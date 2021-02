Vorhang auf für den Volvo XC40 Recharge (2020): Die technischen Daten weisen zwei E-Motoren mit 408 PS Systemleistung aus. Das ist der Preis!

Der Volvo XC40 Recharge (2020) zum Preis ab 60.436,97 Euro (Stand: September 2020) ist das erste batterieelektrische Fahrzeug der Schweden. Äußerlich unterscheidet er sich lediglich durch einen geschlossenen Kühlergrill, fehlende Auspuffblenden und neue Felgendesigns in 19 und 20 Zoll vom klassischen Bruder. Im Innenraum hält eine neu entwickelte Bedienschnittstelle mit Google-Android-Technik den Fahrer über relevante Informationen wie den Batteriestatus auf dem Laufenden, während das Interieur-Paket sportliche Styling-Details und Teppiche aus recycelten Materialien umfasst. Auch mit dem neuen Antrieb soll das E-SUV dem eigenen Anspruch, die sichersten Autos der Welt zu bauen, gerecht werden. Um den Verlust des Verbrenners zu kompensieren, der im Falle eines Unfalls Stabilität verleiht, haben die Schweden die Frontstruktur neu erdacht und verstärkt. Sogar ein kleines Gepäckfach konnte man unter der Fronthaube unterbringen. Durch einen Sicherheitskäfig aus extrudiertem Aluminium soll auch die Batterie im Schadensfall keinen Schwachpunkt darstellen. Dass die Akkus im Fahrzeugboden positioniert sind, ist aber nicht nur eine Frage der Sicherheit. Der niedrige Schwerpunkt dürfte dem Volvo XC40 Recharge (2020) zu ungeahnter Kurvenqualität verhelfen. Mehr zum Thema: Der Volvo XC40 Recharge im Test

Neuheiten Volvo XC40 (2018): Preis, Motoren & Crashtest Das kostet der Volvo XC40

Volvo XC40 Recharge im Teaser-Video:

Preis: Volvo XC40 Recharge (2020) mit starken technischen Daten