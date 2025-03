Pünktlich zum Marktstart des VW Caravelle bietet Tuner Irmscher ein Stylingrogramm für den Wolfsburger Kleinbus an. Es geht wahlweise nach unten oder oben!

Hier setzt der Tuner auf eine Höherlegung sowie auf Frontschutzbügel und ovale Trittrohre in Mattschwarz oder Edelstahl-Optik.

Eigentlich ist Irmscher als Opel-Tuner berühmt bekannt, doch im Laufe der Jahre hat sich der Tuning-Profi aus Remshalden weiterentwickelt und das Angebot breiter aufgestellt. So zählen mittlerweile nicht nur Opel-Fabrikate zum Tagesgeschäft von Irmscher, sondern unter anderem auch Modelle von Citroën, Nissan, Peugeot und auch VW. Nicht verwunderlich also, dass Irmscher sich auch dem VW Caravelle annimmt und pünktlich zum Marktstart ein komplettes Stylingprogramm in petto hat.

Irmscher legt den VW Caravelle nicht nur tiefer oder höher

Irmscher setzt den VW Caravelle gekonnt in Szene: Durch eine überarbeitete Frontschürze erscheint die Front nicht nur sportlicher, sondern wächst auch dem Erdgeschoss entgegen. Auch die Seitenschweller verringern optisch den Abstand zum Boden. Für noch mehr Tiefgang sorgt optional ein Tieferlegungsfahrwerk (30 mm). Ein Heckschürzenansatz sowie ein kleiner Heckspoiler runden den sportlich markanten Auftritt des Bullis auch hintenrum ab.

Wer der Fraktion "Höherlegen" angehört, kann auch auf das "Cross Kit" zurückgreifen. Hier setzt der Tuner auf eine Höherlegung sowie auf Frontschutzbügel und ovale Trittrohre in Mattschwarz oder in Edelstahl-Optik. Dazu gibt es 18-Zoll-Offroadfelgen und eine entsprechende Bemalung, die robuste Schweller und Schürzen imitiert. Der "Straßen"-Caravelle steht dagegen auf 19-Zöllern und erhält eine Teilfolierung in Irmscher-typischen Designs. Preise nennt Irmscher übrigens noch nicht. Das Basisfahrzeug startet bei 43.768 Euro (Stand. März 2025) und ist sowohl als Diesel und Plug-in-Hybrid als auch als rein elektrische Variante erhältlich. Los gehts bei 110 PS (81 kW) bis hin zu 286 PS (210 kW).