Gasautos sparen an der Tankstelle. Doch wie siehts mit den anderen Kosten aus? Wir haben den Chevrolet Aveo mit Flüssiggas gegen die Benzinvariante getestet

» Chevrolet Aveo 1.2 gegen Dacia Sandero 1.6 MPI im Test» 74 Erdgas- und Flüssiggas-Fahrzeugen» Überblick-Galerie



Volltanken für 34 Euro – beeindruckend, was der Chevrolet Aveo 1.2 LPG (Liquified Petroleum Gas = Flüssiggas) an der Tankstelle für einen Auftritt hinlegt. Der Tankinhalt der Benzin-Variante kostet glatt das Doppelte.

Ob sich ein Gasauto lohnt, entscheidet jedoch nicht nur die Tankrechnung. Ebenso wichtig sind Steuern, Versicherung und Wartung. Erfreulich: In all diesen Punkten kostet der Flüssiggas-Aveo genauso viel wie das Benzin-Modell. Kein Wunder, beide Fahrzeuge sind technisch identisch, nur der Gastank in der Reserveradmulde wurde nachgerüstet und der Motor auf den Gasbetrieb eingestellt.

Der Aufpreis dafür beläuft sich beim Chevrolet Aveo auf 2350 Euro. Nach vier Jahren bleiben davon 1341 Euro Differenz beim Wertverlust übrig – die müssen über die Tankkosten wieder eingefahren werden. In unserer Beispielrechnung gelingt das schon nach 36240 Kilometern.

TECHNIK BENZINER

Chevrolet Aveo 1.2 FLÜSSIGGAS

Chevrolet Aveo 1.2 LPG Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler 4-Zylinder, 4-Ventiler Hubraum 1206 Kubikzentimeter 1206 Kubikzentimeter Nockenwellenantrieb Kette Kette Leistung

bei 62 kW / 84 PS

6000 /min 62 kW / 84 PS

6000 /min* Max. Drehmoment

bei 114 Nm

3800 /min 114 Nm

3800 /min* Getriebe 5-Gang, manuell 5-Gang, manuell Antrieb Vorderrad Vorderrad Fahrwerk v.: Einzelradaufh., McPherson-Federbeine, Querlenker, Querstabilisator;

h.: Verbundlenkerachse, Federn, Dämpfer v.: Einzelradaufh., McPherson-Federbeine, Querlenker, Querstabilisator;

h.: Verbundlenkerachse, Federn, Dämpfer Bremsen v.: innenbelüftete Scheiben; h.: Trommeln; ABS v.: innenbelüftete Scheiben; h.: Trommeln; ABS Bereifung rundum:

185/55 R 15 rundum:

185/55 R 15 Felgen rundum:

6 x 15 rundum:

6 x 15 L/B/H 3920/1680/1505 mm 3920/1680/1505 mm Radstand 2480 mm 2480 mm Leergew. / Zuladung 1030 / 473 kg 1065 / 438 kg Kofferraumvolumen 220 - 980 l 220 - 980 l Abgasnorm EU 4 EU 4 Typklassen (HP/VK/TK) 17/18/20 17/18/20

* im Betrieb mit Superbenzin

Und wie fährt er sich? Obwohl der Motor auf den Gasbetrieb optimiert ist und Chevrolet von unwesentlichen Einbußen bei der Leistung spricht, bewegt sich der Aveo LPG träger als das Benzin-Modell: Bei dem Zwischenspurt von 80 auf 120 km/h braucht er fast drei Sekunden länger.

Keine Probleme gibt es dagegen beim Bremsen. Da der Gastank das Reserverad ersetzt, fällt rund 35 kg Mehrgewicht an – der Bremsweg wird nicht negativ beeinflusst. Weiterer Vorteil: Mit dem Gastank unter dem Kofferraum muss der Fahrer beim Stauvolumen keine Abstriche hinnehmen.

