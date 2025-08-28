close
SP2-Hommage: VW zeigt Elektro-Sportcoupé, das nie in Serie ging

Victoria Zippmann Leitende Redakteurin

VW öffnet sein Archiv und zeigt erstmals Skizzen, die nie mehr als Papier geblieben sind: Das sportliche, elegante und nicht zuletzt elektrische VW ID. Concept ist eine Hommage an den brasilianischen VW SP2.

Das sportliches VW ID. Concept, eine elektrische Neuauflage des VW SP2, als Designskizze von schräg oben sowie vorne und hinten zu sehen.
Sportliches VW ID. Concept

Unverwirklichtes Traumauto: VW-Skizzen von 2017 zeigen ein sportliches ID.-Concept.

Foto: VW
Heckansicht eines VW SP2 auf der Landstraße, brasilianisches Sportcoupé der 1970er-Jahre
VW SP2

Brasilianischer Exot: Der VW SP2 blieb trotz 64 PS (47 kW) ein Design-Highlight.

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv
Frontansicht eines fahrenden VW SP2, klassisches VW-Coupé aus Brasilien mit flacher Silhouette
VW SP2

Flach, elegant, unverwechselbar: Der SP2 gilt bis heute als einer der schönsten Wolfsburger und hätte im sportiven ID.-Modell seinen Weg in die Gegenwart gefunden.

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv

Volkswagen öffnet nach und nach sein Archiv – und fördert eine kleine Sensation zutage. Skizzen aus dem Jahr 2017 zeigen ein sportliches VW ID. Concept, das es nie auf die Straße geschafft hat. Vorgesehen war es als batterieelektrischer Flitzer auf MEB-Basis. Und es lehnt sich gleich an zwei Ikonen an. Mit klaren Flächen, starken Proportionen und mutigen Grafiken greifen die Skizzen den unverwechselbaren Stil von Giorgetto Giugiaro auf, der mit Golf I, Scirocco und Passat ganze VW-Generationen geprägt hat. Und doch steckt in den Skizzen mehr als nur europäische Designschule.
Designskizzen von 2017 zeigen VW ID. Concept als SP2-Hommage

Denn irgendwo blitzt der Geist des brasilianischen SP2 auf – jenes Coupé, das Anfang der 1970er-Jahre nur für den heimischen Markt entstand und bis heute als einer der elegantesten Wolfsburger gilt. Flache Silhouette, knackige Flanken, markante Luftschlitze: ein Auftritt wie ein Sportwagen, auch wenn sein 64 PS (47 kW) starker Boxer mehr fürs Ohr als für die Stoppuhr gebaut war. Die Fans nannten ihn augenzwinkernd "sem Potencia" – ohne Leistung. Seiner Anziehungskraft tut das bis heute kein Abbruch. Vielleicht ist es genau diese Mischung, die auch die VW ID. Concept-Skizzen von 2017 so faszinierend macht: ein Hauch Giugiaro, ein Gruß nach Brasilien, dazu die Vorstellung eines elektrischen Traumwagens, der Eleganz über Alltag stellt. Hätte Wolfsburg diesen Mut bewiesen und ein solches Coupé wirklich gebaut – so mancher VW-Fan hätte es ganz sicher gefeiert.

