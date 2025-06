Preis: Airstream Bambi 16 (2025) ab 81.613 Euro

Der Airstream Bambi 16 (2025) ist das kleinste und mit einem Leergewicht von rund 1400 kg auch leichteste Modell im aktuellen Sortiment des US-Wohnwagen-Herstellers Airstream (die Konzepte Wohnwagen und Wohnmobil in unserem Vergleich). Trotzdem (oder gerade deswegen?) genießt er seit vielen Jahren Kultstatus – und das nicht nur in den USA. Mit seinen 4200 mm Aufbaulänge und 5000 mm Gesamtlänge soll nach dem Willen des Herstellers zwei bis drei Mitreisenden all jenen Komfort bieten, den US-Campingfans mit dem Gespür für das Besondere sonst von größeren Airstream-Modellen oder auch den US-Einstiegs-Wohnmobilen wie dem Airstream Basecam 20 (2025) gewohnt sind.

Zwar ist der glänzende Alu-Trailer aktuell noch nicht als eigenständiges Europamodell verfügbar. Ganz legal zu kaufen gibt es den Airstream-Einstiegs-Wohnwagen hierzulande trotzdem. Allerdings als Importmodell, was die Sache nicht unbedingt unkomplizierter und günstiger macht: Derzeit wird er bei Airstream Germany im hessischen Merenberg für die Zulassung in Europa umgerüstet. Zum Grundpreis des Airstream Bambi 16 (2025) von 73.816 Euro, was laut Hersteller dem US-Basispreis entspricht, addieren sich deshalb neben Überführungskosten von 6807 Euro, auch noch TÜV- und Gasabnahmekosten (Das kostet die HU 2025 für den Pkw). Macht unterm Strich einen Einstiegspreis von 81.613 Euro (Alle Preise: Stand Juni 2025).

Innenraum: XL-Betten und zeitlos metallischer Look

Dafür hat der neue US-Star am deutschen Wohnwagen-Firmament einiges zu bieten. Hinten lädt ein mit einer Liegefläche von 1,21 x 2,31 m beachtlich großes Querbett zum Entspannen ein. Dazu lässt sich die Bug-Dinette bei Bedarf in eine zusätzliche Schlafkoje vom Format 1,00 x 2,31 m verwandeln. Bis zu drei Schlafplätze können so auf einer Innenbreite von 2326 mm angeboten werden – für ein Fahrzeug dieser Größenordnung eine echte Seltenheit. Die polierten Alu-Flächen schaffen nicht nur den ikonischen Airstream-Look, sondern lassen den Innenraum auch noch heller und großzügiger wirken, als er de facto ist.

Aber es braucht gar keine "windigen" optischen Tricks, um den Innenraum des Airstream-Wohnwagens luxuriös und auf Anhieb einladend erschienen zu lassen. In puncto Ausstattung setzt der Airstream Bambi 16 (2025) zweifellos Maßstäbe in der Caravan-Kompaktklasse: Zwei-Flammen-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), ein großzügiger Dometic-Kühlschrank mit 85 l Fassungsvermögen und eine vollwertige Nasszelle mit Dusche und Spültoilette (die verschiedenen Camping-WC-Typen hier erklärt) gehören zur Serienausstattung.

Gegen 2438 Euro Aufpreise erhältlich sind eine leistungsstarke Truma-Klimaanlage mit stilechter, silberfarbener Abdeckung und, typisch amerikanisch, eine Original-Zip-Dee-Markise für 2076 Euro extra. Das maximale zulässige Gesamtgewicht des Caravan liegt bei 1600 kg, wofür neben dem entsprechenden Gespann-Führerschein (hier alle Führerscheinklassen für den Anhänger erklärt) auch ein passendes Zugfahrzeug (hier unsere Rangliste der Zugfahrzeuge mit der höchsten Anhängelast) der zur Verfügung stehen muss. Optional steht gegen 4186 Euro Aufpreis ein Caravan-Mover zum Ausrichten und kräftesparenden Bewegen des Wohnwagens auf dem Stellplatz zur Auswahl.

Umfassende Ausstattung: autark von Anfang an

Auch fernab klassischer Campingplätze bleibt der Airstream Bambi 16 (2025) dank eines 87-l-Frischwassertank, eines 79 l fassenden Abwassertanks (so die passenden Wassertanks fürs Wohnmobil finden) und dem "On the Road"-Paket beinahe autark. Besagtes Ausstattungspaket kostet 1525 Euro extra. Es ist zwar optional, aber nahezu unverzichtbar, wenn man den Mini-Airstream nicht nur als Statussymbol für die heimische Garagenauffahrt, sondern auch zum Darin wohnen nutzen will. Neben zwei 5-kg-Gasflaschen (was man beim Kauf von Camping-Gasflaschen beachten muss) beinhaltet auch zwei Batterien von jeweils 95 Ah Kapazität (alles zur Aufbaubatterie fürs Wohnmobil in unserer Übersicht) sowie alle Gas- und Wasseranschlüsse und ein vollwertiges Reserverad. Damit steht längeren Reisen mit dem US-Kult-Caravan quer durch Europa tatsächlich nichts im Wege – und das bei voller Unabhängigkeit.

Sollte das Fernweh nur von zeitweiliger Dauer sein, empfiehlt es sich übrigens, den Airstream trotzdem als Wertanlage zu behalten: Mehr als 70 Prozent aller Airstream-Wohnwagen, die jemals in der fast 100-jährigen Firmengeschichte gebaut wurden, existieren nach Herstellerangaben noch. Und erweisen sich dabei als äußerst wertstabil.