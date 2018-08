Wassergekühlte Reifen, dieses Thema scheint die Ingenieure von Mercedes umzutreiben: Daimler hat ein System zum Patent angemeldet, das die Temperatur der Reifen mittels Wassereinspritzung reguliert.

Die meisten Menschen machen sich höchstens bei der Formel 1 Gedanken über die optimale Reifentemperatur, dabei kann diese auch im ganz normalen Straßenverkehr ein Rolle spielen. Denn bei zu heiß gelaufenen Reifen droht Pannen-Gefahr, im Extremfall können überhitzte Reifen sogar platzen. Deswegen hat Daimler gerade erst beim britischen Patentamt ein neues System angemeldet, dass Unfälle dieser Art zukünftig verhindern soll – mittels Kontrolle und Steuerung der Reifentemperatur. Die technische Zeichnung der Erfindung verdeutlicht, wie das System funktioniert. Zunächst wird Regenwasser von Front- und Heckscheibe abgeleitet und in einem Kanister gesammelt, welcher sensorengesteuert mehrere Spraydüsen mit der dort gespeicherten Flüssigkeit versorgen kann. Mehr zum Thema: Das muss man zu Reifenlabels wissen

Wassergekühlt: Reifen-Kühlsystem von Mercedes