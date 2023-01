Der neue Toyota Prius (2023) kommt ausschließlich als 223 PS (164 kW) starker Plug-in-Hybrid, ist deutlich flacher und wirkt viel stämmiger. Stimmt auch der Fahrspaß? Die Antwort gibt die erste Testfahrt.

Den seit 1997 angebotenen Prius konnte man mit allem Möglichen in Verbindung bringen: Sparsamkeit, Effizienz und Alltagsnutzen zum Beispiel, aber wohl eher nicht mit Sportlichkeit, Fahrspaß und ansprechendem Design. Der neue Toyota Prius, der im Sommer 2023 in Deutschland startet, ändert das Bild des japanischen Hybrid-Pioniers radikal – auch bei der ersten Testfahrt? Das finden wir später heraus. Aus dem praktischen Langweiler wird zumindest ein coupéartiger Fünftürer, der statt in 11,1 in nur noch 6,9 Sekunden auf 100 km/h sprintet. Die Neuauflage ist die bereits fünfte Generation des Japaners und wird in Europa nur noch als Plug-in-Hybrid mit Ladekabel und nicht mehr als selbstladender Vollhybrid angeboten. Im Vergleich zum Vorgängermodell steigt die Leistung von 122 auf 223 PS (90 auf 164 kW). Als Antrieb dient die Kombination aus einem zwei Liter großen, nicht aufgeladenen Vierzylinder-Benziner und einem Elektromotor. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder erfolgt wie bisher über ein stufenloses Planetengetriebe. Als Energiespeicher dient eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Speicherkapazität von 13,6 kWh – beim bis Herbst 2022 angebotenen Prius Plug-in-Hybrid waren es 8,8 kWh. Die elektrische Reichweite gibt Toyota mit 69 Kilometer an. Die Verbrauchswerte nach WLTP liegen noch nicht vor, Toyota peilt aber einen CO2-Ausstoß von 19 Gramm pro Kilometer an. Das wäre der niedrigste Wert, den jemals ein Prius erreicht hat. Optisch passt sich der neue Toyota Prius (2023) den Leistungsdaten an: Er ist fünf Zentimeter flacher und zwei Zentimeter breiter als der Vorgänger und steht dank der ausgestellten Kotflügel sowie der serienmäßigen 19-Zoll-Bereifung deutlich stämmiger auf der Straße. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Toyota Prius (2023)

Der neue Toyota Prius (2023) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt mit dem neuen Toyota Prius (2023)

Die Nachteile der neuen Linie zeigen sich im Innenraum. Auf den konturierten Vordersitzen fühlt man sich bei der ersten Testfahrt noch gut untergebracht. Sie ähneln zwar optisch Sportsitzen, verfügen aber über recht weich gepolsterte Wangen. So ist der Seitenhalt besonders im Schulterbereich nur mittelmäßig, aber auch kräftigere Gestalten fühlen sich hier wohl. In der ersten Reihe geht es recht eng zu, was auch an der breiten Mittelkonsole liegt. Noch knapper ist der Platz aber im Fond des neuen Toyota Prius (2023): Hier fehlt es unter dem nach unten gezogenen Dach spürbar an Kopffreiheit, und auch für die Beine ist das Platzangebot nicht sehr üppig. Der nur 265 Liter große Laderaum dürfte der Taxi-Karriere des Prius dann endgültig den Todesstoß versetzen. Immerhin entsteht durch Umlegen der geteilt klappbaren Rücksitzlehne eine ebene Ladefläche, für die es aber noch keine Angabe zum Ladevolumen gibt. Statt auf praktische Talente setzt der Toyota jetzt auf mehr Fahrdynamik: Die Lenkung arbeitet präzise und mit guter Rückmeldung. Das neue Fahrwerk verfügt über eine aufwendigere Mehrlenker-Hinterachse und verleiht ihm eine gute Kurvenstabilität. Das Heck mit der schweren Batterie neigte jedoch bei der ersten Testfahrt in schnell angegangenen Kurven zum plötzlichen Übersteuern. Möglicherweise fehlte es dem elektronischen Schleuderschutz (ESP) des Vorserienfahrzeugs noch an Feinabstimmung. In puncto Fahrkomfort überzeugte der neue Toyota Prius (2023) aber schon und bügelte kleinere sowie mittlere Unebenheiten sehr souverän weg. Auch beim Multimediasystem und bei der Bedienung hat der Japaner deutlich zugelegt, ebenso bei der Verarbeitung und den im Innenraum verwendeten Materialien. Wie der Stromer bZ4X verfügt der Prius über einen zentralen Touchscreen und ein sieben Zoll großes, digitales Cockpit. Das wird hier allerdings – je nach Größe des oder der Fahrenden und der Sitzeinstellung – oft vom Lenkrad verdeckt. Die fünfte Generation des Prius startet im Juli 2023 zum Einstiegspreis von gut 40.000 Euro. Die Top-Version Advanced mit Solardach, das am Tag Strom für bis zu acht Kilometer generiert, dürfte etwa 50.000 Euro kosten.

Technische Daten des neuen Toyota Prius (2023)

AUTO ZEITUNG 04/2023 Toyota Prius PHEV Technische Daten Motoren 4-Zyl., 4-Vent. + permanenterregte Synchronmaschinen Getriebe/Antrieb stufenlos (Planetengetriebe)/Vorderradantr. Gesamtleistung 164 kW/223 PS Max. Drehmoment k.A. Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4600/1782/1420 mm Leergewicht/Zuladung 1605/390 kg Kofferraumvolumen 265 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 6,9 s Höchstgeschwindigkeit 177 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Elektrische Reichweite 69 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) ca. 40.000 € Marktstart Juni 2023