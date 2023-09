Über weit öffnende Türen und einer automatisch ausfahrenden Aluminiumstufe am Schweller gelangen Mitfahrende auf die beiden Einzelsitze in der zweiten Reihe des Toyota Century. Auf sie ist mit allerlei Annehmlichkeiten der Fokus gerichtet.

Auffällig ist die Vielzahl an echten Knöpfen auf der Mittelkonsole, den Türen, am beheizbaren Multifunktions-Lederlenkrad und unter dem Armaturenbrett.

Die Scheinwerfer an Front und Heck bestehen aus zwei übereinander angeordneten Doppelleuchten, die durch einen Streifen in Wagenfarbe getrennt sind.

Eine Leistung von 262 PS (193 kW) aus dem Verbrenner sowie 134 kW (182 PS) an der Vorderachse und 80 kW (109 PS) an der Hinterachse aus den beiden E-Motoren (Systemleistung 412 PS/303 kW), sollen nicht nur auf dem Rücksitz, sondern auch am Steuer Spaß bereiten.

In Japan geht der Toyota Century (2023) als Gegner von Rolls-Royce Cullinan und Bentley Bentayga an den Start. Neben dem Innenraum zeugt auch der Preis vom schieren Luxus des Chauffeurautos.

Preis: Toyota Century ist ein teurer Spaß

Toyota Century (2023) – als Neuauflage ein bulliges SUV, flankiert es ab sofort die bereits seit 2018 auf dem Markt befindliche Limousine. Der Preis spiegelt das Luxussegment wider: 25.000.000 Yen (158.771 Euro, Stand: September 2023) ruft die japanische Marke für das SUV auf und überbietet damit die namensgleich Luxuslimousine ab 20.080.000 Yen (127.561 Euro, Stand: September 2023) deutlich. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota Prius (2022) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Plug-in-Hybrid mit V6-Motor

Die Zeiten von V12-Motoren ist auch beim Toyota Century (2023) schon längst vorbei. Fährt die Limousine noch mit einem 5,0 l großen V8 als Vollhybrid vor, so hat Toyota das SUV als Plug-in-Hybrid konzipiert und mit einem 3.5-l-V6 ausgestattet. Die Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht rein elektrisches Fahren auf einer Strecke von rund 70 km. Eine Leistung von 262 PS (193 kW) aus dem Verbrenner sowie 134 kW (182 PS) an der Vorderachse und 80 kW (109 PS) an der Hinterachse aus den beiden E-Motoren (Systemleistung 412 PS/303 kW) sollen nicht nur auf dem Rücksitz, sondern auch am Steuer Spaß bereiten. Die adaptive Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse beträgt je nach Fahrsituation zwischen 100:0 und 20:80, um die Fahrstabilität optimal zu unterstützen. Als Fahrmodi bietet der Century die Einstellungen "Rear Comfort", um eine möglichst bequeme Fahrt für die Personen auf den beiden Rücksitzen zu gewährleisten, "Eco", "Normal", "Sport" und einen individualisierbaren "Custom"-Modus.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Kantig und seriös

Die imposanten Maße des Toyota Century (2023) von 5205 mm Länge, 1990 mm Breite und 1805 mm Höhe unterstreicht das Luxus-SUV mit einem kantigen Design à la Cullinan. Einen Hauch von Dynamik bringt das angeschrägte Heck mit ins Spiel. Die Scheinwerfer an Front und Heck bestehen aus zwei übereinander angeordneten Leuchten, die durch einen Streifen in Wagenfarbe getrennt sind und dem Wagen einen strengen Blick verleihen. Die farblich abgesetzte Schürze rundum erweckt den Eindruck eines robusten Fahrzeugs, ohne an Eleganz einzubüßen.

Interieur: Viel Platz für Komfort

Über weit öffnende Türen und eine automatisch ausfahrende Aluminiumstufe am Schweller gelangen Mitfahrende auf die beiden Einzelsitze in der zweiten Reihe des Toyota Century (2023). Auf sie ist mit allerlei Annehmlichkeiten der Fokus gerichtet. Beispiele gefällig? Je eine abnehmbare Touchbedienung, zwei 11,6-Zoll-Screens, ausziehbare wie drehbare Tische, flach stellbare Schlafsitze oder eine Erfrischungsfunktion in Sitz und Lehne durch stimulierende Luftbälge. Auf der Stirnfläche der Mittelkonsole blicken die hinteren Passagier:innen auf eine analoge Uhr. Aber auch im Cockpit geizt der Toyota Century (2023) nicht mit Luxus. Auffällig ist die Vielzahl an echten Knöpfen auf der Mittelkonsole, den Türen, am beheizbaren Multifunktions-Lederlenkrad und unter dem Armaturenbrett. Das Head-up-Display ist serienmäßig an Bord und der Rückspiegel lässt sich mit einem Handgriff als Monitor für die Rückfahrkamera aktivieren.

Der großzügige Platz im Innenraum wirkt sich allerdings auf den Gepäckraum aus. In den Kofferraum passen lediglich 340 l. Zudem, so die automatische Google-Übersetzung der japanischen Informationsseite, bietet der Century einen Koffer, der "Platz für einen flauschigen Staubwedel und zwei Regenschirme" bietet.

Assistenzsysteme im Toyota Century (2023)

Zu den Assistenzsystemen im Toyota Century (2023) zählen unter anderem ein System zur Kollisionsvermeidung, ein Spurhalte- und -wechselassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Notfallsystem, ein proaktiver Fahrassistent, der auf subtile Weise sicheres Fahren fördern soll, eine Notfall-Lenkunterstützung und ein Querverkehrswarner vorn. Zudem ist ein automatischer Parkassistent verfügbar.