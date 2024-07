Tablethalter, Kofferraummatte & Co. für Tesla

Tesla polarisiert die Autowelt und hat sich eine leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut. Doch welches Zubehör dürfen im Alltag bei einem Tesla nicht fehlen? Die AUTO ZEITUNG hat da zehn Vorschläge!

Für Tesla-Modelle gibt es eine Menge Zubehör, das den Alltag erleichtern und das Fahrerlebnis verbessern soll: Von praktischen Gadgets wie Wallboxen und speziellen Sonnenschutzblenden (hier gängige Sonnenschutz-Systeme fürs Auto im Test) ist alles dabei. Welche Produkte den meisten Nutzen oder größten Spaßfaktor versprechen, hat sich die AUTO ZEITUNG einmal angeschaut. Das ist die Top-10!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Tesla Cybertruck (2024) im Video:

Nützliches Tesla-Zubehör – unsere Empfehlungen in der Top-10

Platz 10: Dedc-Gummiauflagen für Wagenheber

Um die Seitenschweller und das Chassis beim Aufbocken zu schützen, eignen sich die Gummiauflagen von Dedc. Die Auflagen sollen einfach zu verwenden sein: Eines der Pads wird in die Mitte des Wagenhebers eingesetzt und dann die Höhe manuell eingestellt. Zur kompakten Aufbewahrung ist eine Box im Lieferumfang enthalten.



Platz 9: Lantu-Handyhalterung für Tesla

Der Lantu-Handyhalter passt für alle Tesla-Modelle und ist für iPhones mit Magsafe, dem magnetischen Halter für kabelloses Laden, geeignet. Er hat eine kompakte Größe und blockiert nicht den mittleren Bildschirm. Mit 20 eingebauten Magneten soll der Handyhalter das Smartphone sicher halten, selbst auf holprigen Straßen. Zudem bietet er eine 360-Grad-Drehung und soll sich so flexibel platzieren lassen.



Platz 8: Seven Sparta-Schlüsselkartenhalter

Der Schlüsselkartenhalter von Seven Sparta bietet Schutz für Tesla Model 3-Schlüsselkarten. Er besteht aus Silikon, ist elastisch und soll leicht zu reinigen sein. Zudem lässt er sich dank des Schlüsselrings am Schlüsselbund oder an einer Tasche befestigen.



Platz 7: ShowEv-Kofferraummatten

Extra auf das Tesla Model Y zugeschnitten ist die Kofferraummatte von ShowEv. Sie ist aus einem kräftigen Baumwollgewebe (Oxford-Material) gefertigt und soll wasserdicht, staubdicht sowie rutschfest sein. Damit soll sie das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern und den Teppich schützen.



Platz 6: Kwmobile-Hülle für Autoschlüssel

Wer den Schlüssel seines Tesla Model S individualisieren möchte, kann auf die Kwmobile-Schlüsselhülle zurückgreifen. Die Hülle besteht aus Silikon und passt sich so an die Form des Autoschlüssels an. Dank der Hülle sollen Kratzer verhindert werden und die Tasten trotzdem komfortabel bedienbar bleiben.



Platz 5: Basenor-Tablethalter

Um die Kleinen bei längeren Fahrten zu unterhalten, eignet sich der Tablethalter von Basenor. Er lässt sich an der Rückseite der Vordersitze befestigen und ist für gängige Smartphones und Tablets geeignet. Die Halterung verfügt über eine Rotationsfunktion, damit man den richtigen Winkel einstellen kann.



Platz 4: Tesbeauty-Kopfstütze

Das Nackenkissen von Tesbeauty besteht aus Perlbaumwolle und Nappaleder. Es ist höhenverstellbar und ist speziell für Teslas geeignet, kann aber auch in anderen Autos befestigt werden. Das Band soll eine genaue Anpassung ermöglichen. Auch die Dicke des Kissens ist anpassbar.



Platz 3: Zatooto-Sonnenschutz für Tesla

Speziell auf Teslas zugeschnitten ist der Sonnenschutz von Zatooto. Dieser besteht aus 210D-Oxford-Material, hat eine silberne Reflexionsschicht und eine schwarze Wärme-Isolationsschicht. Für Tesla Model 3 und Model Y entwickelt, soll er bis zu 99 Prozent der UV-Strahlen absorbieren und die Hitze im Auto reduzieren.



Platz 2: Topabyte-Schutzbezug

Der Schutzbezug von Topabyte für Sitze kann in allen Tesla-Modellen verwendet werden. Er besteht aus Mikrofaser-Leder, ist zudem wasserdicht und kratzfest. Insgesamt deckt er einen Großteil der Rückenlehne ab. Damit ist er ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren geeignet. Besonders praktisch auf langen Reisen: der zusätzliche Stauraum.



Platz 1: Wallbox "Tesla Wall Connector"

Eine vielseitige Ladelösung für Tesla und andere Elektrofahrzeuge stellt die Wallbox namens Tesla Wall Connector dar. Laut Hersteller soll eine einfache Montage innen wie außen am Gebäude möglich sein. Kompatibel mit jedem Typ 2-Ladeanschluss, bietet er bis zu 22 kW Ladeleistung. Über die Tesla-App können Ladevorgänge geplant und überwacht werden.



Nützliches Tesla-Zubehör – die Top-10 im Überblick