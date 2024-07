Limitierte Edition zum Abschied

Obwohl er eine treue Fangemeinde und sich zum Kultmodell der Marke entwickelt hat, wird der Suzuki Jimny (2024) aus dem Programm genommen. Den Abschied aus Europa will die Marke mit einem Sondermodell erleichtern, die dem kompakten Kraxler noch mehr Offroad-Optik verleiht. Wer interessiert ist, sollte aber schnell sein und mit einem ordentlichen Aufpreis rechnen!

Drei beliebte Modelle nimmt Suzuki 2024 aus dem Programm: Neben dem Ignis und dem Swift Sport wird auch der Jimny hier bald nicht mehr angeboten und laut Suzuki "in seiner jetzigen Form in Europa ausgesetzt". Deshalb will die Marke ihren Kultkraxler mit dem Sondermodell "Horizon" aus Europa feierlich verabschieden. Die auf 900 Exemplare limitierte Sonderedition ist für 32.340 Euro (Stand: Juli 2024) ab sofort erhältlich. Erkennbar ist der Suzuki Jimny Horizon (2024) an einem Unterfahrschutz, speziellen Seitenschwellern und einem Frontgrill mit Markenschriftzug, flexiblen Schmutzfängern an den Radhauskästen, einer Ersatzradabdeckung sowie einer Anhängerkupplung.

Suzuki Jimny Horizon (2024) zum Abschied aus Europa

Die Basis für das Sondermodell bildet der Suzuki Jimny in der Ausstattungslinie "Comfort", die unter anderem über einen Tempomat, Sitzheizung vorne, einen Spurhaltewarner, eine Müdigkeitserkennung sowie 15-Zoll Stahlfelgen verfügt. Angetrieben wird der Zweisitzer von dem bekannten 1,5-l-Benziner mit 102 PS (75 kW), kombiniert mit Fünfgang-Handschaltung und Allradtechnik. Wenig Auswahl gibt es auch bei der Außenfarbe – hier steht nur "Medium Gray" zur Wahl. Diese Farbe gehört beim regulären Jimny neben "Jungle Green" und Weiß zu den Außenfarben, die keinen Aufpreis kosten. Wer den regulären Jimny haben will, kann sich aktuell noch einen konfigurieren. Kostete der kleine Geländegänger bei seinem Start 2018 ab 17.915 Euro in der Basis, ist er mittlerweile deutlich teurer und steht ab 29.490 Euro im Konfigurator (Stand: Juli 2024).