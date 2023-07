Ob erfahrene Camper:innen oder Caravan-Neulinge: Wohnwagenspiegel werfen Fragen auf. Wann werden sie gebraucht? Wo sind sie Pflicht? Wie werden sie befestigt? Wir liefern die Antworten.

Bei der Vorbereitung auf den nächsten Campingtrip mit dem Wohnwagen stehen verschiedene Aufgaben an. Kleine Mängel müssen entdeckt und ausgebessert werden und auch ein Equipment-Check sollte erfolgen. Denn möglicherweise sind zusätzliche Wohnwagenspiegel nötig, damit das Gespann als verkehrstauglich gilt.

Flexibel einsetzbar und laut Online-Meinungen sehr zu empfehlen ist der Universalspiegel von EMUK. Seine größten Stärken: Er passt auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel und wird mit nur zwei Schrauben ohne Werkzeug befestigt. Die speziellen Anti-Rutsch-Klemmstücke halten den EMUK Spiegel in Position. Zusätzliche Vorteile dieses Angebots:

ein stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff

ein aerodynamischer, in alle Richtungen verstellbarer Spiegelkopf

gewölbtes Sicherheitsspiegelglas

Sind Wohnwagenspiegel Pflicht?

Die Bestimmungen zur Verwendung von Caravanspiegeln variieren von Land zu Land. Vor Antritt der Reise sollte man sich deshalb gegebenenfalls über lokale Bestimmungen informieren, wenn man mit dem Wohnwagen zum Camping ins Ausland fahren möchte.

In Deutschland ist es laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vorgeschrieben, dass Fahrer die Straße und den Verkehr hinter dem Fahrzeug einsehen können müssen – für eine sichere Fahrt. Ist die Sicht hinten durch das Wohnmobil beeinträchtigt, müssen zusätzliche Spiegel angebracht werden.

Damit ein Wohnwagenspiegel die vorgeschriebene Sicherheit bringt, muss er bestimmte Anforderungen erfüllen:

Spiegelgröße: Sollte ausreichend sein, um den Wohnwagen in seiner Breite und mögliche Hindernisse einsehen zu können.

Stabilität und Befestigung: Die Caravanspiegel sollten so gut an dem Seitenspiegel des Zug-Fahrzeugs sitzen, dass sie nicht wackeln können oder sich lösen.

Verstellbarkeit: Eine individuelle Anpassung auf die Größe und Blickachse der Fahrer ist wichtig, damit der tote Winkel des Wohnwagens minimiert wird.

Beliebte Wohnwagenspiegel im Vergleich

Was passt zum eigenen Wohnwagen? Um diese Frage zu klären, haben wir in Online-Shops die Erfahrungen von überzeugten Käufer:innen ausgewertet und die besten Wohnwagenspiegel ermittelt. Sicherheit, individuelle Anpassbarkeit und die Bewährung in der Praxis standen dabei im Vordergrund.

Diese Angebote für Caravanspiegel punkten im direkten Vergleich mit ihrem großen Sichtfeld bis in die hinteren Ecken.

Milenco Aero3

Den Rundumblick behalten: Die Milenco Universalspiegel Aero zeichnen sich durch ihre tropfenförmigen Spiegelgläser aus. Das ergibt ein besonders großes Sichtfeld. Die Spiegel haben eine Größe von 20 auf elf Zentimeter. Sie mit E-Nummer (E11) zertifiziert und nach StVZO zugelassen. Zusätzlich erhält man bei diesem Angebot im Set:

eine Tragetasche

zwei Caravanspiegel

einen stabilen Befestigungsarm

Der Milenco 150593624 Wohnwagenspiegel ist ein Modell, bei dem mögliche Zusatz-Komponenten gleich mitgeliefert werden, sodass der Urlaub direkt starten kann.



Repusel-Spiegel mit extra Grip

Eine Empfehlung in Wohnwagenspiegel-Tests ist der Alufor Universal-Wohnwagenspiegel, erhältlich in planem oder konvexem Glas. Sicheren Halt gibt der Repusel Wohnwagenspiegel dank Antirutschbefestigung und Multi-Schieber. Spezielle Abstandhalter schützen den Lack. Beim Parken lässt sich der Spiegel einklappen. Service bei diesem Anbieter: Spiegelgläser oder Gelenkarme können jederzeit ersetzt werden.



Wehmann Caravanspiegel XL

Dieses Modell eignet sich auch für den Einsatz auf großen Spiegeln wie bei SUV oder Geländewagen. Die Caravanspiegel von Wehmann sind mit soliden und gleichzeitig elastischen Spannriemen ausgestattet. Das ermöglicht eine sichere und rutschfeste Montage am Außenspiegel. Man kann sich also auf den sicheren Sitz dieser Sichtfeld-Erweiterung verlassen, das garantiert auch die eingeprägte E-Nummer. Im Lieferumfang sind zwei Spiegel enthalten.



