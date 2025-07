1928 zündete Fritz von Opel all seine 24 Pulverraketen und schoss im Opel RAK2 volle Kraft voraus mit 238 km/h über die Berliner AVUS – ein Rekord, der beinahe zehn Jahre Bestand hatte. Im Juli 2025, fast 100 Jahre später, geht es mit dem Rimac Nevera R gen 400-km/h-Marke und darüber hinaus: Als leistungsgesteigerter Rimac Nevera R knackt das elektrische Hypercar nicht nur den bisherigen 0-400-0-km/h-Rekord, sondern stellt dabei auch gleich 23 weitere auf. Oftmals galt es dabei, die interne Konkurrenz des "Standard"-Nevera zu unterbieten. Die Kroat:innen verpassen dem Nevera als R nämlich nochmals mehr Leistung, anstelle der serienmäßigen 900 kW (1224 PS) walten im R nun ganze 1550 kW (2107 PS).

Der Rimac Nevera (2023) fährt rückwärts 275 km/h im Video:

Rimac Nevera R fährt neue Sprint-Rekorde ein

Die Leistungssteigerung im Rimac Nevera R resultiert in neuen Sprintwerten: Aus dem Stand schießt er in nur 1,72 s auf 100 km/h (Verbesserung um 0,08 s gegenüber dem Nevera), bis 200 km/h vergehen 3,95 s (Verbesserung um 0,47 s), ehe er in 7,89 s die 300 km/h passiert (1,33 s schneller) und nach 17,35 s die magische 400-km/h-Schallmauer durchbricht (3,96 s schneller). Topspeed? 431,45 km/h! Weitere Rekorde: Die Viertelmeile ist nach 7,90 s passé, während der Rimac Nevera R die stehende Meile in 19,71 s absolviert hat. Insgesamt 24 Sprintrekorde konnte Rimac nun mit dem Nevera R einholen. Doch das sind nicht die einzigen Rekorde, die Rimac zu verzeichnen hat.

Rimac hat auch den Rückwärtsrekord für Autos inne

Im November 2023, schaltet Pilot Goran Drndak im Rimac Nevera auf einer Teststrecke in Papenburg in den Rückwärtsgang und tritt das Fahrpedal so lange voll durch, bis die Tachonadel bei knapp 276 km/h erst aufhört, sich weiterzubewegen: ein Weltrekord. Noch nie ist ein Automobil so schnell rückwärts gefahren. Möglich macht dies der Antriebsstrang, der komplett ohne Gänge auskommt. Die vier Elektromotoren können also theoretisch dieselbe Kraft sowohl in Fahrtrichtung als auch rückwärts übertragen.

Dieser Umstand fiel dem Entwicklungsteam schon früh in der Projektphase des Rimac Nevera auf, wurde allerdings vorerst weggelacht. Doch Simulationen zeigten, dass das Hypercar rückwärts fahrend tatsächlich das schnellste Auto überhaupt sein könnte. Also probierten sie es aus. Pilot Drndak musste das Kunststück vollbringen, mit minimalen Lenkbewegungen die Stabilität zu erhalten, während er mit einem Auge durch den Rückspiegel und mit dem anderen auf den Tacho schauen musste. Der offizielle Rekordrichter von Guinness World Records stoppte den rückwärtsfahrenden Nevera bei 275,74 km/h und verlieh Drndak anschließend die Urkunde. Damit hält der Nevera mehr als 20 Weltrekorde und zudem Klassen-Bestzeiten beim Goodwood Hillclimb und an der Nürburgring-Nordschleife.