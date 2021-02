Vor der digitalen CES 2021 sorgt der Sony Vision-S erneut für Aufsehen: Die Japaner zeigen einen Prototyp bei Testfahrten in Österreich. Ob und zu welchem Preis man ihn eines Tages tatsächlich als Serienmodell kaufen kann, ist allerdings noch nicht klar.

Der Prototyp Sony Vision-S ist im zweiten Jahr in Folge ein Highlight der CES 2021, die wegen der Coronapandemie digital über die Bühne geht. Viel realer ist das, was die Japaner nun zeigen: Ein Prototyp des Vision-S dreht Testrunden in Österreich – sowohl auf abgesperrtem Gelände als auch im Straßenverkehr. Wer sich nach der CES im vergangenen Jahr gefragt hat, ob man eines Tages ein Serienmodell des ersten Sony-Autos wird kaufen können, dürfte seinem Traum nun einen Schritt näher gekommen sein. Das Elektroauto, an dessen Umsetzung auch Magna, Continental, ZF und Bosch beteiligt sind, sieht erstaunlich seriennah aus und absolviert unaufgeregt seine Fahrtests. Es soll vier Personen Platz bieten und dabei sicher, zuverlässig und komfortabel sein – das ist Sonys Devise. Gefährliche Situationen sollen dank Sony-Technik in Echtzeit erkannt und das Risiko für Unfälle so minimiert werden. Insgesamt 33 Sensoren sind am und im Fahrzeug zu finden – darunter CMOS-Bildsensoren, mit Laser arbeitende Lidar-Sensoren ("Light detection and ranging") und Innenraumsensoren für die Erkennung von Passagieren und Objekten im Fahrzeug. Die künstliche Intelligenz des Sony Vision-S (2021) soll dabei laufend mit Updates versorgt und weiterentwickelt werden. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten der CES

Der Sony Vision-S im Video:

Sony Vision-S auf der CES 2021: Wann zu welchem Preis kaufen?