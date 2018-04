Neuer Subaru Outback: Premiere in New York

Neuer Subaru Outback: Premiere in New York

Subaru stellt an der Ostküstenmetropole New York die neue Generation des Outback vor

Neuer Subaru Outback: Premiere in New York

Neuer Subaru Outback feiert Premiere: Auf der NY Auto Show stellen die Japaner die nächste Generation der rustikalen Legacy-Version vor



Subaru gewährt in den USA einen Blick auf die neue Generation des Outback: Auf der New York Auto Show 2014 (noch bis 27. April) hat der japanische Hersteller aktuell die Neuauflage des Geländekombis enthüllt. Die etwas aufgebockte und ein wenig rustikaler gestaltete Version des neuen Legacy geht in Amerika im Sommer in den Handel und wird vermutlich später im Jahr auch nach Europa kommen.

Neuer Subaru Outback in New York: Mehr Platz und Schutz

Gegenüber dem Vorgänger wächst der Allrad-Kombi in Länge und Breite um jeweils ein paar Zentimeter und bietet entsprechend mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Neben dem neuen Format und der aktualisierten Designlinie gibt es dem Unternehmen zufolge mehr Sicherheitsextras - darunter einen Kollisionsschutz gegen Auffahrunfälle und eine Rückraumüberwachung beim Rangieren.

In den USA wird der jetzt serienmäßig mit einer stufenlosen Automatik und Allradantrieb ausgestattete Outback wahlweise mit einem 2,5 Liter großen Vierzylinder mit 175 PS oder einem 256 PS starken Sechszylinder mit 3,6 Litern Hubraum angeboten. Zur europäischen Motorpalette macht Subaru noch keine Angaben. Doch gibt es beim aktuellen Modell, das derzeit mindestens 37.000 Euro kostet, auch einen Diesel. Er hat 2,0 Liter Hubraum und kommt auf 150 PS.

AUTO ZEITUNG