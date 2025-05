Preis: Skoda Enyaq RS (2025) weiterhin ab rund 62.000 Euro?

Mit dem Skoda Enyaq RS Facelift (2025) und dem Skoda Enyaq Coupé RS Facelift (2025) komplettiert die tschechische Marke die Überarbeitung ihrer elektrischen SUV-Baureihe. Beide Modelle markieren das obere Ende des Angebots und teilen sich zahlreiche Technikkomponenten mit dem Elroq RS. Geht man vom üblichen Preisaufschlag nach einem Facelift aus, so könnte man den künftigen Preis bei rund 65.000 Euro verorten. Allerdings hat Skoda das Facelift der Standardversion des Enyaq nicht verteuert, weshalb es bei der RS-Version ebenfalls bei dem zuletzt bekannten Preis von unter 62.000 Euro bleiben könnte. Beim Coupé dürfte es bei einem Aufschlag zum SUV-Preis von 1500 bis 2000 Euro bleiben.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Skoda Enyaq RS Facelift (2025) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: 340 PS Leistung und mit 185 kW laden

Das Skoda Enyaq (Coupé) RS Facelift (2025) verfügt über zwei Elektromotoren mit einer kombinierten Systemleistung von 250 kW (340 PS) und Allradantrieb. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 5,4 s und damit 1,1 s schneller als beim Vorfacelift. Mitverantwortlich dafür ist nicht nur die gesteigerte Leistung von 30 kW, sondern auch der verbesserte cw-Wert von nun 0,251 respektive 0,239 beim Coupé. Die Höchstgeschwindigkeit liegt aber weiterhin bei 180 km/h.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

​

Der Akku bietet eine Netto-Kapazität von 79 kWh, geladen wird mit bis zu 185 kW (DC). Ein Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll laut Hersteller rund 26 min in Anspruch nehmen. Plug & Charge funktioniert an kompatiblen Ladesäulen. AC-Laden ist mit bis zu elf Kilowatt möglich (0–100 % in 8,5 h). Neu ist die Möglichkeit zum bidirektionalen Laden mit Gleichstrom, sodass der Enyaq RS als Heimspeicher nutzbar ist. Die WLTP-Reichweite liegt je nach Karosserievariante bei über 550 beziehungsweise 560 km. Eine Wärmepumpe ist serienmäßig an Bord.

Das serienmäßige Sportfahrwerk des Enyaq RS senkt die Karosserie vorn um 15 mm und hinten um 10 mm im Vergleich zum Standardmodell ab. Ebenfalls zur Serienausstattung gehört eine Progressivlenkung, während das adaptive Fahrwerk DCC optional mit bis zu 15 individuell einstellbaren Parametern erhältlich ist. Vorn kommen leistungsfähige RS-Bremsen mit Zweikolbensätteln zum Einsatz.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Schwarze Details markieren RS-Modell

Die optischen Unterschiede beim Skoda Enyaq (Coupé) RS Facelift (2025) gegenüber den Standardmodellen konzentrieren sich auf schwarz lackierte Details wie Kühlerabdeckung, Schriftzüge, Außenspiegelkappen, Fensterrahmen und Dachreling. RS-spezifisch sind auch die Stoßfänger vorn und hinten mit durchgehendem Reflektorband sowie die Felgendesigns. Serienmäßig gibt es 20-Zoll-Räder, optional 21 Zoll. Der Enyaq RS trägt nun ebenfalls Skodas "Modern Solid"-Designsprache mit sogenanntem Tech-Deck-Face für die Radarabdeckung und LED-Leuchtband. Die Matrix-LED-Scheinwerfer mit Begrüßungs- und Verabschiedungsanimation sind serienmäßig. Ebenfalls Serie ist die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung. Optional ist eine elektrisch ausfahrbare Variante erhältlich. Die maximale Anhängelast liegt bei 1400 kg.

Interieur: Umfangreiche Serienausstattung

Bildunterschrift eingeben Foto: Skoda

Zwei Designlinien stehen für das Skoda Enyaq (Coupé) RS Facelift (2025) zur Wahl: RS Lounge mit Mikrofaser und Kunstleder sowie grünen Nähten und RS Suite mit Leder und Kunstleder sowie grauen Nähten. Serienmäßig sitzt man auf Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen. Der Fahrersitz verfügt über eine Massage- und Memoryfunktion, das Leder-Sportlenkrad mit RS-Logo ist beheizbar. Der Beifahrersitz kann gegen Aufpreis ebenfalls mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet werden (Teil des Maxx-Pakets). Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem eine Dreizonen-Klimaautomatik, Sonnenschutzrollos hinten und vier USB-C-Anschlüsse mit bis zu 45 W Ladeleistung. Eine induktive Ladeschale mit bis zu 15 W und aktiver Belüftung ist ebenfalls serienmäßig. Genauso die elektrisch betriebene Heckklappe mit Fußsensor.

Das Navigationssystem bietet Echtzeitinformationen über Unfälle, Pannen und gefährliche Straßenverhältnisse in der Umgebung. Ein 13-Zoll-Infotainment-Display, ein 5-Zoll-Digitalcockpit sowie ein Head-up-Display (so nachrüsten) mit Augmented Reality liefern alle nötigen Informationen. Der Kofferraum des Skoda Enyaq RS Facelift (2025) dürfte sich vom Standardmodell nicht unterscheiden und bei 585 bis 1710 l Stauvolumen (Enyaq Coupé: bis 1610 l) liegen.

Auch interessant:

Assistenzsysteme im Skoda Enyaq RS Facelift (2025)

Beide RS-Modelle verfügen über die aktuelle Version des Travel Assist. Dieser kombiniert unter anderem einen Spurhalteassistenten, einen vorausschauenden Tempomaten, einen Notfallassistenten, einen Stauassistenten und eine Totwinkelüberwachung. Der Einsatz von Online-Schwarmdaten verbessert die Leistung zusätzlich. Der Remote Park Assist erlaubt das Ein- und Ausparken per Smartphone-App, sofern man sich neben dem Fahrzeug befindet. Wiederkehrende Parkvorgänge können gespeichert und automatisiert angesteuert werden.

Fahreindruck vom Vorfacelift: Vollwertiges Familiengefährt mit dem extra Punch

Der Enyaq iV bleibt sich auch als flotter RS treu und präsentiert sich als vollwertiges Familiengefährt. Komfort und Sportlichkeit halten sich die Waage. Für den Einstiegspreis von 63.300 Euro bietet er zwar eine ganze Menge an Ausstattung, die optionale Wärmepumpe etwa würde man sich für deutsche Winter aber ebenfalls in Serie wünschen. Und das Skoda Enyaq Coupé RS iV wendet sich mit seinem Design an Fans der Formen, ist aber ähnlich praxistauglich wie der "normale" Enyaq.

Von Leslie Schraut & Elmar Siepen