Volkswagen öffnet nach und nach sein Archiv – und fördert eine kleine Sensation zutage. Skizzen aus dem Jahr 2017 zeigen ein sportliches VW ID. Concept, das es nie auf die Straße geschafft hat. Vorgesehen war es als batterieelektrischer Flitzer auf MEB-Basis. Und es lehnt sich gleich an zwei Ikonen an. Mit klaren Flächen, starken Proportionen und mutigen Grafiken greifen die Skizzen den unverwechselbaren Stil von Giorgetto Giugiaro auf, der mit Golf I, Scirocco und Passat ganze VW-Generationen geprägt hat. Und doch steckt in den Skizzen mehr als nur europäische Designschule.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW ID.7 GTX Tourer (2024) im Fahrbericht (Video):

Designskizzen von 2017 zeigen VW ID. Concept als SP2-Hommage

Denn irgendwo blitzt der Geist des brasilianischen SP2 auf – jenes Coupé, das Anfang der 1970er-Jahre nur für den heimischen Markt entstand und bis heute als einer der elegantesten Wolfsburger gilt. Flache Silhouette, knackige Flanken, markante Luftschlitze: ein Auftritt wie ein Sportwagen, auch wenn sein 64 PS (47 kW) starker Boxer mehr fürs Ohr als für die Stoppuhr gebaut war. Die Fans nannten ihn augenzwinkernd "sem Potencia" – ohne Leistung. Seiner Anziehungskraft tut das bis heute kein Abbruch. Vielleicht ist es genau diese Mischung, die auch die VW ID. Concept-Skizzen von 2017 so faszinierend macht: ein Hauch Giugiaro, ein Gruß nach Brasilien, dazu die Vorstellung eines elektrischen Traumwagens, der Eleganz über Alltag stellt. Hätte Wolfsburg diesen Mut bewiesen und ein solches Coupé wirklich gebaut – so mancher VW-Fan hätte es ganz sicher gefeiert.