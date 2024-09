Audi e-tron GT als Technik-Wolf im Facelift-Schafspelz

Seit dem Ende des R8 hat der Audi e-tron GT die Position des performantesten Vertreters mit vier Ringen inne. Dementsprechend geht Audi 2024 mit einem Facelift an den Start, das wesentlich tiefer greift, als es zunächst erscheinen mag. Zeit für eine erste Testfahrt!

Seit seiner Einführung 2021 scheint der Audi e-tron GT im Schatten des technisch verwandten Porsche Taycan zu stehen – für Deutschland übrigens durch die KBA-Zulassungszahlen des letzten Jahres bestätigt. Nun krempelt Ingolstadt bei der Speerspitze des Modellportfolios alles um, bis auf die Optik. Hier bleiben neue Designs bei Kühlergrill, Lufteinlässen und Diffusor die wohl größten Neuerungen.

Los geht das ganze bei den erhältlichen Varianten: der e-tron GT quattro fällt zugunsten des S e-tron GT weg, der saftige 85 kW (116 PS) stärker ist (Launch Control und Boost-Funktion außen vor). Zum RS e-tron GT gesellt sich mit dem Zusatz "performance" ein neues Spitzenmodell, das bei aktiver Launch Control bis zu 680 kW (925 PS) an alle vier Räder verteilt und so zum stärksten Serien-Audi aller Zeiten wird. Den Sprint auf 100 soll der Bolide in 2,5 s schaffen – nicht schlecht für 2320 kg Leergewicht ohne Personen an Bord. Bei unserer ersten Testfahrt auf nasser Rundstrecke erreichte der Audi RS e-tron GT performance die 100 km/h in beachtlichen 3,0 s. Für eine längere Ausfahrt haben wir uns allerdings den S e-tron GT vorgenommen, bei dem immerhin eine Sprintzeit von 3,4 s im Datenblatt steht.

Erste Testfahrt im Audi S e-tron GT Facelift (2024): Viele technische Neuerungen

Die meisten Neuerungen teilen sich die drei Varianten des Audi e-tron GT Facelift (2024). So hob Audi die Nettokapazität der Batterie von 83,8 kWh auf 97 kWh an, während der Energiespeicher um neun Kilo auf 625 kg erleichtert wurde. Außerdem gipfelt die DC-Ladeleistung nun bei 320 anstelle der 270 kW. So soll der Audi an der Schnellladesäule in 18 min von zehn auf 80 Prozent laden können – eine Verbesserung um fünf Minuten. Der Akku soll zudem weniger temperaturanfällig sein, wodurch man im Alltag häufiger hohe Ladeleistungen erreichen will. Die WLTP-Reichweiten betragen bei allen Varianten maximal um die 600 km.

Brandneu ist das bei allen Varianten serienmäßige Luftfahrwerk mit Zwei-Kammer-zwei-Ventil-Technik. Dazu gesellt sich das optionale Aktivfahrwerk, das bei der ersten Testfahrt insbesondere niederfrequente Anregungen wie lange Wellen selbst in Kurvenfahrt auf beeindruckende Weise ausbügelt. Das System findet in identischer Weise übrigens auch im Porsche Taycan Verwendung.

Luftfahrwerk & Antrieb überzeugen bei erster Testfahrt

Den Löwenanteil der ersten Testfahrt spulten wir im Audi S e-tron GT Facelift (2024) ohne das optionale Aktivfahrwerk ab. Und wenn man von dessen Existenz nicht wüsste, würde man das aktive Fahrwerk auch nicht vermissen. Bereits das Luftfahrwerk überzeugte durch einen unglaublich breiten Einsatzbereich vom entspannten Cruisen bis hin zum ambitionierten Kurvenjagen. Selbst im hecklastiger ausgelegten Dynamic-Modus fühlen wir uns geradezu entkoppelt von jeglichen Störfaktoren, ohne dabei jedoch das Gefühl für das Auto zu verlieren. Es ist beeindruckend, wie sich der S e-tron GT straff und komfortabel zugleich anfühlt. Hinzu kommt die Sicherheit, die der kräftige Elektriker vermittelt: Um den e-tron GT in den Kurven an seine Grenzen zu treiben, muss man ihn selbst auf nasser Fahrbahn unverhohlen provozieren.

Positiv zu vermerken ist auch, dass der e-tron GT sein stattliches Gewicht und seine rund fünf Meter Länge geschickt zu kaschieren weiß. Durch das einwandfreie Fahrwerk und den potenten Antritt hat man nie das Gefühl, in einem Auto zu sitzen, das über 2,3 t wiegt. Der Oberklasse-Audi wird auch in engen Kurven nicht unhandlich, was der Allradlenkung zu verdanken sein dürfte. Das einzige, was er auf engen Abschnitten nicht verstecken kann, ist die üppige Breite von 2,16 m inklusive Außenspiegel.

Dass es sich beim Audi S e-tron GT Facelift (2024) "nur" um die Einstiegsmotorisierung handelt, ist schnell vergessen. E-Auto-typisch sind die 435 kW (591 PS) zu jeder Zeit und mit einer beachtlichen Spontanität verfügbar. Egal, ob aus dem Stand oder beim Überholen – wer an seinem Führerschein hängt, sollte immer ein Auge auf den Tacho richten. Und wer eine Vorliebe für die Beschleunigung in Achterbahnen hat, probiert die Launch Control. Zum Aktivieren tritt man im Stand zeitgleich auf Brems- und Gaspedal. Sobald man den linken Fuß löst, startet ein Feuerwerk und es werden bis zu 500 kW (680 PS) freigesetzt.

Umfangreiches Infotainmentsystem im Audi e-tron GT Facelift (2024)

Das Infotainmentsystem des Audi e-tron GT Facelift (2024) besteht gemäß dem Trend aus einer digitalen Instrumententafel und einem zentralen Touchscreen, die ein Head-up-Display ergänzt. Die Menüführung ist besonders in Hinblick auf die Fülle an Einstellungen gelungen und vergleichsweise übersichtlich. Allerdings fluten während der Fahrt so viele Informationen von der Rekuperationsleistung bis hin zur aktuellen Höhenlage die Displays, dass das Ablenkungsrisiko besonders für e-tron-Neulinge nicht zu unterschätzen ist.

Fragwürdig: Trotz der vielen Informationen ist die verbleibende Strecke bis zum Ende der Routenführung (statt zum nächsten Zwischenziel) nur mit einem zusätzlichen Klick erreichbar. Zudem fällt der Stauraum in der Mittelkonsole eher übersichtlich aus. Ein sportliches Flair versprüht dafür das Lenkrad, das nun oben und unten abgeflacht ist.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG Audi S e-tron GT Technische Daten Motor 2 permanenterregte Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; Allradantrieb Systemleistung 435 kW/591 PS (500 kW/680 PS bei Launch Control) Max. Drehmoment 740 Nm Kapazität/Spannung 97 kWh (netto)/800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4997-5004/1964 (2158)*/1369-1402 mm Leergewicht/Zuladung 2385/455 kg Kofferraumvolumen 405 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,4 s Höchstgeschwindigkeit 245 km/h (abgeregelt) Verbrauch auf 100 km 18,0-19,7 kWh Reichweite 565-609 km Kaufinformationen Grundpreis 126.000 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel