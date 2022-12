An einem Pkw fallen regelmäßig kleinere und größere Arbeiten an, sei es der jährliche Reifenwechsel für die Wintersaison oder ein Ölwechsel. Zuverlässige Unterstellböcke sind dabei unverzichtbar.

Sowohl Hobbymechaniker als auch professionelle Kfz-Werkstätten profitieren von höhenverstellbaren Unterstellböcken mit einer hohen Tragkraft. Welche Modelle es gibt und was sie auszeichnet, erfahren Sie in unserem Vergleich von Unterstellböcken.

Am besten bewertet: Pro-Lift Unterstellböcke

Zu den besten Unterstellböcken bis zu 6 Tonnen für Kraftfahrzeuge gehört das Modell von Pro-Lift T-6906D. Mit zwei Sets je zwei Stück können damit selbst an Traktoren, SUVs oder Wohnmobilen Reparaturen mühelos vorgenommen werden. Die stabile Stahlkonstruktion trägt bis zu 6 Tonnen Gewicht und die Böcke sind praktischerweise sogar höhenverstellbar – das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt auf ganzer Linie.

Welche Arten von Unterstellböcken gibt es?

Oft wird ein Unterstellbock mit einem Wagenheber gleichgesetzt. Das ist aber irreführend. Mit dem Wagenheber wird der Pkw aufgebockt und erst dann auf die Stützböcke gestellt. Der Unterstellbock ist somit eine Erweiterung für den Heber – mit dem Bock lässt sich das Fahrzeug nicht anheben, es ist vielmehr eine zusätzliche Stütze. Unterstellbock ist auch nicht gleich Unterstellbock. Bei diesen praktischen Helfern gibt es viele Unterschiede, die mal mehr, mal weniger für bestimmte Fahrzeuge geeignet sind. Unterschieden wird zum Beispiel bei diesen Komponenten:

Stützbein: Ein Stützbock kann entweder ein einziges, breites oder drei bis vier Standbeine haben. Als besonders sicher gelten Modelle mit vier Beinen.

Auflagefläche: Je nach Unterstellbock kann die Auflagefläche einen U-förmigen Greifer oder eine flache und runde Form haben.

Sicherung: Es gibt Bolzensicherungen mit Loch oder Zahnstange sowie Doppel- oder Einfachsicherungen.

Höhenverstellung: Diese funktioniert entweder hydraulisch oder manuell über einen Hebel oder eine Zahnstange.

Material: Ein Stützbock ist in der Regel aus Stahl gefertigt. Es gibt aber auch Modelle aus Holz oder Aluminium.

Übrigens: Klappbare Unterstellböcke sind leicht zu verstauen. Sie können in der Garage oder im Kofferraum gelagert werden.

Die besten Unterstellböcke im Vergleich

Bei Unterstellböcken für Autos muss vom Material bis hin zur Funktion alles stimmen. Die folgenden Modelle gehören zu den Favoriten unter den Unterstellböcken.

Bestseller: Unterstellböcke für 2,7 Tonnen Traglast

Für dieses Paar Unterstellböcke ist eine Last von bis zu 2.700 Kilogramm absolut kein Problem. Jeder Standfuß eines Amazon Basic SW-STJK03 Unterstellbocks ist mit einer quadratischen Basis versehen, die das Gewicht stabilisiert. Er ist einfach in der Handhabung und sehr leicht zu verstauen.

Marke: Amazon Basics

Traglast: 2.700 kg

Minimale und maximale Höhe: 263/404 mm

Material: Stahl, rostbeständige Beschichtung

Besonderheit: Höhenverstellung durch selbstarretierenden Ratschenmechanismus

Michelin Unterstellböcke mit 2 Tonnen Tragfähigkeit

Ideal für kleinere und leichtere Fahrzeuge ist das Set Michelin 92417/0009557 aus zwei Stück Stützböcken. Das Paar unterstützt Sie bei kleinen und aufwendigen Arbeiten am Fahrzeug, nach Bedarf auch in verstellbarer Höhe. Die gummierte Auflagefläche schützt zudem das Fahrzeug vor Dellen und Kratzern.

Marke: Michelin

Traglast: 2.000 kg

Minimale und maximale Höhe: 260/415 mm

Material: Stahl

Besonderheit: Integrierter Sicherungsstift, Auflagefläche mit Gummiüberzug

Unterstellböcke für 6 Tonnen

Äußerst robust und sicher ist das Modell von Pro-Lift T-6906D. Jeder Unterstellbock ist aus legiertem Stahl gefertigt und die Ratschenstange aus gegossenem Sphäroguss. Das Set aus zwei Stück bietet einen optimalen Halt bei für alle Fahrzeugtypen mit einer Last von bis zu 6.000 Kilogramm.

