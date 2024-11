Tesla lockt Model Y-Rabatt und kostenloses Laden

Die Neuzulassungen von E-Autos in Deutschland in 2024 erholen sich nur langsam von der Abschaffung der Umweltprämie Ende 2023.

Tesla will dem schwächelnden Absatz auf die Beine helfen. Dazu senkt der amerikanische Hersteller nicht nur den Preis des Model Y, sondern packt auch ein Jahr Gratisladen an den eigenen Superchargern ins Angebot.

Tesla lockt mit Kaufrabatt & ein Jahr kostenfreies Laden

Kurz vor Jahresschluss häufen sich bei Tesla gewöhnlich die Maßnahmen zur Absatzsteigerung, 2024 macht da keine Ausnahme – ganz im Gegenteil: Der frühere Marktführer Tesla ist im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland auf den dritten Rang der E-Auto-Hersteller abgerutscht. Das Incentive-Paket ist somit außerordentlich gut gefüllt. Wer seit dem 8. November ein neues Model Y bestellt und bis zum 31. Dezember 2024 in Empfang nimmt, bekommt einen Preisnachlass von 6000 Euro gewährt, von Tesla als "Umweltprämie" deklariert.

Der Grundpreis des Elektro-SUV sinkt damit von 45.970 auf symbolträchtige 39.970 Euro. Im Privatleasing ist das Model Y ab 299 Euro monatlich zu haben, nach einer Anzahlung von 4551 Euro (für 48 Monate und 10.000 km Fahrleistung pro Jahr). Darüber hinaus können die Neubesitzer:innen ihren Wagen ein Jahr lang kostenlos am Supercharger-Netz laden. Allein diese Vergünstigung kann einen vierstelligen Wert repräsentieren.

Teslas Rabattaktion an Bedingungen geknüpft

Käufer:innen, die ihr Model Y vor dem 8. November 2024 bestellt haben, oder Besitzer:innen, die ihren gebrauchten Tesla veräußern wollen, dürften mit den Zähnen knirschen. Im Regelfall setzen solche Rabattaktionen die Gebrauchtwagenpreise unter Druck. Darüber hinaus ist das zeitlich befristete Angebot an bestimmte Bedingungen geknüpft. So ist das Gratisladen an die VIN-Nummer des Autos und an die Fahrer:in persönlich gebunden und bei einem Verkauf des Fahrzeugs nicht übertragbar.

Auch können Belegungsgebühren fällig werden, falls man das Tesla Model Y nicht binnen fünf Minuten nach dem Laden abstöpselt. Sollte sich die Auslieferung aufgrund von Umständen verzögern, die von Tesla zu verantworten sind, müssen die Kund:innen zudem die Lieferung zum ersten verfügbaren Datum annehmen, um von dem Rabatt zu profitieren. Auch Gebrauchtwagen sind von der Aktion ausgeschlossen. Gut zu wissen: 2025 dürfte ein Facelift des Model Y für einen Nachfrageschub und eine entsprechende Preisentwicklung sorgen.