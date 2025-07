Ferrari F80

Auf dem Goodwood Festival of Speed 2025 in Südengland versammelt sich vom 10. bis 13. Juli 2025 wie jedes Jahr der Olymp der Supersportwagen. Traumwagen wie der Ferrari F80 kann man dort nicht nur aus nächster Nähe betrachten, sondern auf der Strecke auch in Aktion erleben.

Foto: Lukas Bädorf