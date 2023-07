Bodenwellen reicht der knapp fünf Meter lange Kombi durchaus in den Innenraum weiter.

Der 539 Liter fassende Kofferraum bietet genügend Stauraum für einen Wochenendtrip. Zumal das Ladekabel in einem kleinen Funks untergebracht werden kann.

Das Fahrpedal setzt den Befehl in wohl dosierten Vortrieb um. Komfortverwöhnte Zeitgeister werden das Standardfahrwerk als straff bezeichnen.

Vor wenigen Jahren noch als Lynk & Co vorgestellt, kommt der Shooting Brake nun als Zeekr 001 nach Europa.

Geboren als Lynk & Co-Studie, kommt der Shooting Brake nun als Zeekr 001 (2023) nach Europa. Womit sich der Konkurrent vom Nio ET5 und im weitesten Sinne auch Porsche Taycan Sport Turismo auszeichnet, soll die erste Testfahrt zeigen.

Der neue Zeekr 001 (2023) ist das erste Modell der chinesischen Elektroauto-Marke, die wie Volvo und Polestar zum Geely-Konzern gehört. Mit Design und Entwicklung aus Schweden möchte die junge Marke im Premiumsegment angreifen. Für die erste Testfahrt steht die Basismotorisierung bereit. 200 KW (272 PS) und 343 Newtonmeter maximales Drehmoment überträgt der Elektromotor über die Hinterräder auf die Straße. Auf Wunsch ist der Shooting Brake auch mit Allradradantrieb und 400 kW (544 PS) zu haben. Hinter dem Steuer Platz genommen, fällt die Verarbeitung sowie Materialwahl des Interieurs positiv auf.

Die minimalistische Gestaltung mit wenig Knöpfen sorgt wider Erwarten für eine schnelle und unkomplizierte Handhabe. Das liegt daran, dass die Einstellungen überwiegend über das Touchdisplay in der Mitte und eine übersichtliche Menüführung erfolgen. Etwas gewöhnungsbedürftig dagegen ist die Einstellung des Lenkrads sowie der Spiegel: Diese muss wie bei Tesla erst im Untermenü angewählt werden, um dann die Position über nicht auf Anhieb erkennbare Tasten am Lenkrad feinzuschleifen. Pfeile auf dem Multifunktionslenkrad statt der Anzeige im Head-up-Display könnten Abhilfe schaffen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Zeekr 001 (2023)

Um die Testfahrt beginnen zu lassen, genügt ein Tritt auf das Bremspedal. Schon nach wenigen gefahrenen Metern wird deutlich, dass der neue Zeekr 001 (2023) ein eher unaufgeregter Weggefährte ist. Das Fahrpedal setzt den Befehl in wohl dosierten Vortrieb um – zu Gripverlust auf regennassen Straßen kommt es daher nicht, außer, es würde provoziert. Das Einstiegsmodell fährt mit klassischen Schraubenfedern vor. Erst ab der höchsten der drei Ausstattungsvarianten (Long Range, Performance, Privilege) kommt der Nio ET5-Gegner mit Luftfahrwerk daher. Komfortverwöhnte Zeitgeister werden das Standardfahrwerk als straff bezeichnen. Bodenwellen reicht der knapp fünf Meter lange Kombi durchaus in den Innenraum weiter. Dafür sorgt der lange Radstand von drei Metern und der im Unterboden sitzende 100-kW-Akku für eine satte Straßenlage. Trotzdem liegt der Fokus klar auf Sicherheit: Das in dynamisch genommenen Kurven nach außen drängende Heck fangen die Sicherheitssysteme zuverlässig ein.

Der Eindruck eines Vernunftsautos

Ja, der neue Zeekr 001 (2023) macht den Eindruck eines Vernunftsautos. Das unterstreicht auch das überraschend großzügige Platzangebot: Auf der Rückbank finden bis zu drei Personen komfortabel Platz und der 539 Liter fassende Kofferraum (auf Augenhöhe mit dem Taycan Sport Turismo) bietet genügend Stauraum für einen Wochenendtrip. Zumal das Ladekabel in einem kleinen Frunk untergebracht werden kann. Der von uns bei der ersten Testfahrt bewegte Longe Range kommt laut WLTP mit einer Akkuladung bis zu 620 Kilometer weit. Ob das realistisch ist, muss ein späterer Test zeigen. Positiv: Die maximale Ladeleistung beträgt 200 kW, sodass die Batterie in rund einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent geladen sein soll. Besonders interessant ist auch das Garantieangebot von acht Jahren oder 200.000 Kilometern auf den Akku sowie fünf Jahre oder 100.000 Kilometer auf das Fahrzeug.

Technische Daten des neuen Zeekr 001 (2023)

AUTO ZEITUNG 16/2023 Zeekr 001 Long Range RWD Technische Daten Motor Ein Elektromotor hinten Getriebe/Antrieb k.A.; Hinterrad Systemleistung 200 kW/272 PS Max. Drehmoment 343 Nm Batterie-Kapazität 100 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4955/1999/1560 mm Leergewicht 2200 kg Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 7,2 s Höchstgeschwindigkeit k.A. Verbrauch auf 100 km 18,2 kWh Reichweite 620 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 59.490 € Marktstart k.A.