So mystisch sich die Automarke Afeela anhört, so falsch ist die Vermutung. Denn die Marke ist keinesfalls bloß eine fantasiereiche Wortneuschöpfung, sondern vielmehr eine Kollaboration von zwei Konzern-Giganten. Schöpfer der Marke sind Elektronik-Riese Sony und Auto-Hersteller Honda. Im Frühjahr 2022 ist die strategische Zusammenarbeit der beiden Firmen unter dem Namen "Sony Honda Mobility" entstanden und seitdem arbeiten die Hersteller an der Idee eines Elektroautos, dessen Qualität besonders in der Digitalisierung und Vernetzung liegen soll.

Erstes Afeela-Serienmodell ab 2026 in den USA

Aus diesen Ideen entpuppt sich Anfang 2023 auf der CES in Las Vegas das erste Konzeptauto der Marke. Neugierige müssen sich aber noch ein wenig gedulden. Der Produktionsstart des ersten Afeela-Serienmodells ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. In einem der nordamerikanischen Honda-Werke soll der Sony-Wagen dann vom Band rollen. Die Auslieferung soll Anfang 2026 in den USA starten, später soll Japan folgen. Weitere Märkte für Afeela sind noch nicht bekannt. Auch nicht, ob die Marke in naher oder ferner Zukunft in Deutschland erhältlich sein wird.