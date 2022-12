Ohne Scherenwagenheber ist der selbständige Reifenwechsel am Auto praktisch nicht möglich. Welche Unterschiede es bei Scherenwagenhebern gibt, auf was Sie beim Kauf achten sollten und wie Sie ein für Ihre Zwecke passendes Modell finden, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

Ob beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen oder einer Reifenpanne – wer die Räder seines Autos eigenhändig wechseln möchte, kommt um einen guten Wagenheber nicht herum. Die am weitesten verbreitete Variante in diesem Bereich ist der Scherenwagenheber. Diese kompakte Form des Wagenhebers gibt es nicht nur mit einem hydraulischen, sondern auch mit einem elektrischen Antrieb. Ein weiterer Vorteil: Scherenwagenheber passen gut in jeden Kofferraum und sind somit überall einsatzbereit.

Preis-Leistungs-Sieger: Scherenwagenheber von Forever Speed

Das breitgefächerte Angebot an Scherenwagenhebern kann den Vergleich und die Wahl für ein passendes Modell zur Herausforderung machen. Dank des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses gehört der Forever Speed Scherenwagenheber zu unseren Favoriten. Der mit einer praktischen Ratsche ausgestattete Wagenheber hat eine Hubhöhe von maximal 385 Millimeter und eignet sich für ein Auto bis zu einem Gewicht von 1,5 Tonnen. Gleichzeitig punktet dieser Scherenwagenheber im Mini-Format mit kompakten Maßen von 42,5 x 9 x 10,5 Zentimetern und einem Eigengewicht von nur 2,35 Kilogramm, sodass er im Kofferraum problemlos Platz findet. Die solide Bodenplatte des CE-zertifizierten Wagenhebers garantiert zudem einen sicheren Stand. Der nächste Reifenwechsel wird damit zum Kinderspiel.

Was ist ein Scherenwagenheber?

Als Teil eines Pannensets oder in der eigenen Garage darf ein Wagenheber für das Auto einfach nicht fehlen. Er wird benötigt, um die Reifen zu wechseln oder andere Reparaturen an der Unterseite des Fahrzeugs durchzuführen. Alle Vorteile eines Scherenwagenhebers:

Mit einem Wagenheber können Sie Ihren PKW ohne hohen Kraftaufwand anheben und daraufhin die Reifen abziehen.

Ein Wagenheber verhindert, dass die Karosserie auf den Boden sackt und beschädigt wird.

Während in einer Autowerkstatt meist große Wagenheber zum Einsatz kommen, lassen sich Scherenwagenheber aufgrund ihrer kompakten Maße praktisch überall nutzen.

Mit einem Scherenwagenheber ersetzen Sie die Tragfähigkeit des Reifens am Fahrzeug, während Sie diesen wechseln.

Das Design des Scherenwagenhebers ist dabei so ausgelegt, dass Sie die Fahrzeugkarosserie etwas höher anheben können, um so den Reifenwechsel möglichst sicher und bequem zu gestalten.

Nach dem Gebrauch lassen sich Scherenwagenheber in wenigen Schritten zusammenklappen und optimal verstauen.

Scherenwagenheber im Vergleich: Unsere Bestenliste

Um Ihnen die Wahl eines für Ihre Zwecke geeigneten Scherenwagenhebers zu erleichtern, haben wir bei Amazon die am besten bewerteten Modelle für Sie herausgesucht. Gleichzeitig haben wir in unserer Bestenliste die unterschiedlichen Varianten an Scherenwagenhebern berücksichtigt und stellen Ihnen nachfolgend die beliebtesten Wagenheber vor.



Scherenwagenheber mit Ratsche

Der Scherenwagenheber mit Ratsche von HEYNER besteht aus legiertem Stahl und eignet sich primär für ein kleines oder mittelgroßes Auto. Dieser Heyner Scherenwagenheber mit Gummiauflage verfügt über eine Kurbel mit Griff sowie eine praktischen 21-Zahn-Ratsche. Dies garantiert eine komfortable Handhabung und verhindert mögliche Schäden am Fahrzeug.

Tragkraft: 1,5 t

Max. Hubhöhe: 380 mm

Gewicht: 2,2 kg

Scherenwagenheber mit Handkurbel

Ein günstiger Preis und eine solide Qualität müssen sich nicht ausschließen. Mit dem Forever Speed Scherenwagenheber können Sie einen PKW mit einem Höchstgewicht von 1,5 Tonnen problemlos anheben. Dank des inkludierten Ratschenschlüssels erfordert das Anheben mit diesem Wagenheber kaum Kraft und lässt sich im Handumdrehen durchführen.

Tragkraft: 1,5 t

Max. Hubhöhe: 385 mm

Gewicht: 3 kg

Scherenwagenheber für 2 Tonnen

Aufgrund der höheren Ladekapazität eignet sich der Scherenwagenheber für 2 Tonnen aus dem Hause Heyner bereits für Minivans oder ein SUV. Auch dieses Modell punktet mit einer praktischen Ratsche, durch die beim Anheben des Fahrzeugs ein wesentlich geringerer Kraftaufwand notwendig ist. Der hochwertige Stahl des Wagenhebers sorgt für Langlebigkeit. Dank der Gummi-Auflage bleibt die Karosserie vor Kratzern verschont.