Übrigens: Ein gleichwertiges Angebot gibt es mit den Caravanspiegeln von ENVA.



Affiliate Link ENVA Universal Caravanspiegel

Caravan-Spiegel zum Aufstecken

Im Vergleich zu anderen Universalspiegeln sind Wohnwagen-Außenspiegel zum Aufstecken eine besonders einfache und günstige Lösung für die Sichtfeldverlängerung. Die Größe von 15 auf elf Zentimetern passt auf viele gängige Fahrzeugmodelle. Die Gummibänder und Haken halten den Spiegel fürs Wohnmobil sicher am Gehäuse fest. Sie lassen sich individuell einstellen und ermöglichen eine vibrations- und blendfreie Sicht nach hinten. Mit seiner E-Zulassung erfüllt dieses Modell alle Sicherheitsstandards, die im Wohnwagenspiegel-Vergleich angesetzt werden.



Affiliate Link EAL Caravan-Spiegel-Set, links und rechts

Eine gleichwertige Alternative mit Aufsteck-Vorrichtung finden Sie bei diesem Modell von HP-Autozubehör mit leicht größerem Wohnwagen-Spiegel.

​

Affiliate Link HP-Autozubehör Caravanspiegel 160 x 115 mm

Wie breit darf ein Auto mit Wohnwagenspiegel sein?

Die genaue Breite eines Fahrzeugs mit Wohnwagenspiegel variiert von Land zu Land. In Deutschland beträgt die maximale Breite 2,55 Meter, wobei die gesamte Fahrzeugbreite, einschließlich des extra Spiegels, gemeint ist. Will man mit dem Wohnwagen ins Ausland fahren, sollte man sich zusätzlich über mögliche Abweichungen von dieser Breite informieren. Die meisten europäischen Länder begrenzen Fahrzeuge und Angänger ebenfalls auf 2,55 Meter, einige Länder (Griechenland, Lettland, Littauen, Mazedonien, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn) machen bereits bei 2,50 Metern Schluss. In Finnland und Schweden sind dagegen sogar 2,60 Meter Breite ohne Sicherung oder Kennzeichnung erlaubt.

Reicht ein Zusatzspiegel am Auto?

Nein, in der Regel genügt ein einzelner Zusatzspiegel am Auto nicht. In Deutschland ist beispielsweise die Verwendung von zwei zusätzlichen Außenspiegeln vorgeschrieben. So kann eine einwandfreie Sicht hinter das Gespann gewährleistet werden. Die Regelungen im Ausland können davon abweichen, aber auch hier sind meistens mindestens zwei Spiegel Pflicht. Neben den Sicherheitsrisiken beim Fahren mit nur einem Zusatzspiegel kann es auch erhebliche Bußgeldstrafen bedeuten, sollte man kontrolliert werden.

Ab welcher Breite ist ein Wohnwagenspiegel erforderlich?

Das ist je nach Land, in dem man mit dem Wohnwagen fahren möchte, unterschiedlich. In Deutschland gilt die Regel: Ein Caravanspiegel ist verpflichtend, sobald der gezogene Wohnwagen breiter als das Zugfahrzeug ist. Und auch bei schmalen Caravans kann das Anbringen von Aufsteckspiegeln sinnvoll sein, wenn der tote Winkel hinter dem Anhänger mit den normalen Außenspiegeln zu groß ist. Als Faustregel gilt: Die hinteren Ecken des Wohnwagens müssen im Spiegel sichtbar sein. Wer in einer Kontrolle von der Polizei mit unzureichender Rundumsicht – ergo fehlenden Zusatzspiegeln – erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 15 Euro rechnen. Ähnliche Regeln gelten auch im europäischen Ausland, Vergehen werden zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien schnell mit mehreren hundert Euro geahndet.

Passen Wohnwagenspiegel auf jeden Außenspiegel?

Die meisten Wohnwagenspiegel, wie die Modelle von EMUK, sind als Universalspiegel konzipiert. Dazu verfügen sie über verstellbare Befestigungssysteme, die an unterschiedliche Spiegelformen und -größen angepasst werden können. Allerdings kann es bestimmte Einschränkungen geben. Bei manchen Modellen wird beispielsweise extra darauf hingewiesen, dass sie auch für Fahrzeuge mit größeren Außenspiegeln, wie SUV Vans und Geländewagen, geeignet sind. Im Zweifelsfall helfen die Erfahrungsberichte anderer Käufer:innen und die Bewertungen in Wohnwagenspiegel-Vergleichen, die passende Wahl für das eigene Fahrzeug zu treffen.