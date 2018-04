Wenn das Wappen der Familie in die Kopfstützen gestickt oder als Intarsie in die Edelholz-Leisten des Armaturenbretts integriert werden soll, machen die Experten in Goodwood auch das möglich

Erst bestätigen die Briten offiziell den Namen des Rolls-Royce Cullinan (2018), dann veröffentlichen sie Stück für Stück mehr Fotos zum selbsternannten besten SUV der Welt. Erstklassige Offroad-Fähigkeiten sollen auf überbordenden Luxus und makellose Qualität treffen. So sieht der verkleidete Erlkönig aus!

Nach dem größten, je gefundenen Diamanten erhält der Rolls-Royce Cullinan (2018) einen Namen, bestätigen die Briten nun auch offiziell und erklären in Person des Vorstandsvorsitzenden Torsten Müller-Ötvös: "Es ist der treffendste Name für unser außergewöhnliches neues Produkt. Cullinan ist ein Auto mit einem klaren Zweck, einer makellosen Qualität und Kostbarkeit und Präsenz, dass es die Skala und Möglichkeit des wahren Luxus neu definiert." Getestet und entwickelt in den Wüsten Afrikas und des Nahen Ostens, im Schnee des Polarkreises und im groben Gelände der schottischen Highlands und den US-amerikanischen Canyons, soll das SUV – Rolls-Royce selbst nennt es lieber HSV (High-sided Vehicle) – beste Offroad-Fähigkeiten mit verschwenderischem Luxus vereinen. Mit den hier gezeigten Prototypen haben die Engländer auch ihr Allradsystem erprobt, das gemeinsam mit der neuen Aluminium-Architektur entwickelt wird und auf jedem Untergrund souveräne Traktion garantieren soll. Erwartungsgemäß hat der Rolls-Royce Cullinan (2018) eine extrem wuchtige Statur und hinterlässt einen mächtigen Eindruck. Der monumentale Grill gepaart mit großen, eckig gestalteten Scheinwerfer dürfte dem Überholprestige den letzten Schliff geben.

