Beim legendären historischen GTI-Treffen am Wörthersee präsentierte VW traditionell diverse Studien und Concept Cars, die alle im weitesten Sinne etwas mit dem VW Golf zu tun hatten.

Der Krieg der Sterne findet normalerweise in fernen Galaxien mit ziemlich exotischen Namen statt – und bis 2022 am Wörthersee. Beim legendären GTI-Treffen – 2024 gabs die Neuauflage in Wolfsburg – präsentierte VW traditionell diverse Studien und Concept Cars, die alle im weitesten Sinne etwas mit dem VW Golf zutun haben. 2015 hörte der unbestrittene Star auf den Namen VW Golf GTE Sport. Dahinter verbarg sich eine heftige Mischung aus umweltschonendem Plug-in-Hybrid, Raumschiff und Rennwagen.

Der VW Golf GTE Sport Concept hetzt in 4,3 s auf 100

Nicht weniger als drei Motoren mobilisierten in der vollständig aus Carbon gefertigten Studie insgesamt 400 PS (294 kW). So saß vorne ein 299 PS (220 kW) starker 1,6-l-TSI, wie er auch im erfolgreichen Rallye-Polo WRC arbeitete. Ins Getriebegehäuse integriert, unterstützt ein Elektromotor mit 115 PS (85 kW) und 330 Nm maximalem Drehmoment, im Heck eine zweite E-Maschine mit gleicher Leistung und 270 Nm.

Schaltete man in den "GTE-Modus", verteilten die Motoren gleichzeitig ihre volle Kraft an alle vier Räder und hetzten den VW Golf GTE Sport in 4,3 s auf Tempo 100. Weiter gings bei Bedarf bis zur Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h. Bei sanfterer Gangart kehrte der Sport-Golf von Übermorgen jedoch ganz den genügsamen Plug-in-Hybriden heraus und fuhr bis zu 50 km weit rein elektrisch durch die Lande – im EU-Mix sollten zwei Liter Durchschnittsverbrauch möglich sein.

Von Studie zu Studie

Nur realistische Serienchancen konnte man dem GTE Sport nicht zusprechen. Doch wer weiß, was die Zukunft bringt – vielleicht eines Tages in einer gar nicht so weit entfernten Galaxis? Im August 2025 tauchten Design-Skizzen einer Sportwagen-Studie aus dem Jahr 2017 auf. Der VW ID.Concept sollte eine elektrifizierte Hommage auf den VW SP2 sein, die auf der MEB-Plattform fußen sollte. Dieser schaffte es allerdings nie über den Papierstatus hinaus. Somit bleibt ein echter Sportler aus Wolfsburg weiterhin Zukunftsmusik.