Marke: Pro-Lift

Traglast: 6.000 kg

Minimale und maximale Höhe: 403/608 mm

Material: Stahl mit Legierung, Sphäroguss

Besonderheit: Doppelter Verriegelungsmechanismus

Günstiger Unterstellbock von Cartrend

Der Cartend Profi Unterstellbock wird als Einzelstück angeboten. Das handliche und leichte Modell ist eine praktische Unterstützung für verschiedene Arbeiten am Fahrzeug, sowohl in der Hobbywerkstatt als auch in professionellen Werkstätten.

Marke: Cartend

Traglast: 2.000 kg

Minimale und maximale Höhe: 226/420 mm

Material: Rostfrei beschichteter Stahl

Besonderheit: TÜV/GS zertifiziert

Unterstellböcke mit Sicherungssplint

Das zweiteilige Set Unterstellböcke der Firma Sellnet kann leicht mit dem Handhebel beliebig in der Höhe verstellt werden. Der praktische Sicherungssplint hält die Tragkraft zuversichtlich in der gewählten Stufe. Es gibt ein Paar Gummiaufsätze für die Auflagefläche inklusive.

Marke: Sellnet/Verda

Traglast: 3.000 kg

Minimale und maximale Höhe: 280/415 mm

Material: Stahllegierung

Besonderheit: Breitflächige Standfüße, Sicherungssplint

Unterstellböcke für 2 Tonnen mit Gummiauflage

Jeder Unterstellbock aus dem Zweier-Set von BGS 3014 kann alleine eine Last von bis zu 2.000 Kilogramm tragen. In zehn Stufen können Sie den Unterstellbock auf eine maximale Höhe von 418 Millimetern einstellen. Für mehr Sicherheit beim Arbeiten sorgen Standfüße, die mit Verstärkungsplatten versehen sind.

Marke: BGS

Traglast: 2.000 kg

Minimale und maximale Höhe: 268/418 mm

Material: Stahl

Besonderheit: Standfüße mit Verstärkungsplatten, TÜV/GS zertifiziert

Profi-Unterstellböcke für 3 Tonnen

Vergrößern Sie den Arbeitsbereich unter dem Auto, Anhänger oder Oldtimer mithilfe der Heyner Ultra Safe Pro Unterstellböcke. Ein Unterstellbock lässt sich in der Höhe bequem mit einer Zahnstange bis zu maximal 444 Millimeter verstellen. Die Greifzange ist mit einer Gummiauflage ausgestattet, die Kratzer an der Karosserie verhindert.

Marke: Heyner

Traglast: 3.000 kg

Hubhöhe: 282/444 mm

Material: Stahl

Besonderheit: Höhenverstellung in 10 Stufen

Wofür benötigt man einen Unterstellbock?

Ein Unterstellbock ist vor allem in der Kfz-Branche sehr beliebt. Zum einen tragen die Böcke zur Sicherheit bei Reparaturarbeiten an verschiedenen Fahrzeugen bei. Zum anderen ermöglicht die Höhenverstellung von teilweise bis zu 600 Millimetern mehr Bewegungsspielraum. Je nach maximaler Tragkraft eines Bocks können Sie damit z. B. an folgenden Fahrzeugen bequem arbeiten:

Auto

Lkw

Traktor

Motorrad

Wohnwagen oder Wohnmobil

Anhänger

Quad

Aber auch beim Arbeiten und Basteln mit großen Gegenständen kann ein Stützbock nützlich sein. Mit seiner Hilfe können schwere Gegenstände abgestützt oder angehoben werden. Das gilt zum Beispiel für Massivholz oder Tischsägen.

Wie sicher sind Unterstellböcke?

Ein Stützbock ist mit dem Wagenheber nicht zu verwechseln. Mit dem Wagenheber wird das Fahrzeug angehoben. Ein Unterstellbock dient der Stabilisierung der gewählten Position. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Stützböcke in der richtigen Anzahl vorhanden, an der richtigen Stelle angebracht und für das Gewicht des Fahrzeugs ausgelegt sein. Für einen Pkw sind daher mindestens vier Stück erforderlich: ein Stützbock für jede Seite.

Um gefahrlos unter dem Fahrzeug arbeiten zu können, muss das Set eine Tragkraft von mindestens 3.000 Kilogramm oder mehr haben. Als besonders sicher gelten Modelle mit speziellen Prüfsiegeln wie dem TÜV/SG-Siegel.

Wo muss man Unterstellböcke am Auto ansetzen?

Um mit maximaler Sicherheit am Auto arbeiten zu können, brauchen Sie zunächst eine gerade und stabile Fläche. Die Garage oder eine waagerechte Auffahrt reichen aus. Dann packen Sie den Wagenheber aus. Mit dem Wagenheber können Sie das Fahrzeug anheben, bis ein Unterstellbock unter dem Fahrzeug steht. Der Unterstellbock darf nur an bestimmten Punkten im Unterboden angesetzt werden. Diese Ansatzpunkte sind im Handbuch des Fahrzeugs genau beschrieben.

