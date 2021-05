Die Überarbeitung der Alfa Romeo Giulia findet in erster Linie unter dem Blech statt. Ein neues Infotainment und neue Assistenzsysteme sind die größten Veränderungen. >> Mehr zum Thema Neuheiten

Mit dem Alfa Romeo Giulia Facelift präsentieren die Italiener den 2020er-Jahrgang ihrer Mittelklasse-Limousine. Ab dem Modelljahr 2021 erfüllen die Motoren die Abgasnorm Euro 6d Final. Das sind Preis und beliebte Veloce-Ausstattung!

Seit 2020 hören die Ausstattungsvarianten des Alfa Romeo Giulia Facelift zum Preis ab 40.941 Euro (Stand: Dezember 2020) auf die teils klangvollen Namen Business, Super, Ti (Turismo Internazionale), Sprint Veloce und Veloce Ti. Die Überarbeitung umfasst in erster Linie die Einführung neuer Assistenzsysteme sowie ein Infotainment mit Touchscreen. Zudem verfeinern die Italiener den Innenraum mit edleren Materialien und einem neuen Lenkrad. Die linke Lenkradspeiche nimmt die Bedienung der Assistenzsysteme auf. Diese umfassen in Zukunft unter anderem aktive Spurhalte- und Totwinkelassistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung. Ein Müdigkeitsassistent und eine erweiterte Geschwindigkeitsregelanlage lassen die Giulia technisch zur Konkurrenz aufschließen. Ein Stau- und Autobahnassistent ermöglicht autonomes Fahren auf Level 2 – anders als bei anderen Herstellern müssen hierbei allerdings stets die Hände am berührungsempfindlichen Lenkrad bleiben. Auch die Lenkung selbst wurde überarbeitet und soll nun harmonischer agieren. Trotz aller elektronischen Helferlein bleibt die Giulia auch nach dem Facelift ein klassisches Fahrerauto, das nicht zuletzt durch die Motorenpalette unterstrichen wird. Mehr zum Thema: Das ist die Alfa Romeo Giulia GTA(m)

Alfa Romeo Giulia & Stelvio Facelift (2020) im Video:

Preis: Alfa Romeo Giulia Facelift (2020) auch als Veloce verfügbar