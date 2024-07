Koenigsegg, seines Zeichens Erbauer von absoluten Supersportwagen, hat seinem Ruf einmal mehr alle Ehre gemacht und mit dem Jesko Absolut gleich vier neue Bestzeiten erzielt. So schnell war er unter anderem in der 0-400-0-km/h-Disziplin!

Jesko Absolut erzielt für Koenigsegg gleich vier neue Rekorde

Sie haben es schon wieder getan: Koenigsegg erzielte am 27. Juni 2024 gleich vier neue Geschwindigkeitsrekorde, sowohl in der prestigeträchtigen 0-400-0-km/h-Disziplin als auch bei der Beschleunigungszeit auf 400 km/h. Hinzu kommen zwei Rekorde, die in Meilen pro Stunde (mph) gemessen wurden: Die Beschleunigung aus dem Stand auf 250 mph und die Bremsung zurück auf null.

0-400-0 km/h in 27,83 s

Werks-Testfahrer Markus Lundt hat den Koenigsegg Jesko Absolut innerhalb von nur 27,83 s von null auf über 400 km/h beschleunigt und anschließend wieder bis zum Stillstand abgebremst. Da der Lauf mit mehreren Kameras und Instrumenten mitgefilmt und gemessen wurde, wird ersichtlich, dass Lundt sogar bis auf 412 km/h beschleunigt hat, ehe er in die Eisen ging.

Beschleunigung auf 400 km/h in 18,82 s

Von null auf 400 km/h benötigte das Hypercar nur 18,82 s, ebenfalls ein Weltrekord für Serienfahrzeuge.

Zwei weitere Rekorde in mph: 0 auf 250 und zurück auf 0

Die weiteren Rekorde beziehen sich auf die Messungen in Meilen pro Stunde (mph). Die Beschleunigung aus dem Stand auf 250 mph (402,336 km/h) absolvierte der Testfahrer im Jesko Absolut in beachtlichen 19,20 s – plus Abbremsen auf null ergibt sich eine Zeitspanne von 28,27 s.

Die Rekordfahrt von Koenigsegg im Video:

Der Jesko Absolut und die Rekordfahrt-Bedingungen im Detail

Das Rekordfahrzeug, der Koenigsegg Jesko Absolut, wird von einem 5,0-l-V8 befeuert, der von zwei Turboladern mit 1,7 Bar Ladedruck zwangsbeatmet wird. Die Ladeleistung steigt sogar auf bis zu 2,2 Bar an, wenn E85 getankt wurde. Je nach verwendetem Sprit verändert sich auch die Leistung des Absolut. Koenigsegg gibt eine reguläre Motorleistung von 1298 PS (955 kW) an. Mit E85 steigt diese auf 1622 PS (1193 kW) an. Bei einem Gewicht von 1390 kg ergibt sich ein Leistungsgewicht von 1,07 kg/PS im Regelfall und 0,86 kg/PS bei Ethanolleistung. Der Jesko Absolut ist eine Variante des Koenigsegg Jesko und kommt mit deutlich weniger Aerodynamik-Anbauteilen aus. Anders als die Basis ist der Absolut nicht auf optimale Rundenzeiten ausgelegt, sondern für Bestwerte im Sprint.

Die Rekordfahrt fand am Vormittag des 27. Juni 2024 auf dem Rollfeld in Örebro (Schweden) statt. Leider nennt Koenigsegg keine genauen Wetterdaten, lediglich "optimale Temperaturen" und eine "leichte Brise" werden erwähnt. Der Jesko wurde für den Test mit E85 getankt, als Reifen kamen ein Satz Michelin Pilot Sport Cup2 R zum Einsatz. Die Daten wurden von Racelogic-Messinstrumenten aufgenommen und kurze Zeit später von Racelogic HQ in England bestätigt. Koenigsegg betont, dass sich der Jesko Absolut zum Testzeitpunkt bis auf eine Ausnahme im Serienzustand befand: Lediglich ein Überrollkäfig fand den Weg ins Auto, um die Sicherheit des Testfahrers zu gewährleisten. Und wer gerade ein Déjà-vu hat: Ziemlich genau ein Jahr vorher, 2023, hat Koenigsegg auf derselben Strecke mehrere Geschwindigkeitsrekorde mit dem Regera erfahren. Damals hat er für die 0-400-0-Disziplin 28,81 s benötigt, für den Sprint 20,68 s.