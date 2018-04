Die Tschechen geben den Preis in der Ausstattung Ambition mit 24.290 Euro an.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4382/1841/1605 Leergewicht 1340–1665 kg Leistung von 115 bis 190 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 24.290 Euro

Skoda Karoq (2017) steht der Nachfolger für den Yeti, der zum Preis ab 24.290 Euro bei den Händlern rollt. Das SUV reift spür- und sichtbar, es wächst auf 4,38 Meter Länge und hat mit dem Vorgänger nichts mehr gemeinsam. Das Euro NCAP hat den Karoq bereits einem Crashtest unterzogen.

Die Tschechen geben den Preis des Skoda Karoq (2017) bekannt, der ab 24.290 Euro startet. Seit Ende Juli läuft im tschechischen Werk von Kvasiny der Karoq vom Band, und rollt das Kompakt-SUV dann im Laufe des Novembers mit dem 115 PS starken Einliter-TSI und der Ausstattungslinie Ambition zum Händler. Im Serienumfang sind unter anderem 17-Zoll-Alufelgen, Klimaanlage, Leder-Multifunktionslenkrad, Tempomat und der Online-Dienst Skoda Care Connect enthalten. Als weitere Ausstattungsvariante ist der Karoq auch als Style (Preis: 25.890 Euro) verfügbar, später ergänzt noch die Basiversion Active das Angebot für das neue SUV. "Für uns ist das ein wichtiger Meilenstein bei der Ausweitung der Modellpalette", unterstreicht Firmenchef Bernhard Maier die Wichtigkeit des Karoq. Dabei machen die Tschechen den gleichen Schritt wie man ihn zuletzt bei Peugeot, Renault oder Opel beobachten konnte und schwenken deshalb konsequent auf ein SUV-Design um: War der Yeti noch zwischen Kindergarten und Kletterwald gefangen, ist der auf 4,38 Meter gewachsene Skoda Karoq (2017) ein waschechter Geländewagen. Der Name hat seinen Ursprung in der Sprache der Alutiiq, einem Ureinwohner-Stamm auf einer Insel für der Südküste Alaskas. Er zitiert damit nicht nur den bärigen Namen seines großen Bruders, sondern trägt auch seine Züge. Zumindest von außen wirkt der Karoq deshalb wie ein Kodiaq, der zu heiß gewaschen wurde, hat das gleiche entschlossene Gesicht, dieselben scharfen Linien an der Flanke und ein ähnlich klar und schnörkellos gezeichnetes Heck.

Preis des Skoda Karoq (2017) ab 24.290 Euro

Im Innenraum des Skoda Karoq (2017) dagegen zetteln die Tschechen eine kleine Revolution an und bauen nun ebenfalls das digitale Cockpit von Audi und VW ein. Zusammen mit dem großen Touchscreen in der Mittelkonsole, dem selbst entwickelten Online-Infotainment und dem mobilen Hotspot macht das den Yeti-Nachfolger zum Vorreiter der digitalen Revolution in Mlada Boleslav. Aber der Karoq will sich nicht nur auf der Datenautobahn bewähren, sondern auch im richtigen Leben. Dafür rüstet Skoda den aus dem Modularen Querbaukasten montierten Vetter des VW Tiguan mit reichlich Bodenfreiheit, großen Böschungswinkeln und fünf Motoren, von denen es vier bei den Tschechen so noch nicht gegeben hat: Bei den Benzinern hat man die Wahl zwischen einem ein Liter großen Dreizylinder mit 115 PS oder einem 150 PS starken 1,5-Liter-Triebwerk, von dessen vier Zylindern zwei gelegentlich Pause machen (ACT). Für die Dieselfraktion hat Skoda drei Triebwerke in der Startaufstellung: Einen 1,6-Liter mit 115 PS und einen Zweiliter, den es mit 150 oder 190 PS gibt. Damit erreicht der schnellste Skoda Karoq (2017) 211 km/h und der sparsamste ist mit 4,4 Litern zufrieden. Für die allermeisten Motoren bietet Skoda auf Wunsch Allradantrieb und Doppelkupplungsautomatik an, beim Spitzendiesel ist beides Serie.