Wem der Aveo dennoch zu klein ist, der kann mittlerweile aus » Chevrolet Aveo 1.2 gegen Dacia Sandero 1.6 MPI im Test» 74 Erdgas- und Flüssiggas-Fahrzeugen» Überblick-Galerie wählen, die werksseitig angeboten werden. Auch die Tankstellendichte hat in den letzten Jahr zugenommen: In Deutschland gibt es rund 800 Erdgas- und fast 4000 LPG-Tankstellen. Für potenzielle Interessenten ebenfalls erfreulich: Die Steuerbegünstigung beider Gasarten ist noch bis 2018 festgeschrieben. Markus Bach

MESSWERTE BENZINER

Chevrolet Aveo 1.2 FLÜSSIGGAS

Chevrolet Aveo 1.2 LPG 0-80 km/h 8,9 s 9,1 s 0-100 km/h 13,5 s 14,5 s 0-120 km/h 19,1 s 22,2 s 80-120 km/h 10,2 s 13,0 s Höchstgeschw. 170 km/h 170 km/h Bremsweg 100-0 km/h kalt/warm 40,9 m/40,7 m 40,9 m/40,7 m

VERBRÄUCHE/ KOSTEN BENZINER

Chevrolet Aveo 1.2 FLÜSSIGGAS

Chevrolet Aveo 1.2 LPG EU-Verbräuche 5,5 l S / 100 km 6,3 l LPG / 100 km Tankinhalt 45 l 45 l u. 45 l LPG Reichweite 577 km 577 u. 398 km** AZ-Testverbrauch Stadt 6,6 l S / 100 km 7,1 l LPG / 100 km Tankkosten Stadt 10,4 Euro / 100 km 5,3 Euro / 100 km AZ-Testverbrauch Land 7,1 l S / 100 km 7,9 l LPG / 100 km Tankkosten Land 11,1 Euro / 100 km 5,9 Euro / 100 km AZ-Testverbrauch gesamt 7,8 l S / 100 km 11,3 l LPG / 100 km Tankkosten gesamt 12,2 Euro / 100 km 8,5 Euro / 100 km

KOSTENBILANZ*** BENZINER

Chevrolet Aveo 1.2 FLÜSSIGGAS

Chevrolet Aveo 1.2 LPG Wertverlust 6831 Euro 8172 Euro Steuern 352 Euro 352 Euro Versicherung (HP/VK) 4772 Euro 4772 Euro Wartung 1960 1960 Euro Kraftstoffkosten 9760 Euro 6800 Euro Gesamt 23.675 Euro 22.056 Euro Grundpreis 11.090 Euro 13.440 Euro

**im Gasbetrieb***in vier Jahren bei 20.000 km Jahresfahrleistung

Gasautos im Alltag – Das müssen Sie wissen

Sicherheit

Tests des ADAC haben ergeben, dass Gasautos selbst bei einem Brand und Normcrashs nicht explodieren. Bei einem Leck kann sich Flüssiggas jedoch unter dem Auto sammeln, da es im Gegensatz zu Erdgas schwerer als Luft ist.

Erdgas CNG

(Compressed Natural Gas) ist im Gegensatz zu Flüssiggas ein Methan-Druckgas. Im Auto wird es unter hohem Druck (200bar) transportiert und kann nicht in LPG-Fahrzeugen benutzt werden.

Tanken

Die Zapfpistole muss gasdicht mit dem Tankstutzen verbunden werden. Das passiert bei Flüssiggas mit einem Bajonettverschluss. Bei Erdgas sorgt ein Automatikverschluss für ein sicheres Befüllen.

Garantie

Während bei nachgerüsteten Anlagen die Hersteller-Garantie erlischt, bleibt sie bei Fahrzeugen vom Vertragshändler meist erhalten. Ansonsten übernimmt der hauseigene Umrüster die Garantie.

Lohnt sich für Sie ein Auto im Gasbetrieb ?

Vor dem Kauf eines Gasautos sollten Sie unbedingt prüfen, ob sich diese Alternative wirklich lohnt. Das geht mit der neben stehenden Faustformel (Näherungsrechnung inkl. Wertverlust) ganz einfach: Die Aufpreise für die Gasautos und die Gas-Verbräuche finden Sie in unserer » Chevrolet Aveo 1.2 gegen Dacia Sandero 1.6 MPI im Test» 74 Erdgas- und Flüssiggas-Fahrzeugen» Überblick-Galerie, die regionalen Benzin- und Gaspreise an der nächsten Tankstelle.



Alles zum Thema Gas auf einen Blick

Erdgas? Autogas? Was ist besser? Wo liegen die Unterschiede? Welche sind die Vor- und Nachteile der alternativen Kraftstoffe? Wir schaffen Klarheit mit dem Gas-Lexikon:

» Erdgas/CNG

» Autogas/LPG/Flüssiggas

» Gas-Autos ab Werk

» Sicherheit

» Finanzielle Vorteile

» Umwelt

» Tanken