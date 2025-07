Der Vanxy Camper (2024) ist ein edel ausgestattetes Wohnmobil für das Offroad-Abenteuer. Der Haken: Die Manufaktur lässt sich den Camper rund 340.000 Euro in der Basisversion kosten. Was man für das Geld bekommt, zeigen wir hier.

Die beiden Grundrisse zeigen die Aufteilung des Wohnbereichs am Tag (oben) und in der Nacht (unten).

Waschbecken, Regendusche und eine Trockenkammer sind ebenfalls an Bord.

Preis: Vanyx Camper (2024) ab 340.000 Euro

Wenn man gerne extravagant wie edel campen möchte und Geld keine Rolle spielt, aber keine Lust auf riesige Lkw-Wohnmobile mit ausfahrbaren Erkern hat, die nur auf ebenen Straßen vorankommen, sollte man sich für rund 340.000 Euro (Stand: Juli 2025) den Vanyx Camper (2024) besorgen, benannt nach Nyx, der griechischen Göttin der Nacht. Die Manufaktur hat das Modell auf 99 Stück limitiert und möchte mit dem tiefschwarzen, spezialbeschicheten Camper ein Luxusleben im Gelände bieten.

Aus diesem Grund ist der Campervan – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – serienmäßig nicht nur mit Allradantrieb und Differentialsperre, sondern auch für Flussdurchfahrten mit einem Schnorchel ausgestattet. Das Vollluftfahrwerk mit Vierkanal-Nivellierung soll bessere Fahreigenschaften auch in schwierigem Gelände ermöglichen. Sollte man den Camper auf unebenem Gelände abstellen, gleicht das Fahrwerk die Schräglage bis zu 15 cm automatisch aus.

Ausstattung: Zwei Doppelbetten, Eckküche und Regendusche

Das Hochdach des Vanyx (2024), das zwei Queensize-Betten (200 x 140 cm und 195 x 140 cm) auf Carbon-Lattenrosten und einen LED-Sternenhimmel auf Alcantara birgt, ist aus zwei stabilen Schichten Carbon und einem isolierenden Kernmaterial gefertigt. Das soll Gewicht sparen, langlebig sein und gute Schall- wie Wärmeisolierung bieten. Außen am Camper sind neben Arbeits- und Ambiente-LED-Leuchten Airlineschienen zur flexiblen Befestigung für sperriges (Sport-)Equipment angebracht.

Oben auf dem Hochdach befindet sich die Technik für GPS, LTE und Satelliten-Internet-Empfang sowie eine Photovoltaik-Anlage für eine unabhängige Stromversorgung. Die fünf Solarpaneele leisten 800 Wp (Wattpeak) und speisen eine 1200 Ah große LiFePo4-Batterie. Als Backup zur PV-Anlage kann die Batterie mittels Ladebooster auch auf kurzen Strecken laden.

Das Bordsystem inklusive Küche mit zwei Induktionsplatten, 90-l-Kompressorkühlschrank inklusive 20-l-Eisfach wird mit Strom betrieben, Gas wird an Bord nicht benötigt. Mehr Autarkie soll auch die 4-kW-Heizung Truma Combi D4E inklusive Fußbodenheizung garantieren. Sie wird mit Diesel oder Strom betrieben. Alternativ ist eine Aufrüstung auf die D6E mit sechs Kilowatt Heizleistung möglich.

Eine eigene Wasseraufbereitung, bestehend aus einem System mit UV-Filter, die aus dem entstandenen Grauwasser oder Wasser aus der Natur in mehreren Stufen Frischwasser bereitet, ist optional an Bord. Durch die geringe Porengröße im Filter sollen ausschließlich Wassermoleküle durch den Filter sickern, während Bakterien, Viren, Schwermetalle und weitere Verunreinigungen zurückgehalten werden. Insgesamt sollen so bis zu 700 l Frischwasser beim Camping bereitstehen. Im Bad erwartet die wohlhabenden Campingfans eine Wandverkleidung aus Echtstein und warme LED-Beleuchtung.

Hinter dem Spiegel verbirgt sich die Trockenkammer. Waschbecken und Trockentrenntoilette sind, wie auch viele weitere Bauteile im Vanyx (2024), aus Sichtcarbon gefertigt. Auch der Waschraum wird von der optionalen Hifi-Anlage beschallt. Die Regendusche kann mit LED-Streifen hinter der hauchdünnen Steinverkleidung in unterschiedlichste Farbspiele getaucht werden. Mit einem Wasserdurchfluss von 2,1 l pro Minute soll das Duschvergnüngen mit vollem Wassertank (700 l) bis zu 50 min betragen.

Im Heck des Wagens befindet sich ein Stauraum mit Schwerlastauszug und optionalem Bereich für eine Hundebox. Auf der rechten Seite ist eine elektrisch aus- und einfahrbare Markise angebracht und vorne über der Frontscheibe sitzt eine LED-Lightbar, die auch Geländemerkmale in über einem Kilometer Entfernung beleuchten können soll.

Basisfahrzeug: MAN TGE 180

Als robuste Basis für den Vanyx Camper (2024) dient der MAN TGE 180, der wiederum auf dem VW Crafter aufbaut. Als TGE 180 fährt der Offroad-Van mit einem 2,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor, der 177 PS (130 kW) leistet und die Kraft über eine Achtstufen-Automatik auf die Straße bringt. Das maximale Drehmoment von 410 Nm liegt bei 1500 bis 2000 /min an. Der Van steht auf schwarz gepulverten, geschmiedeten Alufelgen in 18 Zoll mit All Terrain Stollenbereifung und darf dank 3500 kg technisch zulässigem Gesamtgewicht mit einem Führerschein Klasse B bewegt werden. Eine Auflastung auf bis zu 4200 kg ist optional ebenfalls möglich.

Auch im Cockpit zeigt sich die Handschrift der Manufaktur. Anstelle des MAN-Logos prangt auf dem Pralltopf des neuen Leder-Alcantara-Lenkrads mit 12-Uhr-Markierung das Zeichen von Vanyx. Die Klimaanlage Climatronic ist serienmäßig und das Lenkrad ist beheizbar. Auch auf den drehbaren Ledersitzen mit Logo-Prägung und Wabenmuster gehören zum Van. Zu den integrierten Assistenzsystemen zählen ein Tempomat, der automatisch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug regelt, sowie einen Geschwindigkeitsbegrenzer mit Anhaltefunktion. Außerdem ein Spurwechselassistent mit aktivem Spurhalteassistenten und eine Verkehrszeicheninformation.