Clevere Details im Yeti-Nachfolger

Zwar hat der Skoda Karoq (2017) vom Yeti weder den Namen noch irgendeine Schraube übernommen. Doch zumindest die Flexibilität des Fabelwesens lebt im Nachfolger weiter. So kann man auch den Karoq mit einer variablen Rückbank bestellen, die sich in drei Teilen verschieben oder gleich ganz ausbauen lässt. So wächst das Gepäckabteil bei knapp 2,40 Metern Radstand stufenweise von 521 auf 1630 Liter und lässt sich am Ende auf bis zu 1810 Liter erweitern. Spätestens dann werden sogar Erinnerungen an den seligen Roomster wach. Das Design ist frisch und neu, der Innenraum macht mit der ganzen Elektronik einen Zeitensprung. Doch der Karoq wäre kein Skoda, wenn er nicht auch wieder ein paar pfiffige Details hätte. Und damit meinen die Entwickler längst nicht mehr den obligatorischen Eiskratzer im Kofferraumdeckel oder den Regenschirm unter dem Beifahrersitz. Sondern mit verschiebbaren Taschenhaken im Kofferraum und einer neuartigen Laderaumabdeckung zum Beispiel spinnen sie den Faden von Simply Clever wieder ein wenig weiter. Mit dem Skoda Karoq (2017) könnten die Tschechen einmal mehr den Nerv der Zeit getroffen haben. Die Kunden mag das freuen, doch bei der Konzernmutter in Wolfsburg werden sie das mit geteilter Freude registrieren. Denn so groß der Kuchen der kompakten Geländewagen auch sein mag, könnten sich die beiden Bären aus Tschechien als ziemlich gefräßige Tiere erweisen und damit bei VW einen gewissen Futterneid auslösen.

Der Skoda Karoq (2017) holt sich im Crashtest des Euro NCAP die Bestnote. © Euro NCAP

Skoda Karoq (2017) im Crashtest

Kaum ist der Yeti-Nachfolger Skoda Karoq (2017) auf dem Markt, zieht ihn das Euro NCAP auch schon zum ersten Crashtest heran. In Sachen Insassenschutz Erwachsene und Kinder, Fußgängerschutz und Assistenzsysteme muss sich der Tscheche beweisen. Dabei schneidet er beim Schutz erwachsener Insassen mit 93 Prozent am besten ab. Beim Aufprall auf ein Hindernis wurde der Dummy auf dem Beifahrersitz allerdings im Burstbereich verletzt. Der Dummy des sechsjährigen Kindes wurde beim Frontalcrash stark an der Brust verletzt. Für beide Dummys (Sechs- und Zehnjähriger) hätte der Schutz im Nackenbereich ebenfalls etwas besser sein können. Ansonsten waren in den Tests alle Körperbereiche gut geschützt (79 Prozent). In Sachen Fußgängerschutz schneidet der Karoq mit 73 Prozent ab. Im Beckenbereich kann es zu Verletzungsgefahr kommen. In allen Tests kam dem Skoda Karoq (2017) der Notbrems-Assistent zugute. Allerdings wird dem SUV das Fehlen eines Tempowarners angeprangert, weswegen er bei den Assistenzsystemen mit 59 Prozent abschneidet. Insgesamt erreicht der Karoq aber mit Leichtigkeit die Fünf-Sterne-Wertung.

Motoren und Preise des Skoda Karoq (2017)

Motorisierung Getriebe Preis 1,0 TSI/115 PS 6-Gang manuell 24.290 Euro (Ambition) 1,0 TSI/115 PS 7-Gang-DSG 26.090 Euro (Ambition) 1,5 TSI ACT/150 PS 6-Gang manuell 26.490 Euro (Ambition) 1,5 TSI ACT/150 PS 7-Gang-DSG 28.290 Euro (Ambition) 1,6 TDI/115 PS 6-Gang manuell 27.190 Euro (Ambition) 1,6 TDI/115 PS 7-Gang-DSG 28.990 Euro (Ambition) 2,0 TDI 4x4/150 PS 6-Gang manuell 31.290 Euro (Ambition) 2,0 TDI 4x4/150 PS 7-Gang-DSG 33.090 Euro (Ambition)