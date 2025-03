Aus Sony Vision-S wird in Zusammenarbeit mit Honda das erste Modell der neu gegründeten Marke Afeela. Anfang 2025 nennt der noch junge Hersteller nähere Daten zum Afeela 1, darunter den Preis. Der Marktstart ist für 2026 in den USA angesetzt. Was wir bisher wissen, hier!

Die optisch schlichte Limousine ist bis an die Zähne mit Sensoren und Radareinheiten ausgestattet: Über 40 an der Zahl beobachten stets die Umgebung.

Die Zeiten, in denen Sony eindeutig für Fernseher, Playstation oder Handy standen, sind endgültig vorbei: Unter der neu gegründeten Marke Afeela bringt der Elektronikgigant aus Japan in Zusammenarbeit mit Honda planmäßig 2026 sein erstes Fahrzeug auf den Markt: den Afeela 1. Die nobel ausgestattete und elektrisch angetriebene Limousine soll vorerst den US-Markt ins Visier nehmen. Ob weitere Märkte in der Zukunft folgen sollen, ist noch ungewiss. Der Afeela 1 (2026) kommt in den zwei Ausstattungslinien "Origin" und "Signature" und soll zu Preisen ab 89.900 US-Dollar (umgerechnet 82.665 Euro) an den Start rollen. Der höherwertige Afeela 1 Signature startet bei 102.900 US-Dollar (94.619 Euro).

Antriebe: Afeela nennt noch keine Leistungsdaten

Das Antriebskapitel ist schnell abgehakt: Afeela nennt nämlich noch keinerlei Infos zum Antrieb selbst. Ein Blick auf die vorangegangene Studie Sony Vision-S kann allerdings einordnen, wo die Reise beim Afeela 1 (2026) hingehen dürfte: Dieser verfügte über zwei 200 kW (272 PS) starke Elektromotoren mit rund 390 kW (530 PS) Systemleistung, die zusammen einen elektrischen Allradantrieb abbilden. Darüber hinaus spricht Afeela von einer angepeilten Reichweite von rund 483 km (ca. 300 mi). Der Antrieb befinde sich aber noch in der Entwicklung.

Exterieur: Schlichte Karosserie

Von außen zeigt sich der Afeela 1 (2026) als schlichte, aber futuristisch gezeichnete Elektro-Limousine (hier geht es zur Erklärung verschiedener Karosserieformen). Die Front beherbergt kleine Kühlschlitze in der Frontschürze. Über ein Leuchtenband werden die zwei Scheinwerfer optisch miteinander verbunden. Skurril: Die Kontrastfläche zwischen den Scheinwerfern beherbergt ein Display, das Nachrichten anzeigen kann. Im Profil fällt die aalglatte Karosserie ohne Verwerfungen auf. Für ein optisch flacheres Erscheinungsbild trägt das in Schwarz gehaltene Greenhouse bei, das sich in einer sanft abfallenden Linie bis zur Heckkante zieht. Die Rückansicht dominiert die durchgehende Rückleuchtenleiste.

Interieur: Aufgeräumter Innenraum mit vielen Spielereien

So schlicht sich der Afeela 1 (2026) von außen zeigt, so digital geht es im Innenraum zu. Die gesamte Armaturentafel besteht aus einer einzigen Bildschirmlandschaft, die von einer darunterliegenden Touch-Bedienleiste ergänzt wird. In der Mittelkonsole finden sich zwei Induktionsladeflächen und ein universaler Drehregler wieder. Skurril: die digitalen Seitenspiegel im Innenraum, obwohl das auf den Bildern gezeigte Modell doch zusätzlich konventionelle Außenspiegel trägt. Ebenfalls auffällig: Das ungewöhnlich geformte und oben offene Lenkrad. Im Fond profitieren Insass:innen indessen von eigenen Bildschirmen und eigenen USB-Ladebuchsen. Afeela betont, dass man an innovativen Lautsprechersystemen arbeite.

Apropos Innovation: Der Afeela 1 (2026) soll nicht nur in der Lage sein, per KI Unterhaltungen mit den Personen an Bord führen zu können, sondern auch Befehle umzusetzen und sogar per Gestensteuerung navigierbar zu sein. Der Hersteller betont, dass er die Vernetzung zwischen Mensch und Maschine weiter vorantreiben und neu denken will. Der Afeela ist darüber hinaus mit über 40 Sensoren und Radareinheiten ausgestattet, um seine Umgebung stets im Blick zu halten. Zahlreiche Assistenten und digitale Piloten sorgen dafür, dass der Afeela teils autonom unterwegs sein kann (hier geht es zu den verschiedenen Stufen des autonomen Fahrens).