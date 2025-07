Der Audi RS 2 bietet nahezu unbegrenzte Traktion, Fünfzylinder-Flair und Kombi-Kult. Nur der Laderaum von 370 bis 650 l stößt bisweilen an seine Grenzen. Hier setzt der brasilianische Pick-up VW Saveiro RS 2 Quattro an.

Zugegeben: Es ist schwer, den Audi RS 2 nicht zu mögen. Die Zusammenarbeit zwischen der VW-Tochter mit den vier Ringen und Porsche brachte einen der ersten und bis heute ikonischsten Power-Kombis hervor. Aber eines der wenigen 2891 Exemplare in piekfeinem Zustand in die Finger zu kriegen, ist selbst mit der richtigen Summe im Portemonnaie nicht ganz einfach – besonders, wenn man in einem Land wie Brasilien lebt. Und unbegrenzt viel Stauraum bietet der porschige Praktiker auch nicht. 370 bis 650 l Kofferraumvolumen sind zwar für einen Sportwagen beachtlich, für einen Daily Driver hingegen höchstens Durchschnitt.

Was also tun? Einfach einen der in Südamerika enorm beliebten Pick-ups zum RS 2 umbauen! Da weder Porsche noch Audi in dieser Hinsicht mit einer passenden Basis dienen können, wählte der benzinblütige Brasilianer Anderson Dick das, was der 315-PS-Technik (232 kW) konzernseitig am nächsten kommt: einen VW Saveiro. Dieser tropische Cocktail besteht seit 1982 aus VW-Gol-Technik, der wiederum ein brasilianisches Mischwesen aus Polo und Golf ist, und einer rudimentären Pritsche hinter der kurzen Kabine.

Platz- und Power-Eskalation im VW Saveiro RS 2 Quattro

Weil der Umbau möglichst OEM-getreu vonstattengehen sollte, versteckte Dicks Team einen zusätzlichen Rohrrahmen unter der Karosserie, um die vielen Audi- und Porsche-Komponenten unterzubringen. Denn sonst würde der mächtige Allradantrieb den auf maximal 100 PS (74 kW) ausgelegten Aufbau wie eine überreife Banane zerquetschen. Im Innenraum ist aus dem gleichen Grund ein Überrollkäfig montiert, der aber ebenfalls nur auf den zweiten Blick auffällt. Die zwei alten Recaro-Sitze aus eine Gol passen nur um Haaresbreite neben den Mitteltunnel. Auch Letzterer musste vergrößert werden, um dem Sechsgang-Getriebe des RS 2 genügend Platz zu lassen.

Wie der brasilianische Tuner den längs eingebauten, fünfzylindrigen Rammbock von einem Motor unter die kompakte Haube bekam, gleicht einem Wunder. Schon im Serientrimm dürfte der aufgeladene 2,2er einen Tropensturm im VW Saveiro RS 2 Quattro entfesseln. Den Videos seines Besitzers nach zu urteilen, könnte der Power-Kombi leistungsmäßig in den kommenden Monaten noch ein paar Schippen drauflegen. Noch befindet sich das Projekt nämlich im Aufbau. Wie groß das Potenzial ist, verraten schon die ersten digitalen Renderings des Audi-blauen Pick-ups samt Kotflügelverbreiterungen, Schürzen im RS 2-Stil und historisch korrekten Plaketten und Porsche-Felgen. Ganz schön lecker, so ein Saveiro.