit, oder braucht es einen kleinen Lastwechsel, um die enge Linkskurve zu bekommen? All das wird fein und unmittelbar kommuniziert, weil unten immer exakt das ankommt, was man oben eingibt.

Volvo 850 T5-R: Reifenfresser in Merkurgelb

Ganz so fahraktiv ist der Volvo 850 T5-R nicht, obwohl die Marke mit der kastigen Stilikone sogar im Tourenwagen-Rennsport unterwegs waren. Die als robust geltende Maschine jedoch, der B5234T5 genannte, quer eingebaute Fünfzylinder-Turbo, hatte es faustdick hinter den Ohren. 226 PS (166 kW) sahen auf dem Papier zwar ziemlich mager aus, und auch die mit Overboost für 30 s anliegenden 241 PS (177 kW) waren keine Glanzleistung. Allerdings sollten sämtliche T5-, T5-R- oder spätere R-Maschinen munter nach oben streuen und die Overboost-Power quasi zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen. So waren 260 PS (191 kW) aufwärts keine Seltenheit im Volvo 850 T5-R, das untermauerten auch Geschwindigkeiten von Tacho 280 und höher, die die nicht gerade windschlüpfig geformte, schwedische Schrankwand erreichte – im Serientrimm, wohlgemerkt.

Vorteil des Volvo 850 T5-R: Er war noch nicht bei 250 km/h abgeregelt. Wie schon beim Audi RS2 Avant im Vergleich geht auch hier im Drehzahlkeller nicht viel, erst ab etwa 2500 Touren setzt Schub ein, der in Form von 330 Nm Drehmoment von 3000 bis 4800 Kurbelwellenumdrehungen pro Minute anhält. Verantwortlich für den gewaltigen Druck unter der langen Fronthaube ist ein TD04-Turbolader von Mitsubishi, der den 2,3-l-Motor zwangsbeatmet. Seine Kraft überträgt der Fünfzylinder, der Anfang der 90er mithilfe der Porsche-Entwicklungsabteilung aus einem Volvo-Reihensechszylinder entstand, ohne Sperrdifferenzial (die kam erst später im 850 R) an die Vorderräder. Das macht den T5-R zum Reifenfresser, sodass schon mal nach einer Sommersaison vier neue Sommerreifen fällig sind. Wegen der hohen Vorderachslast neigt der 850er zum Untersteuern, klinkt sich mit den 225er-Pneus aber dennoch gut in Biegungen ein, bevor unter hoher Last am Ausgang die Vorderräder etwas schlupfen und es im Lenkrad zupft.

Foto: Tom Kirkpatrick

Mit dem gestrafften Fahrwerk federt der T5-R innerorts zwar weniger fein, mit zunehmendem Tempo schluckt er Unebenheiten jedoch souveräner, außerdem muss er ja auch bei hohen Geschwindigkeiten sicher liegen – da stören unnötige Wankbewegungen nur. Apropos sicher: Der 850er war nicht nur der erste Volvo mit quer eingebautem Fünfzylinder-Motor, sondern auch der erste mit dem Seitenaufprallschutz SIPS und der erste in Merkurgelb, der bekanntesten Farbe für den Volvo 850 T5-R – obwohl nur 1975 Stück in diesem Ton lackiert wurden. 3025 Exemplare sind schwarz, einer Sonderserie von nur 500 Stück ist grün gestrichen.

Technische Daten des Audi RS2 Avant, BMW M5 Touring (E34) & Volvo 850 T5-R

Classic Cars 04/2021 Audi RS2 Avant BMW M5 Touring Volvo 850 T5-R Zylinder/Ventile pro Zylin. 5/4; Turbo 6/4 5/4; Turbo Hubraum 2226 cm³ 3795 cm³ 2319 cm³ Leistung 232 kW/315 PS 250 kW/340 PS 166 kW/226 PS (mit Overboost 241 PS) Max. Gesamtdrehmoment bei 410 Nm 3000/min 400 Nm 4750/min 330 Nm 3000-4800/min Getriebe/Antrieb 6-Gang-Getriebe/Allrad 5-Gang-Getriebe/Hinterrad 5-Gang-Getriebe/Vorderrad L/B/H 4510/1695/1396 mm 4720/1751/1392 mm 4720/1761/1415 mm Leergewicht 1595 kg 1720 kg 1523 kg Bauzeit 1994-1996 1992-1995 1994-1996 Stückzahl 2891 891 5500 Beschleunigung

null auf 100 km/h 5,6 s 5,8 s 6,9 s Höchstgeschwindigkeit 262 km/h 256 km/h 245 km/h Verbrauch auf 100 km 15,4 l S 14,9 l S 13,2 l S Grundpreis (Jahr) 98.900 Mark (1994) 123.000 Mark (1992) 85.150 Mark (1996)