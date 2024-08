Leise und schnell zur letzten Fahrt

Vollelektrisch auf leisen Sohlen den Weg zur letzten Ruhestätte antreten? Kein Problem! Die niederländische Firma Derks Bedrijfswagens bietet das passende Tesla Model 3 als Leichenwagen an.

Die langgezogenen in gedeckten Farben lackierten Kombis fallen im Straßenverkehr immer wieder auf: Leichenwagen. Während dafür gerne Verbrenner wie eine Mercedes E-Klasse oder in der Vergangenheit ein großer Opel für die Fahrt zur letzten Ruhestätte umgebaut wurde, hat auch mittlerweile das Elektroauto seinen Weg in das spezielle Transportgewerbe gefunden. Die Firma Derks Bedrijfswagens im niederländischen Uden baut nicht nur Mercedes, sondern auch Teslas zu Leichenwagen um. Der sogenannte Tesla Hearse 3 basiert auf dem Model 3 der amerikanischen Marke und wurde nach allen Regeln der Kunst zu einem luxuriösen letzten automobilen Weggefährten umgebaut.

Tesla Model 3 zum Leichenwagen verlängert

Dass an einem Tesla Model 3 umfangreiche Anpassungsarbeiten für dieses Unterfangen nötig sind, ist ein offensichtliches Geheimnis. Zunächst musste die Karosserie unters Messer. Unter den fachkundigen Händen der Karosseriebauer wurde der Radstand von 4,69 m auf 5,56 m verlängert. Im Anschluss folgten die restlichen Anpassungen in Form des charakteristischen Kombiaufbaus mit großen Glasflächen und einer maßgeschneiderten Heckklappe. Dort wo einst die Hecktüren saßen, finden sich nun Staufächer, die unter halben Türen verborgen liegen.

LED-Sternenhimmel für die letzte Fahrt

Im Inneren des Teslas setzte die Firma eine Trennwand samt Fenster ein, die das Cockpit von der Ladefläche trennt. Das eigentliche Highlight liegt allerdings im angepassten Heckbereich des Tesla Hearse 3. Hier setzte die niederländische Firma einen LED-Sternenhimmel ein, der in verschiedenen Farben leuchten kann. Zusätzlich wurden in die Seitenwände ebenfalls Lichteinheiten integriert, die die Fläche ausleuchten. Edelstahl-Regale und das für den Sarg benötige Spann- und Rollensystem auf dem Holzboden runden das Paket ab.

324 kW dank Dual Motor

Eine ebenfalls spannende Frage ist die nach den Leistungsdaten. Der in der Bildergalerie gezeigte Leichenwagen basiert laut Derks Bedrijfswagens auf einem 2022er Tesla Model 3 Long Range AWD Dual Motor. Damit lässt sich die Leistung des Hearse 3 auf 324 kW (440 PS) und 493 Nm beziffern. Somit kann die letzte Reise mit einem satten Beschleunigungsfest begangen werden. Über die Reichweite macht die Niederländer:innen allerdings keine Angaben. Das Tesla Model 3 Long Range wird nach WLTP mit einer Reichweite von 602 km angegeben. In Anbetracht des gestiegenen Gewichtes, dürfte diese Angabe jedoch unterschritten werden. Einen Preis für den umgebauten Tesla nennt die Firma hingegen auf der Webseite. Der Tesla Hearse 3 mit einer Laufleistung von 165 km auf dem Tacho schlägt mit einem Preis von 105.950 Euro zu Buche (Stand: August 2024).