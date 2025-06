"I bought this before Elon Musk went crazy"-Aufkleber

Einige Tesla-Fahrer:innen kleben derzeit den Sticker "I bought this before Elon Musk went crazy" auf ihre Autos, um sich humorvoll von Musks umstrittenem Verhalten und politischen Eskapaden zu distanzieren, ohne sich gleich vom Fahrzeug selbst zu trennen.

Foto: Imago