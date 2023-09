Wer mit Fahrrädern oder anderer überstehender Ladung in den Italien-Urlaub starten möchte, sollte sich vorher gut informieren – eine Italien-Warntafel kann nämlich notwendig sein. Dasselbe gilt auch in Spanien für Fahrradträger und andere Heckaufbauten. Alle Infos!

Andere Länder, andere Sitten. Das gilt natürlich auch im Straßenverkehr. Wer mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil im Ausland verreisen möchte, sollte sich weit vor Fahrtantritt über Verkehrsregeln, Vignetten und nötiges Sicherheitsequipment im Zielland und den Transitländern auf dem Weg informieren. Warntafeln gehören in Italien etwa an alle Ladungen – inklusive Fahrradträger –, die über das Fahrzeugheck herausragen. Wer der Kennzeichnungspflicht nicht nachkommt, darf mit hohen Bußgeldern rechnen. Dabei ist dieses Loch in der Urlaubskasse leicht zu vermeiden. Wie, zeigen wir im Ratgeber.



Wann ist eine Warntafel in Italien Pflicht?

Doch wer benötigt nun eine Warntafel im Italien-Urlaub? Antwort: Alle Autofahrer:innen mit nach hinten überstehender Ladung. Nimmt die Ladung zudem die gesamte Fahrzeugbreite ein, sind sogar zwei Tafeln vorgeschrieben. Die Regelung schließt auch Fahrradträger mit Beleuchtung ein und betrifft damit sowohl Kupplungsträger als auch Systeme für die Heckklappe von Pkws oder die Rückwand von Wohnmobilen oder auch an Anhängern und Wohnwagen. Auch Heckboxen für die Gepäckaufbewahrung für die Anhängerkupplung müssen mit einer zugelassenen Tafel kenntlich gemacht werden, wie auch nach hinten überhängende Dachladung (etwa Kanus, Kajaks oder Surfbretter).

Italien-Warntafeln: Angebote in der Übersicht

Eine genormte Tafel wird sich auch bei verschiedenen Anbietern von Aussehen und Funktionen nicht unterscheiden. Doch ein Vergleich lohnt: Die Preise sind nämlich ähnlich, aber nicht identisch. Auch Zubehör, wie Spannseile oder Aufbewahrungstaschen, sind bei manchen Händlern inklusive, bei anderen aufpreispflichtige Optionen.

Paymali Warntafel Italien und Spanien

Das 2-in-1-Aluminiumschild von Paymali ist sowohl für den Italien- als auch Spanien-Urlaub mit Fahrradträger oder Heckbox geeignet. Dank der vier eingestanzten Ösen lässt sich die Tafel leicht am Fahrzeug anbringen. Zubehör gibt es keines.



Warntafel mit Spannseilen

Auch diese Italien-Warntafel ist dank Spanien-konformer Rückseite für Trips zum Stiefel als auch zur iberischen Halbinsel geeignet. Der Händler legt dem Paket jedoch noch vier Spannseile für die einfachere Befestigung bei.



Mucola Warntafel

Hersteller Mucola bietet die Warntafel für Italien und Spanien ebenfalls mit Spannseilen an. Auch hier ist Aluminium (vorgeschrieben in Spanien) das Grundmaterial des Schilds – und damit komplett rostfrei.



2-in-1-Warnschild für Spanien und Italien

Das 2-in-1-Warnschild ist ebenfalls für die Nutzung in den südeuropäischen Ländern mit Kennzeichnungs-Pflicht geeignet. Die Maße entsprechen selbstverständlich den Vorschriften (50 × 50 cm), vier Befestigungsseile sind auch mit dabei.



Planger Warntafel

Die Warntafel von Planger ist ebenfalls ein wendbares 2-in-1-Produkt aus Aluminium. Optional können auch Spanner im Vierer-Set oder eine Tasche mitgeordert werden. Für knapp 40 Euro gibt es auch das Komplettpaket mit Wendetafel, Tasche und Seilen. Wer nur Italien oder Spanien als Reiseziel hat, kann auch nur die jeweilige Ausführung bestellen – der Preis ist aber nahezu identisch zur 2-in-1-Platte.



Matadores Premium-Warntafel

Auch Matadores bietet eine Alu-Warntafel zum Wenden an. Jede Seite ist jeweils den Anforderungen von Italien oder Spanien angepasst. Optional lässt sich das Schild auch mit einer Aufbewahrungstasche ordern.



Wie muss eine Italien-Warntafel aussehen?

Es darf natürlich nicht einfach eine beliebige Tafel am Fahrradträger angebracht sein. Die Warntafel für Italien muss folgende Merkmale aufweisen:

Größe: 50 auf 50 Zentimeter

Aussehen: Rot-weiß schraffiert (5 rote Streifen), reflektierend

Material: Metallblech (meistens Aluminium)

Befestigung: Feste Anbringung (Tafel muss immer quer zur Fahrtrichtung stehen und sichtbar sein)

Welches Bußgeld droht in Italien bei einer vergessenen Warntafel?

Wer ohne Warntafel am Fahrradträger oder überstehender Ladung in Italien erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro rechnen. Das gilt bei falscher Anbringung: Hängt das Schild nicht stets quer zur Fahrtrichtung oder baumelt im Fahrtwind, kann ebenfalls eine Strafe verhängt werden. Die Tafel muss zudem an dem an der Ladung (etwa den Fahrrädern auf dem Heckträger) befestigt werden, sollte aber weder Beleuchtung noch Kennzeichen verdecken. Auch die Sicht sollte nicht eingeschränkt werden.

Welche Regeln gelten in Spanien und Portugal?

Italien ist nicht das einzige europäische Land, bei dem überhängende Ladung auf einem Fahrzeug mit einer schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden muss. Auch auf der iberischen Halbinsel ist es Pflicht. Hier unterscheiden sich die Schilder im Aufbau: Spanien und Portugal verlangen zwar ebenfalls eine 50 auf 50 Zentimeter messende Aluminiumtafel (Kunststoff-Warntafeln sind nicht gestattet), jedoch mit nur drei roten Streifen anstelle von fünf. In Online-Shops findet sich jedoch eine Vielzahl an Wendetafeln, die die Vorschriften für Italien und Spanien/Portugal erfüllen.

Die übrigen Regeln sind nahezu identisch mit den italienischen: Ragt die Ladung nach hinten über die in den Fahrzeugpapieren geschriebenen Maße, muss das Warnschild angebracht werden. Ist die Ladung so breit wie das Fahrzeug, sind zwei Tafeln am Heck notwendig. Die Strafen bei Nicht-Beachtung fallen auf der Halbinsel aber etwas härter aus als in Italien. In Portugal sind bei fehlender Kennzeichnung mindestens 120 Euro fällig, die spanische Polizei verhängt Bußgelder von 200 Euro aufwärts.