Wird es beim Auto nötig, die Scheinwerfer einzustellen, sollte man dazu in eine Werkstatt fahren. Wie man es ohne Gerät für die Lichtkegelerfassung unter bestimmten Voraussetzungen mit nur zwei Schrauben selbst machen kann, erklären wir in dieser Anleitung. Außerdem nennen wir die Kosten für das Einstellen der Scheinwerfer in der Werkstatt.

Wer zum Scheinwerfer einstellen mit dem Auto nicht in die Werkstatt fahren möchte, kann die Neujustierung unter bestimmten Umständen auch selbst vornehmen. Was man dazu braucht, worauf man achten muss und wann man es besser den Fachleuten überlässt, erklärt diese Anleitung. Zudem nennen wir die Kosten für das Einstellen der Scheinwerfer in der Kfz-Werkstatt. Tipp: Oft blendet ein Scheinwerfer nicht, weil er falsch eingestellt ist, sondern nur, weil die Birne nicht richtig sitzt. Das kommt häufiger vor als man denkt, da man die Verriegelung mit etwas Kraft auch dann schließen kann, wenn die Birne nicht richtig arretiert ist. Wer bei ausgeschalteten Scheinwerfern vorne ins Gehäuse schaut, kann erkennen, ob die Birne wirklich gerade steht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber LED-Scheinwerfer: reparieren & einstellen Bei einem Defekt wird es teuer

BMW erklärt OLED-Lichttechnik im Video:

Scheinwerfer selbst einstellen: Voraussetzungen

Grundsätzlich kann man die Scheinwerfer-Einstellung bei allen Autos verändern, bei denen am Lampengehäuse die entsprechenden Einstellschrauben zu finden sind (siehe Schritt 4 der Anleitung). Damit man die Scheinwerfer am Auto selbst einstellen kann, benötigt man eine helle Wand, die gerade und groß genug ist, um die Leuchtkegel der Scheinwerfer abbilden zu können. Vor der Wand muss zudem genug Platz sein, um das Auto in einem Abstand von fünf oder zehn Metern im rechten Winkel davor abstellen zu können. Der Boden muss nicht nur gleichmäßig eben sein, sondern auch gerade, also nicht abschüssig. Als Werkzeug zum Drehen der zwei Schrauben an den Scheinwerfern dient meist ein Innensechskant-Steckschlüssel (Inbus). Um den Abstand vom Fahrzeug zur Wand und die Position von Scheinwerfer und Markierung messen zu können, muss auch ein Maßband oder Gliedermaßstab (Zollstock) zur Hand sein. Die Position der Messpunkte markiert man am besten mit Klebeband an der Wand. Wenn man die Scheinwerfer-Einstellung alleine vornimmt, ist außerdem ein Gewicht von rund 75 Kilogramm vonnöten, um den Fahrersitz zu beschweren.

Ratgeber LED-Scheinwerfer nachrüsten Legales LED-Standlicht

Anleitung zum Scheinwerfer einstellen

Schritt 1: Auto vorbereiten und positionieren

Bevor man die Scheinwerfer am Auto richtig einstellen kann, muss der Luftdruck in den Reifen stimmen. Auch ist es ratsam, den Tank mindestens bis zur Hälfte zu füllen. Dann den Abstand von fünf oder zehn Metern von der Wand weg messen und das Auto entsprechend vor die Wand stellen, sodass die Längsachse des Wagens im rechten Winkel zur Wand steht. Das Abblendlicht muss eingeschaltet, die manuelle Leuchtweitenregulierung auf null gedreht, das Auto darf nicht beladen und der Fahrersitz muss entweder besetzt oder mit rund 75 Kilogramm beschwert sein.

Schritt 2: Ausmessen der Scheinwerferposition

Man misst den Abstand zwischen Scheinwerfermitte (hellster Punkt) und Fahrzeugmitte (Mittelpunkt zwischen den Scheinwerfern) sowie den Abstand des Scheinwerfers zum Boden. Um besser die Mitte des Scheinwerfers sehen zu können, hilft es, ein Blatt Papier dicht davorzuhalten. So wird man nicht geblendet und man erkennt auf dem Papier die hellste Stelle.

Schritt 3: Korrekte Höhe ermitteln

Nun muss man auf den Scheinwerfern nach der Angabe des Neigungswinkels suchen. Es handelt sich beim Abblendlicht meist um einen Wert von 1,0 bis 1,2 Grad. Bei einem Wert von 1,0 Grad und einem Abstand von fünf Metern vom Auto bis zur Wand, muss man nun fünf Zentimeter von der in Schritt 2 gemessenen Scheinwerferhöhe subtrahieren. Steht man zehn Meter von der Wand entfernt, sind es zehn Zentimeter. Bei einem vorgegebenen Neigungswinkel von 1,2 wären es sechs beziehungsweise zwölf Zentimeter. Der errechnete Wert ist die Höhe, auf die man die Scheinwerfer einstellen muss.

Schritt 4: Markierungen anbringen

An der Wand vor dem Auto soll jetzt der Mittelpunkt des Wagens markiert werden. Dazu zieht man eine gedachte Linie von der Fahrzeugmitte zur Wand und bringt dort im rechten Winkel zum Boden senkrecht einen Klebestreifen an. Vom Boden aus misst man die berechnete Einstellhöhe aus Schritt 3 und zieht dort im rechten Winkel zur Mittenmarkierung ebenfalls eine Linie mit dem Klebeband. Die in Schritt 2 gemessene Entfernung der Scheinwerfer zur Fahrzeugmitte markiert man nun mit je einem senkrechten Streifen links und rechts der Mittenmarkierung. Dort, wo sich die Klebestreifen kreuzen, befinden sich die beiden Punkte, auf die man die Scheinwerfer ausrichten muss.

Schritt 5: Scheinwerfer ausrichten

Die Hell-Dunkel-Grenze der Lichtkegel auf der Wand verläuft bei Autoscheinwerfern nicht gerade, sondern mit einem Knick nach oben rechts. Das liegt daran, dass hierzulande Rechtsverkehr gilt und der Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet wird als die Fahrbahnmitte, um entgegenkommende Fahrzeuge nicht zu blenden. Der Knick des Lichtkegels, den man an der Wand sieht, muss jetzt durch Drehen zweier Einstellschrauben horizontal und vertikal ausgerichtet werden, bis er genau auf der entsprechenden Markierung liegt. Wo genau sich die Stellschrauben für die Scheinwerfereinstellung befinden, ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Üblicherweise findet man sie, wenn man die Motorhaube öffnet und von oben auf das Lampengehäuse der Scheinwerfer blickt. Häufig liegt eine versteckt in einem kleinen Loch hinter dem Karosserieblech, sodass man das Werkzeug durch die Öffnung im Blech führen muss, um die Schraube zu bewegen. Mit der einen Schraube bewegt man das Licht je nach Drehrichtung links oder rechts, mit der anderen Schraube hoch oder runter.

Wenn beide Scheinwerfer mit dem Knick im Abblendlicht direkt auf die jeweilige Markierung zeigen, sind die Scheinwerfer richtig eingestellt.

News Scheinwerfer-Technik von Ford Individuelles Design und Projektionen

Scheinwerfer einstellen lassen: Kosten