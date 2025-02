Campingtrips sind auch auf zwei Rädern möglich – und haben mit "Moto-Camping" sogar eine eigene Bezeichnung. Stilecht geht das natürlich nicht in der angemieteten Glamping-Hütte, sondern dem kleinen Zelt, das stets mitreist. Worauf beim Kauf zu achten ist, verraten wir hier!

Zelte gibt es in allen erdenklichen Formen und Farben, Größen und Aufbauarten, Personenzahlen und Einsatzgebieten. Wer "Moto-Camping" einmal selbst erleben möchte, ist aber auf der Suche nach einem ganz besonderen Zelt, das ganz eigenen Ansprüchen gerecht werden muss. Denn allein schon die Tatsache, dass ein Motorrad-Zelt auf ebendiesem mittransportiert werden muss, schränkt die Auswahl an tauglichen Zelten (so sicher im Zelt campen & Kauftipps) stark ein. Worauf daher beim Kauf zu achten ist und welches Zubehör auf einem Campingtrip mit Tourer, Reiseenduro & Co. nicht fehlen darf, verraten wir im Folgenden.

Motorrad-Zelt kaufen: Darauf beim Kauf achten

Packmaß: Das A und O eines Moto-Camping-Zelts ist die Größe, die es zusammengefaltet in Seitenkoffer, Hecktasche (unsere Empfehlungen, hier) & Co. einnimmt. Denn neben dem Zelt muss schließlich noch Gepäck, Campingzubehör und Proviant verstaut werden.

Größe: Ebenso wichtig wie die Frage, wie viel Platz das Zelt auf dem Motorrad wegnimmt ist die Frage, wie groß das Zelt an sich sein muss. Das kommt nicht nur auf die Personenzahl an, sondern wie viel Ausstattung und Zubehör, etwa Helm (alles zu Normen, Arten & Pflege), Schutzkleidung oder auch ein Motorrad-Navi (unsere Empfehlungen), trocken und blickgeschützt im Zelt aufbewahrt werden sollen.

Gewicht: Leichtbau siegt! Schließlich soll das Motorrad nicht überladen werden. Aber hier gilt, abzuwägen: Je leichter das Zelt, desto schlechter oft auch die Wärmeisolierung und Wasserdichte.

Wassersäule: Wasserdicht sollte das Zelt bei Kompaktheit und Leichtigkeit allerdings dennoch sein, daher ist auf die Wassersäule zu achten. Je höher der angegebene Wert (in mm), desto mehr Regen hält der Camping-Unterschlupf aus.

Empfehlenswerte Zelte fürs Moto-Camping

Kompakte Zelte gibt es einige. Wir zeigen Modelle, die sich leicht auf dem Motorrad verstauen lassen und dennoch ausreichend Platz für bis zu zwei Personen bieten:

Vango Orion 200

Technische Daten:

Zeltart: Tunnelzelt

Personenzahl: 2

Packmaß (L/B/H): 45/Ø 12/- cm

Maße (L/B/H): 315/150/100 cm

Gewicht: 2,05 kg

Wassersäule: 5000 mm

Coleman Bedrock 2

Technische Daten:

Zeltart: Kuppelzelt

Personenzahl: 2

Packmaß (L/B/H): 54/14/14 cm

Maße (L/B/H): 260/130/90 cm

Gewicht: 2,5 kg

Wassersäule: 3000 mm

Goalpine Eskapade II

Technische Daten:

Zeltart: Kuppelzelt

Personenzahl: 2

Packmaß (L/B/H): k. A.

Maße (L/B/H): 270/135/110 cm

Gewicht: 1,8 kg

Wassersäule: 4000 mm

Grand Canyon Cardova

Technische Daten:

Zeltart: Tunnelzelt

Personenzahl: 1

Packmaß (L/B/H): 56/Ø 13/- cm

Maße (L/B/H): 270/165/115 cm

Gewicht: 2,1 kg

Wassersäule: 4000 mm

Alpin Loacker Cloud Pro Up

Technische Daten:

Zeltart: Kuppelzelt

Personenzahl: 2

Packmaß (L/B/H): 40/Ø 13/- cm

Maße (L/B/H): 210/125/100 cm

Gewicht: 1,55 kg

Wassersäule: 3000 mm

Weiteres Zubehör für Moto-Camping

Wie auch bei den Zelten gilt auch für Zubehör: Kompakt muss es sein! Dennoch soll beim Moto-Camping auch der Komfort nicht zu kurz kommen. Folgendes Zubehör eignet sich daher aufgrund ihres Gewichts und Packmaße für Zeltcamping mit dem Motorrad: