Mit den meisten Fahrradträgern für Anhängerkupplungen können E-Bikes und Fahrräder mühelos und ohne großen Aufwand mitgenommen werden. Sie bieten eine stabile und sichere Befestigungsmöglichkeit, die maximalen Komfort und Flexibilität für die Fahrradausflüge oder auch den Urlaub ermöglicht. Wir stellen einige Produktempfehlungen vor.

Fahrradträger für die Anhängerkupplung sind speziell entwickelte Träger, die es ermöglichen, E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder und herkömmliche Fahrräder sicher auf einem Fahrzeug zu transportieren. Diese Träger werden an der Anhängerkupplung des Fahrzeugs befestigt und bieten so eine stabile und sichere Plattform für den Transport der E-Bikes.

Eine erste Empfehlung ist der Twinnyload Fahrradträger. Er eignet sich zum Transport von zwei Fahrrädern oder zwei E-Bikes mit dem Auto. Außerdem ist der Fahrradträger mit einer komfortablen Kippfunktion ausgestattet, was ein einfaches Be- und Abladen der Fahrräder oder E-Bikes ermöglicht – und das, ohne dass die Nutzung des Kofferraums eingeschränkt wird. Der Träger ist maximal bis zu einem Gewicht von 50 Kilogramm belastbar.



Affiliate Link Twinnyload Fahrradträger

Autozubehör, Ersatzteile und Co. sind bei eBay jetzt noch günstiger. Mit dem Rabattcode PARTSPARTY23 lassen sich 10 Prozent sparen. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur noch bis zum 21. Juni 2023. Schnell auf eBay stöbern und zuschlagen!

News Zehn Prozent auf alles Rabattcode auf eBay

Unsere Empfehlungen für Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Es gibt viele verschiedene Modelle von Fahrradträgern für die Anhängerkupllung. Einige Kaufempfehlungen, die auch für das E-Bike geeignet sind, haben wir im Folgenden aufgelistet:

Bullwing SR11 Fahrradträger

Auch der Bulllwing SR11 Fahrradträger ist einfach anzubringen und verfügt ebenfalls über eine praktische Kippfunktion. Der komplett vormontierte E-Bike-Träger ist in nur fünf Schritten einsatzfähig, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Ein Schnellverschlusshebel sorgt zusätzlich für eine schnelle Montage. Der Träger ist für eine maximale Nutzlast von 60 Kilogramm geeignet und hat Platz für zwei Bikes, ist aber auch in Varianten für drei oder vier Fahrräder erhältlich.



Affiliate Link Bullwing SR11 Fahrradträger

THULE 924 Velocompact

Etwas hochpreisiger ist der Fahrradträger Velocompact von Thule. Dafür finden hier allerdings auch Fahrräder mit einem extra großen Radabstand Platz, denn der Träger verfügt über einen ausziehbaren Felgenhalter. Die abnehmbaren Fahrradhaltearme mit abschließbaren Drehknöpfen ermöglichen ein bequemes Aufladen für zwei Fahrräder bis zu einer maximalen Nutzlast von 46 Kilogramm.



Affiliate Link THULE 924 Velocompact 2

Fischer Kupplungs- Fahrradträger ProlineEvo

Der FISCHER Kupplungs-Fahrradträger ProlineEvo 2 eignet sich für den sicheren Transport von zwei Fahrrädern oder E-Bikes. Das Modell enthält integrierte Rollen und ermöglicht so einen einfachen Transport des unbeladenen Fahrradträgers. Durch den Abklappmechanismus ist der zusammengeklappte Träger zudem platzsparend und ermöglicht ein einfaches Erreichen der Heckklappe. Die maximale Nutzlast beträgt 60 Kilogramm. Eine Auffahrschiene ist als Zubehör erhältlich.



Affiliate Link Fischer Kupplungs-Fahrradträger ProlineEvo

Fahrradträger Alcor 2

Der Fahrradträger Alcor 2 ist sowohl für den Transport von Fahrrädern, als auch E-Bikes geeignet. Er bietet Platz für bis zu zwei Bikes mit einer maximalen Traglast von 60 Kilogramm. Da er bereits vormontiert geliefert wird, gestaltet sich der Aufbau sehr unkompliziert. Beim beladen der Fahrräder werden die Reifen durch Schnellspannvorrichtung gesichert.



Affiliate Link Fahrradträger Alcor 2

Westfalia BC 60 Fahrradträger für die Anhängerkupplung (Amazon)

Ein zeitloses Design und eine einfache Verspannung verspricht der Fahrradträger Westfalia BC 60. Er soll durch verschiebbare Radaufnahmen einen sicheren Halt für jedes Rad bieten und gewährt auch nach dem Anbringen durch eine Abkippfunktion einen nahezu problemlosen Zugang zum Kofferraum. Hier finden zwei Fahhräder mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 Kilogramm Platz.



Atera 022686 Fahrradträger Strada E-Bike

Der Fahrradträger Atera 022686 Strada ist laut Hersteller ein Komfort-Träger aus Stahl und Aluminium und kann zwei Fahrräder oder E-Bikes beherbergen. Das Modell ist weit abklappbar, sodass die Heckklappe auch mit beladenen Rädern noch erreicht werden kann. Für zusätzlichen Schutz sorgen Wheel Protection Radschalen und Frame Protection Greifarme.



E-Bike Heckträger VDP-TB011

Der Heckträger VDP-T011 ist für zwei Fahrräder oder E-Bikes geeignet. Er ist universell einsetzbar zum Befestigen an der Anhängerkupplung und mit bis zu 60 Kilogramm Belastbarkeit optimal für E-Bikes geeignet. Wie die anderen Kaufempfehlungen, ist auch dieser Träger klappbar. Die Fahrräder werden mithilfe von abnehmbaren und abschließbaren Haltearmen befestigt.



Affiliate Link eBike Heckträger VDP-TB011

Eufab Poker-F Fahrradträger

Eine weitere sichere Lösung für den Transport von zwei Fahrrädern oder E-Bikes ist der Eufab Poker-F Fahrradträger. Die mitgeliferte Tasche eignet sich für eine platzsparende Aufbewahrung des Trägers. An der Anhängerkupplung befestigt, sichern Radstopper, Rahmenhalter und Haltegurte die Fahrräder ab. Mit Stahlprofilschienen sind die Räder zudem einfach An- und Abzubringen. Geeignet für bis zu 60 Kilogramm Traglast.



Affiliate Link Eufab Poker-F Fahrradträger

Wie montiere ich einen Fahrradträger für E-Bikes an einer Anhängerkupplung?

Die Montage eines Fahrradträgers für E-Bikes an einer Anhängerkupplung ist in der Regel relativ einfach. Zunächst muss der Fahrradträger hinter dem Fahrzeug an der Anhängerkupplung platziert werden. Wichtig: Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass er sicher und gerade sitzt. Im Anschluss kann der Träger fest angebracht werden, indem er an der Anhängerkupplung befestigt wird und die Befestigungspunkte festgezogen werden. Bevor die Fahrt dann los geht, sollte er fest sitzen, ohne Spiel oder lockere Teile. Eine Alternative zu Heck-Fahrradträgern stellen Dach-Fahrradträger mit Schienen dar. Sie ermöglichen eine noch bessere Zugänglichkeit des Kofferraums.

Ratgeber Fahrradträger fürs Auto Das ist die beste Lösung

Warum sind manche Fahrradträger nicht für E-Bikes geeignet?

Manche Fahrradträger sind möglicherweise nicht für E-Bikes geeignet, da diese im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern einige spezifische Merkmale und Anforderungen haben. Dazu zählen zum Beispiel Gewichtsunterschiede zwischen E-Bikes und normalen Fahrrädern, unterschiedliche Rahmendesigns, der Abstand zwischen den Rädern oder die Stabilität und Federung. Aus diesem Frund sollte man darauf achten, dass die Spezifikationen des Trägers die Gewichtskapazität und Kompatibilität mit E-Bikes erfüllt.

Sind Fahrradträger für E-Bikes mit Anhängerkupplung sicher?

Ja, Fahrradträger für E-Bikes mit Anhängerkupplung sind in der Regel sicher, vorausgesetzt, sie werden ordnungsgemäß montiert und verwendet. Sie sind robust gebaut und bieten eine sichere Befestigungsmethode an der Anhängerkupplung. Dennoch ist es wichtig, die Sicherheitsaspekte zu beachten und die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu befolgen.

Was ist beim Transport von E-Bikes auf einem Fahrradträger zu beachten?

Um eine sichere Fahrt und den Transport der E-Bikes zu gewährleisten, können einige Maßnahmen getroffen werden. So ist es wichtig darauf zu achten, das Gewicht der E-Bikes gleichmäßig auf dem Fahrradträger zu verteilen. Die schwereren Fahrräder oder die mit der größten Gewichtsbelastung sollten in der Mitte des Trägers platziert werden, um eine optimale Balance zu gewährleisten. Die Rücklichter und das Nummernschild des Autos sollten auch bei montierten Fahrrädern sichtbar bleiben – für diesen Zweck haben Heckträger für die Anhängerkupplung jedoch eine Zusatzebeleuchtung und ein Feld für ein drittes Nummernschild. Das muss übrigens nicht gestempelt sein, Alternativ kann das hintere Kennzeichen auch einfach am Träger angebracht werden. Auch das Fahrverhalten sollte entsprechend der zusätzlichen Last angepasst werden. Falls der Fahrradträger für eine längere Zeit am Auto befestigt wird, sollte er regelmäßig auf Sitz und Funktion der Beleuchtung überprüft werden.