Tuner Abt nimmt sich das Audi RS 3 Facelift vor und verpasst ihm neben einer ganzen Armada an Anbauteilen auch deftig mehr Leistung. Wie stark und teuer der Umbau zum Abt RS 3-R ist, hier!

Der schon in der Serie brachiale Diffusor wird um weitere Einsätze, Logos und die neue Vierrohr-Auspuffanlage bereichert.

Damit sprintet der RS 3-R in 3,3 s aus dem Stand auf Landstraßentempo.

Verfügt das Serienmodell noch über 400 PS (294 kW), hebt Abt die Leistung dank neuer Software und neuem Ladeluftkühler auf 500 PS (375 kW) an.

Mit dem Audi RS 3 ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das sieht auch Tuner Abt so und bietet ein komplettes Tuning-Paket an.

Zugegeben, der Audi RS 3 ist kein Kind von Traurigkeit. Bereits ab Werk kommt der Kompaktsportler mit dem beliebten 2,5-l-Fünfzylinder und satten 400 PS (294 kW) sowie 500 Nm Drehmoment daher, was ihn in beachtlichen 3,8 s von null auf 100 km/h katapultiert. Erst bei abgeregelten 250 km/h (optional 290 km/h) rennt er in die elektronische Begrenzung. Die Fahrwerte sind auf Sportwagenniveau – und trotzdem sieht Tuner Abt aus Kempten noch Potenzial für mehr und nennt seine neueste Kreation Abt RS 3-R.

Mit 500 PS gehts im Abt RS 3-R ordentlich vorwärts

Der Tuning-Profi bringt das Audi RS 3 Facelift mittels veränderter Software und verbessertem Ladeluftkühler auf satte 500 PS (375 kW) bei einem Drehmoment von nun 600 Nm. Von null auf 100 km/h geht es nun anstelle von 3,8 in nochmals fixeren 3,3 s. Vor wenigen Jahren noch waren solche Sprintwerte lediglich Fabrikaten von Porsche, Ferrari & Co. vorbehalten mit einem Preisschild weit jenseits der 100.000-Euro-Marke. Um die Leistung des Abt RS 3-R auch fachgerecht auf die Straße zu bringen, überarbeitet der Tuner auch gleich das Fahrwerk mit eigens entwickelten Fahrwerksfedern und Stabis. Den Straßenkontakt gewährleisten Reifen in den Dimensionen 245/30 R20 rundum.

Dynamischer Auftritt mit Carbon-Anbauteilen

Doch Abt belässt es nicht bei einer Leistungs- und Performance-Steigerung. Obendrein kommt der Abt RS 3-R auch mit einer überarbeiteten Optik daher. Eine Spoilerlippen-Erweiterung sowie Luftleitelemente an den Flanken verschärfen die Front, während sich am Heck Diffusoreinsätze und eine neue Vierrohr-Auspuffanlage breit machen. On top erhält die RS 3 Limousine eine kleine Carbon-Spoilerlippe. Der Hatchback schmückt sich unterdessen mit Air-Curtains und einem Dachkantenspoiler aus Carbon. Badges außen wie innen verweisen auf das potente Gesamtpaket. Der Innenraum lässt sich mit Trittleisten, Fußmatten und Stickereien weiter veredeln.

Wer angefixt ist, muss nun schnell und monetär potent sein: Einerseits ist der Umbau zum RS 3-R auf nur 125 Exemplare limitiert, andererseits kostet allein der Umbau 39.900 Euro. Die Montage inklusive Abnahme berechnet Abt mit weiteren 5500 Euro.