Tragkraft: 2 t

Max. Hubhöhe: 442 mm

Gewicht: 3,2 kg

Scherenwagenheber für 3 Tonnen

Die solide Bauweise mit legiertem Stahl macht den IMAYCC Scherenwagenheber für 3 Tonnen zu einer idealen Option für größere Fahrzeuge wie SUV, Lieferwagen oder Wohnmobile. Im Lieferumfang enthalten ist nicht nur ein verstellbarer Schraubenschlüssel, sondern auch ein Reifenschlüssel und eine praktische Tasche.

Tragkraft: 3 t

Max. Hubhöhe: 440 mm

Gewicht: 3,3 kg

Elektrischer Scherenwagenheber für 2 Tonnen

Dank eines integrierten 12V-Motors mit Drucktasten-Controller ist dieser Scherenwagenheber mit elektrischem Antrieb eine besonders komfortable Alternative zu den mechanischen Wagenhebern. Dieser von Wilmar hergestellte Wagenheber ermöglicht das Anheben Ihres Fahrzeugs ganz ohne zusätzlichen Kraftaufwand. Gleichzeitig glänzt das Modell mit kompakten Maßen und einer hochwertigen Verarbeitung.

Tragkraft: 2 t

Max. Hubhöhe: 356 mm

Gewicht: 4,94 kg

Elektrischer Scherenwagenheber 12 Volt

Dieser elektrische Scherenwagenheber mit 12-Volt-Anschluss vom Hersteller SY macht den Reifenwechsel zu einem einfachen Unterfangen. Der robuste Wagenheber bietet eine praktische Zwei-Wege-Stromversorgung über eine 12V-Steckdose oder ganz einfach über die Autobatterie. Aufgrund des leistungsstarken Motors können Sie selbst ein größeres SUV in kürzester Zeit per Knopfdruck anheben.

Tragkraft: 2 t

Max. Hubhöhe: 351 mm

Gewicht: 4,54 kg

Welche Arten von Scherenwagenhebern gibt es?

Grundsätzlich gibt es Scherenwagenheber für Pkws in drei unterschiedlichen Ausführungen. Jeder Wagenheber bietet dabei seine eigenen Vorzüge. Primär wird zwischen Scherenwagenhebern mit hydraulischem, elektrischem und mechanischem Antrieb unterschieden:

Mechanisch : Im Vergleich sind mechanische Scherenwagenheber der Klassiker in diesem Segment. Diese Art von Wagenheber ist leicht, kompakt und somit gut transportabel. Scherenwagenheber mit mechanischem Antrieb werden manuell per Kurbel bedient und sind bei einer Panne mit dem Auto oder einem gelegentlichen Reifenwechsel die kostengünstigste Variante.

Elektrisch : Deutlich komfortabler, dafür aber auch mit höheren Anschaffungskosten verbunden, sind Scherenwagenheber mit elektrischem Antrieb. Diese punkten mit einem elektrischen Motor, sodass Sie für das Anheben Ihres Autos keinerlei Kraft aufwenden müssen. Gerade bei einem häufigen Einsatz macht sich die elektrische Variante daher bezahlt. Elektrische Modelle lassen sich teils auch über die Autobatterie mit Strom versorgen und sind somit quasi überall einsatzbar. Elektrische Scherenwagenheber bis 5 Tonnen eignen sich selbst für ein großes SUV und sogar einen LKW.

Hydraulisch: Hydraulische Wagenheber kombinieren die Vorzüge der mechanischen und elektrischen Ausführung. Durch die hydraulische Vorrichtung ist für das Anheben des PKW nur ein geringer Kraftaufwand nötig. Der Vorteil: Hydraulische Modelle lassen sich im Vergleich einfacher bedienen als rein mechanische Modelle, kosten aber gleichzeitig weniger als elektrische Scherenwagenheber.

Winterreifen-Test Winterreifen-Test 2022 Das sind die besten Pneus

Auf diese Kriterien sollte man beim Kauf achten

Vor dem Kauf Ihres Scherenwagenhebers sollten Sie sich genau überlegen, für welche Zwecke Sie diesen nutzen möchten. Achten Sie hierbei vor allem auf folgende Kriterien:

Der Wagenheber muss eine für Ihren PKW ausreichende Ladekapazität und maximale Hubhöhe besitzen.

Um Schäden am Auto zu vermeiden, sollte das Gerät über einen stabilen Standfuß und eine Gummiauflage verfügen.

Möchten Sie Ihren Wagenheber immer im Pkw mit sich führen, sollten Sie sich für ein Modell mit einem möglichst geringen Gewicht und kompakten Abmessungen entscheiden.

Nutzen Sie den Wagenheber nur gelegentlich, bietet ein einfaches Modell mit mechanischem oder hydraulischem Antrieb das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei einer häufigeren Nutzung lohnt sich die Anschaffung eines etwas teureren, dafür auch deutlich komfortableren elektrischen Scherenwagenhebers.

Ratgeber Hebebühne für Garage Die Werkstatt für zu Hause

Welche Vorteile bieten elektrische Scherenwagenheber?

Obwohl elektrische Scherenwagenheber meist mit einem höheren Anschaffungspreis zu Buche schlagen, bietet diese Variante im direkten Vergleich einige Vorteile:

Mit einem elektrischen Modell ist praktisch kein Kraftaufwand zum Anheben des Autos erforderlich.

Elektrische Scherenwagenheber haben im Vergleich eine hohe Tragkraft und lassen sich ganz einfach per Knopfdruck bedienen.

Meist bieten elektrische Ausführungen eine Zwei-Wege-Stromversorgung, sodass sie auch unterwegs genutzt werden können.

Viele Angebote bieten nützliches Zubehör und eine Tasche zum Aufbewahren.

Auch interessant: