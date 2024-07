Wärme für kalte Nächte im Wohnmobil

Die Freude im langersehnten Campingurlaub wird gerne mal von kühlen Nächten oder kalten Morgenstunden getrübt. Mit Heizmatten soll das Frieren der Vergangenheit angehören. Die AUTO ZEITUNG hat das Heiznetz von Wilson Gabor einem kurzen Test unterzogen!

Ob Wohnmobil-Polster, Kuschelkissen oder Campingstühle – Heizmatten lassen sich in für gewöhnlich einfach nachrüsten und sollen so für wohlige Wärme sorgen, wann immer sie benötigt wird. Ob das wirklich so ist, hat die AUTO ZEITUNG mit der Pearl Wilson Gabor-Heizmatte ausprobiert. So fällt das Fazit unseres kurzen Tests aus!

Wilson Gabor-Heizmatte im Test

Zu kalt? Mit den preiswerten Heizmatten von Wilson Gabor lassen sich Wohnmobil-Polster, Kuschelkissen oder Campingstühle nachrüsten – damit ist ein Frieren im Urlaub passé. Die dünnen 30 x 30 cm großen Wärmematten werden eingenäht, eingeklebt oder einfach nur eingelegt. Als Stromversorgung kann das Bordnetz des Reisemobils oder eine USB-Powerbank dienen. Über eine beleuchtete Taste (blau = warm, weiß = wärmer, rot = heiß) kann man drei Heizstufen wählen. Eine Elektronik schützt vor Überhitzung. Für die meisten Einsatzfälle sollte auch die Kabellänge von einem Meter ausreichend sein.



Drei Wärmestufen über eine beleuchtete Taste wählbar

Sehr flexibles Material Nachteile Nicht waschbar

Recht kurze Kabel

beheizte Fläche: 22,5 x 14,5 cm

Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten

Was sollte man beim Kauf von Heizmatten beachten?

Beim Kauf von Heizmatten sollte man auf die passende Größe, die Anzahl der Heizstufen sowie die Stromversorgung achten. Ein Überhitzungsschutz ist Pflicht, zudem schadet es nicht, auf langlebiges, strapazierfähiges Material zu achten. Eine einfache Installation und ein ausreichend langes Kabel sind wichtig für den problemlosen Alltagseinsatz. Zudem sollte die Heizmatte zum Beispiel via USB mit vorhandenen Systemen kompatibel sein.

Welche Alternativen gibt es zu Pearl Wilson Gabor?

Akozon-USB-Heizung

Von Akozon gibt es eine Heizmatte, die in Kleidung oder Polster integriert werden kann. Durch das geringe Gewicht und der kompakten Größe (23,3 x 29 cm) soll die Heizmatte ideal für Outdoor-Aktivitäten sein. Die Temperatur ist mit einem dreistufigen Thermostat einstellbar. Das Kissen ist waschbar und faltbar und bietet laut Hersteller eine gleichmäßige Wärme.



Elektrische Tuchheizung von Semme

Das Elektrokissen von Semme besteht aus einem weichen Stoff mit Isolierung und Faserheizmaterial. Damit soll es laut Hersteller verschleißfest und langlebig sein. Es kann in Kleidungsstücke oder Polsterungen integriert werden. Der USB-Anschluss ermöglicht den Betrieb über Powerbanks. Die dreistufige Temperatureinstellung wird durch rote, blaue und grüne Leuchten angezeigt. Das Kissen ist faltbar, wasserdicht bis zu einem gewissen Grad und waschbar.



