Beim Blick in den Octavia RS iV fällt der überwiegend in Schwarz gehaltene Innenraum auf.

Mit der 245 PS starken Skoda Octavia RS iV Limousine (2020) zeigen die Tschechen das erste elektrifizierte Topmodell der Baureihe vor. Das ist der Preis!

Die VW-Tochter stellt mit der Skoda Octavia RS iV Limousine (2020) zum Preis ab 42.267 Euro (Stand: September 2020) das elektrifizierte Topmodell der vierten Octavia-Generation vor. Zum Bestellstart im September 2020 gibt es zudem eine "First Edition" mit 1374 Euro Preisvorteil. Im Fokus der Karosserie steht der schwarze Kühlergrillrahmen mit RS-Emblem und senkrechten Streben sowie eine sportliche Frontschürze mit großen Lufteinlässen. Darüber hinaus verfügt die coupéhafte Limousine über große Leichtmetallräder, durch die rot lackierte Bremssättel zu erkennen sind, und ein schwarzer Spoiler ziert die Heckklappe. Zudem unterstreichen zahlreiche RS-typische, schwarze Akzente den kraftvollen Auftritt der Skoda Octavia RS iV Limousine (2020). Im Innenraum, der ebenfalls überwiegend in Schwarz gehalten ist, setzen Kontrastnähte an den Sportsitzen und am lederbezogenen Multifunktions-Sportlenkrad farbige Akzente. Mehr zum Thema: Der Skoda Octavia RS im Test

Der Skoda Octavia IV (2019) im Video:

Preis der Skoda Octavia RS iV Limousine (2020)