Wie gemacht fürs Cyber-Camping

Tesla bietet auch eine eigene Lösung an. Das Cybertent ist mit knapp 3000 US-Dollar allerdings nicht gerade günstig (Alle Preise: Stand Juli 2024).

"The Wedge" ist auch mit einer vollständigen Küche ausrüstbar – für weitere 3800 US-Dollar Aufpreis.

Tesla Cybertruck Camper – Space Campers The Wedge

Eine weitere Lösung für Campingtrips mit dem Cybertruck ist "The Wegde" von Space Campers für 24.000 US-Dollar.

Tesla Cybertruck Camper – Space Campers The Wedge

Der Preis soll in der Basis ohne Aufstelldach etwa 1500 US-Dollar betragen.

Pick-ups sind dank ihrer Ladefläche wie gemacht für spontane Campingtrips – warum also nicht auch der Tesla Cybertruck. Tatsächlich gibt es bereits erste Lösungen von Nachrüstern. Auch von Tesla selbst!

Ein eigenes Wohnmobil hat Elektroauto-Vorreiter Tesla zwar noch nicht auf dem Markt, dafür aber SUV und seit Ende 2023 auch einen Pick-up. Während beim Model Y bisher ausschließlich eine Tesla-Luftmatratze zu Kurztrips locken soll, lässt sich der Tesla Cybertruck mit Ladeflächen-Aufbauten, sogenannte Camper Shells, zu einem komfortablen Campingmobil umrüsten lassen. Mittlerweile bieten mehrere Hersteller passgenaue Nachrüstungen für den Tesla Cybertruck an oder arbeiten daran. Auch Tesla selbst hat eine Lösung im Petto, mit der der Elektro-Pick-up zum Camper wird. Handwerker:innen wird es freuen: Die Canopys machen den Cybertruck zudem endgültig zum Arbeitstier, denn ohne Campingausrüstung verwandeln sie den Truck in einen geschlossenen Van mit ordentlich Stauraum.

Cyber-Camping: Diese Nachrüstungen gibt es für den Tesla Cybertruck

Wer den elektrischen Pick-up zum Camper umrüsten möchte, hat mittlerweile die Qual der Wahl. Mehrere Hersteller haben bereits Überdachungen für die Ladefläche des Tesla Cybertruck auf dem Markt, andere stoßen aktuell erst hinzu. Ab Ende Juli 2024 kommt auch die inoffizielle Zubehörseite CybertruckCo dazu. Die Hartschalen-Camper-Shell ist Ende Juni 2024 als Prototyp in einem Cybertruck-Forum aufgetaucht und zeigt einen Aufsatz, der die Ladefläche komplett abdeckt. Neben Seitenfenstern und einem Dach in einem ähnlichen Grauton wie die blanke Stahlkarosserie des Pick-ups selbst lässt sich die Camping-Nachrüstung auch mit einem Aufstelldach ausrüsten. Eine Kaltschaummatratze (122x223 cm) dient als Schlafplatz. Das Produktionsmodell soll eine Dachreling haben, auf der Outdoor-Sportgerät oder Dachboxen befestigt werden können. Auch einen Preis gibt es bereits: Rund 1500 US-Dollar sollen für die Camper Shell fällig werden, die übrigens nur knappe 136 kg auf die Waage bringt.

Ein weiterer Anbieter auf dem Camper-Markt für den Cybertruck ist Space Campers. Hier werden gleich zwei Modelle angeboten: "The Cap" (zu Deutsch: die Kappe), ein festes Verlängerungsdach für die Ladefläche mit Stauraum für Campingutensilien und lange Güter wie Surfbretter oder Holzpfähle unter dem Dach oder "The Wedge" (zu Deutsch: der Keil) mit riesigem Aufstelldach samt Bett-Inlay (127x 203 cm). Optional lassen sich noch eine Küche mit Induktions-Campingkochern, ein mobiles Außenbad mit Dusche und WC, Solarpaneele und eine Dachplattform zusammen mit der Camper-Nachrüstung ordern. Der Basispreis der Camper Shell beläuft sich mit Aufstelldach auf 24.000 US-Dollar (Stand: Juli 2024), "The Cap" soll erst 2025 folgen und etwas günstiger ausfallen.

Tesla-Originalzubehör zum Camping: Das Cybertent

Im US-amerikanischen Originalzubehör-Shop von Tesla findet sich ebenfalls eine Camping-Nachrüstung für den Cybertruck – das Cybertent, zu Deutsch "Cyber-Zelt". Dabei handelt es sich um ein maßangefertigtes Zelt, das auf der Ladefläche des stehenden Pick-ups aufgespannt werden kann. Die Schlafmöglichkeit mit verstärktem Boden wird in den zwei Schienen an den Seitenwänden der Ladefläche befestigt – so bleibt ein Stauraum mit einigen cm Höhe unter dem Zelt bestehen. Das Nylonzelt wird übrigens mit einem Kompressor aufgeblasen und kommt inklusive Matratze und Steckdose.

In Fahrtstellung ist das Zelt eine kompakt zusammengeschnürte Einheit, die ebenfalls in den Befestigungsschienen hält. Gefahren werden darf mit dem Softshell-Campingaufsatz nämlich nicht! Tesla verlangt für das Cybertent 2975 US-Dollar (Stand: Juli 2024) und ist für US-Kund:innen nur per Tesla App oder Mobilbrowser bestellbar.