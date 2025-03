Und so sehen sie aus: roter Rahmen mit "Attention"-Aufschrift, weißes Fahrzeug in der Mitte, schwarze Flächen, die das Sichtfeld symbolisieren und gelbe Flächen, die den toten Winkel der Fahrzeuge zeigen. Darunter steht "Angles Morts", französisch für "toter Winkel".

"Toter-Winkel"-Aufkleber: An diesen Fahrzeugen ist es Pflicht

Wer mit offenen Augen auf Transitautobahnen in Südwestdeutschland unterwegs ist, hat sie sicherlich bereits gesehen: gelb-rote Warnschilder mit der französischen Aufschrift "Attention, Angles Morts", zu Deutsch "Achtung, toter Winkel". Seit Januar 2021 müssen alle Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t mit ebendiesem Warnschild ausgerüstet werden, sobald sie auf französischen Straßen unterwegs sind. Damit sind auch Wohnmobile (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) von der Hinweispflicht betroffen, wenn sie im Fahrzeugschein mehr als 3500 kg als technisch zulässige Gesamtmasse eingetragen sind. Laut ADAC trifft das auf knapp 95.000 in Deutschland registrierte Reisemobile zu, etwa 18 Prozent des Gesamtbestandes.

Die Schilder sollen laut französischem Verkehrsministerium insbesondere im Stadtverkehr Fahrradfahrende, Fußgänger:innen oder Motorrad- und Rollerlenker:innen vor den toten Winkel großer Fahrzeuge warnen und so mitunter lebensbedrohliche Unfälle durch Prävention verhindern.

Wo müssen die "Angles Morts"-Schilder angebracht werden?

Die Toter-Winkel-Warnschilder müssen zu drei Seiten am Fahrzeug angebracht werden: hinten rechts sowie an der rechten wie linken Fahrzeugseite. Das Schild – entweder als Aufkleber, ablösbare Folie oder auch Magnettafel – muss mindestens in einer Höhe von 90 bis 150 cm angebracht werden und darf an den Seiten jeweils nur maximal 100 cm von der Front gemessen nach hinten an Türen oder Kotflügeln befestigt werden.

Die Hinweisschilder müssen 25 cm in der Höhe und 17 cm in der Breite messen. Und auch das Design der Schilder ist fest vorgeschrieben: roter Rahmen mit "Attention"-Aufschrift, weißes Fahrzeug in der Mitte, mit schwarzen wie gelben Flächen, die das Sichtfeld beziehungsweise den toten Winkel symbolisieren sollen. Darunter steht "Angles Morts", französisch für "toter Winkel". Zwei Ausführungen der Schilder existieren, eines zeigt einen Reisebus, das andere einen Lkw. Wohnmobilist:innen wird empfohlen, das Schild mit Bus zu wählen.

"Angles Morts"-Schilder kaufen:

Wir empfehlen den Kauf von Magneten. Sollte das jedoch nicht möglich sein, etwa weil die Magnetschilder nicht an der Außenhülle von Voll- oder Teilintegrierten halten, sind ablösbare Folien ideal, die sich nach dem Frankreich-Urlaub rückstandslos entfernen lassen. Hier muss die Oberfläche jedoch möglichst glatt sein – Hammerschlag-Wohnmobilwände könnten also Probleme bereiten. Aufkleber (so wieder entfernen) eignen sich dagegen für Camper:innen, die häufig nach Frankreich reisen oder ein Wohnmobil mit einer weder magnetischen noch glatten Außenfläche besitzen.

Ohne Warnschild in Frankreich erwischt: Welche Strafen drohen?

Wer ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t nicht nach Vorschrift mit den Warnhinweisen zu den toten Winkeln versieht, muss mit einem Bußgeld von bis zu 135 Euro rechnen. Die Regel gilt nicht nur für Fahrzeuge, die in Frankreich zugelassen sind. Auch Lkw, Reisebusse, Transporter oder Wohnmobile mit ausländischer Zulassung müssen in Frankreich mit den Schildern ausgerüstet werden.